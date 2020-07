OAJ huolissaan: ketkä opettavat korkeakouluopiskelijoita, kun paikkamäärät nousevat – opettajia irtisanottu ja moni on väsynyt rankan kevään jälkeen

Korkeakoulujen kasvavat aloituspaikkamäärät vaativat useissa oppilaitoksissa myös uusien opettajien palkkaamista.

Esimerkiksi Helsingin, Tampereen, Oulun, Jyväskylän ja Turun yliopistoista sekä Haaga-Heliasta, Turun, Kajaanin, ja Lapin ammattikorkeakouluista kerrotaan Ylelle, että uusia opettajia on suunnitteilla palkata, jotta opetuksen laatu voidaan taata.

Uudet aloituspaikat Korkeakouluihin tulee syksyllä ja ensi vuoden aikana 4 800 uutta aloituspaikkaa.

Uusista aloituspaikoista 2 600 tulee yliopistoihin ja 2 200 ammattikorkeakouluihin.

Lisäpaikkoja tulee aloille, joilla voidaan lisätä koulutusta nopeasti ja joilla on tarjolla töitä tulevaisuudessa.

Eniten uusia aloituspaikkoja tulee tekniikan ja tietotekniikan aloille, sosiaali- ja terveysalalle ja kauppatieteen ja liiketalouden aloille.

Hallituksen korkeakouluille suuntaama summa on 124 miljoonan euroa.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on huolissaan opettajien työssä jaksamisessa. OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka kertoo, että plussaa on se, että opiskelijapaikkoja on lisätty ja sen toteuttamiseksi on kohdistettu paljon rahaa.

– Nyt ei kuitenkaan ole näköpiirissä massiivista opettajien rekryaaltoa. Meitä huolettaa, ovatko korkeakoulut nostamassa opetushenkilöstön määrää vai eivät. Meistä henkilöstön määrän lisääminen olisi välttämätöntä.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut siirtyivät maaliskuun puolivälissä etätyöskentelyyn koronaepidemian vuoksi. Etäopetukseen siirtyminen on sujunut pääosin hyvin, mutta samalla se lisännyt rajusti opettajien työtaakkaa. Puolet kokee ongelmia työssä jaksamisessaan, selviää OAJ:n korkeakouluille tekemässä kyselyssä.

Misukka arvelee, ettei tilanne helpota syksyllä. Monissa korkeakouluissa jatketaan edelleen etänä ja uudet opiskelijat lisäävät työtaakkaa.

Opettajilla on ollut ongelmia työssä jaksamisessa jo ennen koronaa. Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa OAJ:n tuottamat työolobarometrit ovat olleet punaisella useamman vuoden ajan. Rahoitusleikkaukset ovat heikentäneet korkeakoulujen taloudellista tilaa vuosien varrella.

– Henkilöstöä on irtisanottu tai lomautettu, ja nyt henkilöstöä on yksinkertaisesti liian vähän, kertoo OAJ:n erityisasiantuntija Hannele Louhelainen.

Osa korkeakouluista lisää opettajia

Useissa korkeakouluissa opettajia aiotaankin palkata lisää. Näin esimerkiksi Lapin ammattikorkeakoulussa, jossa koetaan, ettei tämän hetkisellä opettajamäärällä pystytä opettamaan kasvavaa opiskelijamäärää.

– Rekrytoimme lisää henkilöstöä sekä opetus- että tutkimuspuolelle. Haasteena meillä on ollut löytää tarvitsemiamme osaajia, korkeakoulupalveluiden johtaja Jouko Tiirola kertoo.

Monissa korkeakouluissa opetushenkilöstöä on viime aikoina vähennetty. Esimerkiksi Lapin ja Oulun yliopistoissa sekä Kajaanin ammattikorkeakoulussa on ollut yt-neuvottelut viimeisen kahden vuoden aikana.

Oulun ammattikorkeakoulussa neuvottelut päättyivät juuri. Enintään yhdeksän henkilöä irtisanotaan ja korkeintaan neljän osalla työ osa-aikaistetaan. Oamkiin lisäpaikkoja tulee 115.

Oamkin vararehtori Jyrki Laitinen kertoo, että opetuksen laatu pystytään turvaamaan erittäin hyvinyt-neuvottelujen lopputuloksesta huolimatta.

– Olimme varautuneet ottamaan enemmänkin lisäopiskelijoita vastaan. Opetuksen taso ei kärsi merkittävästi.

Laitinen kertoo, että lähiopetusta joudutaan kuitenkin luultavasti vähentämään.

Elvytysrahaa käytetty muuhunkin kuin rekryihin

Se, miten korkeakoulut käyttävät hallituksen jakaman 124 miljoonan euron elvytyspaketin, on opinahjojen omissa käsissä.

OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka kertoo, että korkeakoulut eivät ole aina käyttäneet rahoitusta opettajien palkkaamiseen. Lisärahoitusta on saatettu käyttää tutkimukseen eikä kohdennettu niille aloille, joihin lisäpaikkoja on avautunut.

Ilkka Kemppinen / Yle

