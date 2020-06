Venäjällä julkaistiin ovensuukysely äänestystuloksesta, vaikka äänestäminen on vielä kesken – arvostelijat: yritys vaikuttaa tulokseen

Äänestys alkoi viime torstaina ja se päättyy keskiviikkona. Kuva on otettu sunnuntaina moskovalaisella äänestyspaikalla.

Äänestys alkoi viime torstaina ja se päättyy keskiviikkona. Kuva on otettu sunnuntaina moskovalaisella äänestyspaikalla. Maxim Shipenkov / EPA

Venäjällä on julkaistu ovensuukyselyn tulokset perustuslakiäänestyksestä, vaikka äänestys on vielä kesken. Äänestyksessä on kyse Venäjän perustuslakiin tehdyistä muutoksista.

Merkittävin näistä muutoksista on presidentti Vladimir Putinin jatkokausien salliminen. Muutoksen turvin Putin voisi jatkaa Venäjän johdossa jopa vuoteen 2036 asti.

Putinin jatkokauden lisäksi samaan muutospakettiin on leivottu mukaan muun muassa eläkkeiden korottamisen ja minimipalkan kaltaisia asioita.

Äänestys alkoi viime torstaina ja se päättyy keskiviikkona. Venäjän keskusvaalilautakunta kertoi maanantaina, että jo yli 40 miljoonaa venäläistä on äänestänyt. Tämä on 37 prosenttia äänioikeutetuista.

Sekä äänestäjät että vaalivirkailijat olivat sonnustautuneet suojavarusteisiin pietarilaisella äänestyspaikalla maanantaina. Anatoly Maltsev / EPA

Kysely julkaistiin "suuren kiinnostuksen vuoksi"

Maanantaina julkaistun valtiollisen VTsIOM-tutkimuslaitoksen tekemän ovensuukyselyn perusteella ylivoimainen enemmistö jo äänestäneistä venäläisistä olisi antanut tukensa perustuslain muuttamiselle.

Kantansa kertoneista äänestäjistä 76 prosenttia kertoi VTsIOMin mukaan tukevansa muutoksia. Ovensuukyselyyn haastateltiin 163 124 äänestäjää 800 äänestyspaikalla 25 eri alueella.

Vaaleja tarkkaileva Golos-järjestö pitää ovensuukyselyn tulosten julkaisua kesken äänestämisen osana valtaapitävien kampanjaa. Golos arvioi tutkimustuloksen voivan vaikuttaa niihin, jotka eivät vielä ole äänestäneet.

Oppositio on leimannut koko äänestyksen laittomaksi ja epäillyt valtaapitävien manipuloivan sen tuloksen.

VTsIOM sanoo julkaisseensa ovensuukyselyn tulokset kesken äänestyksen suuren kiinnostuksen vuoksi. Se myös painottaa, ettei ovensuukyselyn julkaiseminen äänestyksen aikana ole kiellettyä.

Äänestys oli alkuperäisen suunnitelman mukaan määrä järjestää jo keväällä, mutta sitä lykättiin koronaviruksen vuoksi.

Ylen kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen seurasi äänestyksen alkua viime torstaina Moskovassa.

Kävin tutustumassa, kuinka Moskovassa äänestetään perustuslakiuudistuksesta, jonka turvin Putin voi pysyä presidenttinä jopa vuoteen 2036 saakka. pic.twitter.com/tMOkQYUlhV — Erkka Mikkonen (@Erkanomia) 25. kesäkuuta 2020

Äänestyslipussa kysytään ”Hyväksyttekö muutokset Venäjän federaation perustuslakiin?” Vastausvaihtoehdot: Kyllä ja Ei. pic.twitter.com/sRHDVtHzGb — Erkka Mikkonen (@Erkanomia) 25. kesäkuuta 2020

