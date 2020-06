Marjanpoimijat nukkuvat jopa navetoissa ja kylmäkonteissa – majoituksen minimitaso on selkeä, mutta silti osa tiloista alittaa sen

Viikonloppuna mediassa levisi kuvia yhden marjatilan majoitustiloista. Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun) julkaistussa uutisessa viisi työntekijää kuvailee vanhaa navettaa, johon heidät majoitettiin Pohjois-Savossa. Kuvien ja työntekijöiden kertomuksen perusteella tilat olivat epäsiistit. Myös maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) otti kantaa esiin nousseisiin epäkohtiin (siirryt toiseen palveluun).

Aluehallintoviraston työsuojelun mukaan poimijoiden majoitustilojen on täytettävä muutama vaatimus.

Peseytymistilat

Ruuanlaittomahdollisuus

Tilan on oltava tarkoitettu majoittumiseen

Tila on turvallinen

Itä-Suomen aluehallintoviraston tarkastaja Mika Määttänen sanoo, että majoitustilojen olisi hyvä olla siistit ja riittävät. Vuosi sitten viranomaiset tekivät yhteistyössä valvontaiskuja marjatiloille Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Tuolloin poimijoita majoitettiin muun muassa vanhoissa kylmäkonteissa, navetoissa ja aitoissa. Pelastuslaitos teki huomautuksia lähes jokaisessa paikassa, jossa viranomaiset kävivät kahden viikon aikana.

– Puutteita oli turvallisuudessa. Muun muassa palovaroittimia puuttui ja oli tehty erilaisia sähkövirityksiä, Määttänen sanoo.

Ongelmia tiloilla, joilla vaikeuksia saada työntekijöitä

Määttäsen mukaan räikeitä rikkomuksia on yhdellä kymmenestä tarkastetusta tilasta. Suurimmalla osalla tiloista asiat ovat kunnossa ja poimijoilla on hyvät oltavat. Määttänen arvioi, että tilat, joilla samat työntekijät käyvät vuodesta toiseen, hoitavat asiansa hyvin. Ongelmia on puolestaan tiloilla, joilla on vaikeuksia saada työntekijöitä.

Aiempina vuosina poimijoita on saatettu majoittaa myös liian ahtaasti. Esimerkiksi neljän hengen aitassa on voinut nukkua 20 henkeä. Tänä vuonna koronaviruspandemian vuoksi tilojen väljyys on huomioitava erityisesti. Ulkomailta tulevan työntekijän pitäisi olla kaksi viikkoa karanteenissa tultuaan Suomeen.

– Töitä saa tehdä, mutta on oltava erilliset wc-tilat, majoitus ja ruokailutilat. Hedelmän ja Marjanviljelijäin liitto on ohjeistanut tiloja näin, sanoo puheenjohtaja Ismo Ruutiainen.

Tänä kesänä aluehallintovirastolle ei ole tullut suomalaisilta työntekijöiltä yhtäkään valitusta. Muutama valitus on tullut ulkomaalaisilta työntekijöiltä. Tyypillisesti valitukset koskevat työn aloitusajankohtaa. Työntekijä kertoo, että hänelle on luvattu, että työ alkaa juhannuksena, mutta marjat eivät olekaan olleet silloin poimittavia.

Toinen tyypillinen valitusaihe on palkka. Työntekijät kertovat, että heille on luvattu enemmän palkkaa kuin mitä sitä on maksettu.

– Valituksia tulee tyypillisesti vasta syksyllä, kun poimijat ovat lähdössä kotimaahansa ja on palkanmaksun aika, aluehallintoviraston tarkastaja Mika Määttänen sanoo.

Räikeimmissä tapauksissa palkka on kokonaan jätetty maksamatta. Tilanne on vaikea, koska esimerkiksi pihassa voi olla linja-auto, joka lähtee takaisin Ukrainaan. Työntekijä voi joutua punnitsemaan paluumatkan ja palkanmaksutappelun välillä.

Suomeen on tänä kesänä mahdollista tulla 9 000 ulkomaalaista maatalousalan töihin. Määrä vastaa puolta tavanomaisesta.

Lue myös:

Marjatilayrittäjät saivat palkattua kotimaisia kausityöntekijöitä – yrittäjä: "Työhakemuksia tuli yli 400"

Suonenjoella poimitaan jo "yhden kosketuksen marjaa" – avomaan mansikka kypsyy juhannuksen jälkeen

Lähtisitkö sinä pätkätyön tarpeessa maatöihin? Ainakin 10 000 suomalaista pitäisi saada kiireesti töihin viljelmille, ja täkynä voi olla palkka työttömyystuen päälle