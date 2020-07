Nyt se on auki! Tältä Senaatintorin jättiterassin ensimmäinen aamu näytti – ravintolatoimenjohtaja: "Käsidesi ja kumihanskat tulevat olemaan todella vahvasti läsnä"

Tänään keskiviikkona aukesi Helsingin Senaatintorin jättiterassialue.

Avajaisia ei vietetä varsinaisessa terassikelissä, sillä Helsingissä on pilvistä ja Ilmatieteen laitos varoittaa (siirryt toiseen palveluun) rajusta ukonilmasta.

Toimittaja Olli-Pekka Kursi oli seuraamassa suurterassin ensimmäistä aamua Senaatintorilla. Haastateltavina olivat muun muassa alueen suunnittelija Linda Bergroth, Via Tribunalin ravintolatoimenjohtaja Antti Kuitunen sekä lokkityöryhmän edustaja Petri Metsälä.

Kaupunki kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun) suurterassin olevan ainutlaatuinen kokeilu Helsingissä. Torilla on 480 asiakaspaikkaa.

Senaatintorin suurterassin ravintolat Bites Burgers

Bricco Wine Bar

Bryggeri Helsinki

Bakery-Eatery Levain

Ravintola Loop

Muru & Pastis

Paisano

Bar Runar

Ravintola Sea Horse

Skiffer x Seksico Tacos

Sofia Helsinki

Ravintola Sunn

Dogs & Bubbles by Valkoinen Sali

Pizzeria Via Tribunali & SALAKAPAKKA by Son of a Punch

W30

Yes Yes Yes

Alueen kuudentoista ravintolan joukosta löytyy niin burgeripaikkaa, viinibaaria, leipomoa kuin filippiiniläistä keittiötäkin.

Via Tribunalin ravintolatoimenjohtaja Antti Kuitunen kertoo suurterassiin osallistumisen olleen ajallisesti tiukka puristus, sillä kaikki kasattiin kokoon muutamassa viikossa.

– Tietenkin ajallisesti iso panostus, kun nopeasti pitää rakentaa paljon, niin kyllä se väkisinkin vaatii miestunteja.

Loppukirissä ei säästytty hikoilulta, sillä Via Tribunalin kojuun tilattiin pitsauuni Italiasta asti, ja se saatiin paikalleen vasta kaksi päivää ennen avajaisia.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun tuodaan kivijalasta autenttinen napolilainen pitsauuni ulos. Tietääkseni vastaavaa ei ole Suomessa. Vasta eilen päästiin ensimmäistä kertaa lämmittämään uunia, ja hauska päästä tänään kokeilemaan asiakkaiden kanssa, Kuitunen sanoo.

Koronaturvallisuus on suurterassilla yksi tärkeimpiä huomioon otettavia asioita. Esimerkiksi pöytiin tarjoilua ei ole. Ravintolatoimenjohtaja Kuitunen toteaa, että turvallisuutta ylläpidetään jättiterassilla samaan tapaan kuin kivijalkaravintolassa.

– Käsidesit, käsienpesu ja kumihanskat tulevat olemaan todella vahvasti läsnä, Kuitunen summaa.

Jättiterasilla on 480 asiakaspaikkaa. Kristiina Lehto / Yle

Senaatintorin jättiterassi on rakennettu niin, että ruoka- ja juomakojut ovat torin reunoilla ja pöydät keskellä.

Terassialue on suunniteltu siirtolapuutarhahengessä: alueelle on rakennettu noin 200 viljelylaatikkoa, joihin on istutettu yhteensä yli 3 000 erilaista kukkaa ja hyötykasvia. Istutusten avulla pöytäryhmät on saatu rajattua turvavälein.

Alueen suunnittelija Linda Bergroth kertoo, että senaatintorin kivetyksessä on kolmen metrin ruudutus, jota on voitu hyödyntää turvavälien luomisessa.

– Ruudukon keskellä on aina yksi pöytäryhmä. Inspiraationa on siirtolapuutarhapalsta, eli ihmiset on kasvien ympäröimänä palstalla ja niiden väliin jää tällaiset vapaat kulkualueet. Kulku onnistuu ilman, että muodostuu pullonkauloja.

