Republikaanien johto puhuu kasvosuojusten käyttöpakon puolesta

Yhdysvaltain republikaanisen puolueen johto on entistä enemmän kasvomaskin käyttöpakon kannalla, kun presidentti Donald Trump on kaihtanut maskipakkoa. Trump on myös kieltäytynyt käyttämästä kasvosuojusta julkisesti.

Koronavirustartunnat ovat viime aikoina olleet voimakkaassa nousussa joissain republikaanijohtoisissa osavaltioissa.

Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell sanoi senaatin maanantaisessa kokoontumisessa, että kasvomaskin pitäminen ei saisi leimata ketään.

– Yksinkertaisen kasvomaskin käyttämisessä ei ole kyse itsensä suojaamisesta, vaan kaikkien suojaamisesta, McConnell sanoo.

Edustajainhuoneen republikaanijohtaja Kevin McCarthy totesi, että kansalaisten pitäisi noudattaa terveysviranomaisten suosituksia maskien käyttämisen suhteen ja noudattaa turvaetäisyyksiä tartuntojen leviämisen välttämiseksi.

– Ihmisten pitäisi käyttää kasvomaskeja, McCarthy sanoi CNBC:n haastattelussa maanantaina.

Etelä-Carolinan osavaltion republikaanisenaattori Tim Scott tviittasi yksiselitteisen kehotuksen.

– Rohkaisen kaikkia käyttämään kasvomaskia!

Republikaanien kokouspaikkakunnalle maskipakko

Presidentti Trump on antanut erilaisia syitä siihen, miksi hän ei ole käyttänyt kasvomaskia julkisissa tilaisuuksissa. Huhtikuussa Trump sanoi, että hän ei voi kuvitella käyttävänsä kasvomaskia, kun hän tapaa “presidenttejä, pääministereitä, diktaattoreita ja kuninkaallisia”.

Trumpin vastahakoisuus kasvosuojuksen käyttämiseen saattaa jälleen mutkistaa republikaanien tulevan suurkokouksen järjestämistä.

Floridalainen Jacksonvillen kaupunki on määrännyt, että kasvomaskia on pakko käyttää tietyissä tilanteissa. Pahenevan koronavirustilanteen vuoksi kasvosuojusta on maanantaista lähtien käytettävä julkisilla paikoilla liikuttaessa ja sisätiloissa, jos turvavälien pitäminen ei ole mahdollista.

Republikaanipuolue järjestää Jacksonvillessa elokuussa suurkokouksen, jossa se nimeää Donald Trumpin presidenttiehdokkaakseen. Kokous siirrettiin aiemmin tässä kuussa Jacksonvilleen Pohjois-Carolinan Charlottesta siellä säädettyjen turvaetäisyysvaatimusten vuoksi.

Lue myös:

Trump saa huonoja uutisia tärkeistä vaa'ankieliosavaltioista – New York Timesin kyselyssä menettänyt asemiaan niissä

Republikaaneilta oma lakipaketti poliisitoiminnan uudistamiseksi – maanittelevat demokraatteja tukemaan maltillisempaa esitystään

Trumpin vaalitilaisuudet jatkuvat – Viranomaiset pitävät kokoontumisia terveysriskinä sekä osallistujille että presidentille

Trump palaa vaalikiertuueelle – kampanjaväki ei kanna huolta koronarajoituksista: "Osallistuminen omalla vastuulla"

Yhdysvaltain republikaanit siirtävät puoluekokouksensa Floridaan välttääkseen koronamääräykset

Lähteet: Reuters, Associated Press, AFP