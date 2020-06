Jällivaaran koronatilanne jatkuu vaikeana, teho-osasto on täynnä, henkilökuntaa lomilla – ylilääkäri: En tiedä, miten selviämme, mutta sinnittelemme

Jällivaaran sairaalan ylilääkäri Ola Wulfin mukaan tilanne koronapotilaiden hoidossa on vaikea. Hän kokee etteivät kaikki asukkaat suhtaudu tilanteeseen riittävän vakavasti.

Ylilääkäri Ola Wulfin mukaan Jällivaaran tilanne on tiukka, mutta hallinnassa.

JällivaaraPohjois-Ruotsin Jällivaaran katukuva on muuttunut kertaheitolla. Ruokakaupan ovella on käsidesiä ja lappu, joka ohjeistaa desinfioimaan kädet ennen hedelmiin tarttumista.

Kahviloita, ravintoloita on suljettu. Kunta on palkannut vartioita huolehtimaan siitä, että ihmiset pitäisivät parin metrin etäisyyttä toisiinsa esimerkiksi uimarannalla. Ruokakaupassa kävijöillä näkyy kumihanskoja, mutta kasvomaskeja tuskin kenelläkään.

Ilmapiiri on kuitenkin paikallisten mukaan aivan toinen kuin kesän alussa.

– Ihmiset ovat paljon vakavampia kuin ennen, kertoo jällivaaralainen autoalalla työskentelevä Mikael Calla.

Hän sairasti koronavirustaudin jo ennen juhannusviikolla puhjennutta epidemiaa. Ennen tautiryöpsähdystä ei virusta osattu hänen mielestään ottaa vakavasti kaupungissa.

-Tunnelma on muuttunut vakavaksi, kertoo jällivaaralainen Mikael Calla. Daniel Ivarsson / Yle

Sairaala sinnittelee

Jällivaaran koronatilanne jatkuu vaikeana, mutta sairaalan ylilääkärin Ola Wulfin mukaan tilanne on hallinnassa. Viime yönä potilaita on tullut lisää sairaalaan ja teho-osasto on nyt täynnä. Samoin koronapotilaiden osasto.

Wulfin mukaan kaaoksesta tai paniikista ei voi puhua, vaikka joissakin medioissa näin on väitetty.

Jällivaarassa on havaittu 17 tartuntatapausta tuhatta asukasta kohti, mikä on jopa kolminkertainen muuhun maahan verrattuna.

Wulf huokaa pitkään, kun häneltä kysyy mihin suuntaan tilanne on menossa. Kaikki riippuu Wulfin mukaan nyt siitä, miten rajoituksia noudatetaan.

– Kaikki eivät noudata koronaohjeita. Kävin eilen viimeksi kaupassa katsomassa toimintaa ja näin omin silmin, että osa ei ota tätä vakavissaan, hän sanoo.

Infektioylilääkäri: Jällivaaran sijainti auttaa Suomea

Suomessa on pelätty, että Ruotsissa töissä ja erityisesti ostoksilla kulkevat suomalaiset voisivat tuoda toisen korona-aallon Länsi-Pohjan alueelle. Norrbottenin infektioylilääkäri Anders Nystedt ei näe tätä isona uhkana.

– Jällivaara on niin kaukana lännessä, joten se vähentää riskiä. Kaikki riippuu siitä, noudattavatko ihmiset koronaohjeita. Matkustaminen ei levitä koronaa.

Lapin terveydenhuollon ammattilaiset ovat toivoneet Ruotsilta tarkkoja tietoja tartuntatilanteesta rajakunnissa. Lääkärit keskustelevat maiden tilanteesta huomenna tiistaina kello kymmeneltä aamulla.

Nystedt muistuttaa, että vaikka Jällivaarassa tilanne onkin hankala, se on paljon rauhallisempi rajakunnissa. Hänen mukaansa ilmenevyys on muualla Norrbottenissa noin viisi tapausta per tuhat asukasta.

– Tulen kertomaan tämän huomenna. Minulla ei ole oikeastaan muuta tavoitetta huomiseen kokoukseen, kuin kertoa suomalaisille tilanne ja he voivat tehdä siitä itse johtopäätökset, Nystedt sanoo.

Norrbottenin infektioylilääkäri Anders Nystedtin mukaan koronatilanne on rauhallisempi rajakunnissa kuin Jällivaarassa. Simon Eliasson / Yle

Suomalaisia terveydenhuollon työntekijöitä käy töissä Ruotsin puolella paljon. Eniten rajakunnissa Pajalassa, Övertorneålla ja Haaparannassa, mutta myös Jällivaarassa.

Voisiko korona levitä työntekijöiden mukana, kun Jällivaaran potilaita siirretään sairaaloihin lähemmäs Suomen rajaa?

– Jos on oireita, ei pidä tulla töihin. Silloin pysytään kotona ja käydään koronatestissä, ylilääkäri Ola Wulf painottaa.

Kaivos tekisi myös asioita toisin

Jällivaaran koronatartuntojen yhdeksi lähteeksi on mainittu LKAB:n rautakaivos. Siellä tauti olisi päässyt leviämään, kun kaikki aliurakoitsijat eivät malttaneet noudattaa kaivosyhtiön varautumisohjeita.

Kaivoksella on pienia huoltotöitä jatkuvasti. Suuren vuosihuollon järjestämistä toukokuussa pohdittiin viime hetkeen saakka, kertoo vaasalaislähtöinen aluejohtaja Monika Sammelin.

– Päätimme järjestää sen, koska emme nähneet sairauspoissaoloista tai mistään, että tartuntoja olisi ollut. Jos jotain tekisimme toisin, niin varmasti keskustelisimme kunnan ja hotelleiden kanssa enemmän yhteisistä koronatoimenpiteistä, hän myöntää.

Aluepäällikkö Monika Sammelin kertoo LKAB:n kaivoksen pohtineen viime hetkeen saakka järjestetäänkö vuosihuoltoa. Daniel Ivarsson / Yle

Sammelinin mukaan kaivoksella on otettu tilanne vakavasti. Kaikki työntekijät, jotka voivat työskennellä etänä, on lähetetty kotiin.

Teollisuusalueella on tehty erilaisia toimia. Esimerkiksi ruokaloiden pöydät on jaettu eri tavalla. Ryhmien sekoittumista vältetään. Rikastamon puolella hisseissä saa kulkea yhtä aikaa vähemmän ihmisiä.

Sammelinin mukaan suomalaisten työntekijöiden riskiä sairastua on vähennetty muiden työntekijöiden mukana.

– He noudattavat täällä meidän ohjeitamme. Ja mikäli olen ymmärtänyt oikein, Suomessa he asuvat karanteenissa, Sammelin sanoo.

Lomakausi kuormittaa terveydenhuoltoa

Jällivaaran sairaalassa, kuten muuallakin Norrbottenissa terveydenhuollon tilannetta hankaloittaa se, että jopa puolet terveydenhuollon työntekijöistä on kesälomilla.

Sairaalassa on jaettu henkilöstöä uudelleen ja ne käyttävät osastojen ja esimerkiksi terveyskeskusten henkilöstöä. Potilaita on siirretty muualle, muun muassa Luulajan Sunderbyhyn.

– Miten selviämme? En osaa itsekään sanoa, mutta sinnittelemme, Wulf sanoo.

Jällivaaran sairaalassa on ollut maanantaina teho-osasto ja koronapotilaiden osasto täynnä. Daniel Ivarsson / Yle

Tällä hetkellä työvoimajärjestelyt on tehty elokuun loppuun asti. Wulf uskoo, että tilanne jatkuu kuitenkin koko loppuvuoden.

– Jos Suomi auttaa meitä ja saamme tehohoitopaikkoja, olen kiitollinen. Henkilöstö on ollut kovilla ja he tarvitsevat kesäloman, hän sanoo.

Lomien peruminen on viimeinen vaihtoehto Jällivaarassa.

