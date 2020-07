Supertähtien kuvaaja Ralph Larmann: "Mikä voisi olla hienompaa, kuin matkustaa yhden maailman suosituimman bändin kanssa"

Kun isoille keikoille ei nyt pääse, lohtua voivat tuoda konserttitaltioinnit ja valokuvat. Tampere-talossa tällä viikolla auenneessa Stars on stage -näyttelyssä nähdään valokuvia maailman megatähtien keikoilta.

Esityskuvaajaksi itseään luonnehtiva Ralph Larmann on tehnyt yhteistyötä monien alan suurnimien kanssa 1980-luvulta saakka.

Hän uskoo, että koronapandemia muuttaa esiintymisalan taloutta. Kunhan kiertueita aletaan taas järjestää, ovat show't varmasti nykyistä pienempiä.

Tampere-taloon saksalainen Larmann on valinnut kymmenistätuhansista kuvistaan reilu 60. Valinta ei ollut helppo.

Jokaiseen kuvaan liittyy tietysti tarina, ja tässä jutussa Larmann kertoo osan niistä omalla äänellään. Kuuntele englanninkieliset kommentit kunkin kuvan alta.

Ed Sheeran Suomessa vuonna 2019

Ed Sheeranissa Larmann ihailee sitä energiaa, jonka hän pystyy antamaan aivan yksin kokonaiselle stadionille, 70 000–80 000 ihmiselle.

– Missä on bändi? Larmann ihmetteli tullessaan kuvaamaan Sheeranin keikkaa ensimmäisen kerran. Sittemmin hän on kuvannut useita artistin keikkoja ja ystävystynyt Sheeranin isän kanssa.

Kuuntele, miksi Ed Sheeran otti Suomen lipun esiintymislavalle Malmin lentokentällä ja mitä Sheeranin isä sanoi tästä valokuvasta (artikkelin pääkuva).

U2 Yhdysvalloissa vuonna 2011

U2-bändi astelee alas lavalta rankassa vesisateessa Minneapoliksessa heinäkuussa 2011. Ralph Larmann

Ralph Larmann ei ole koskaan kuvannut niin kovassa vesisateessa kuin U2-yhtyeen 360-kiertueella Yhdysvalloissa Minneapolisissa vuonna 2011. Satoi niin kovaa, että vesi pomppi maasta takaisin ylöspäin.

– Kuvaaminen oli hankalaa, mutta sateisista kuvista tuli upeita, hän muistelee maagisia hetkiä.

U2:n 360-kiertue on yksi maailman parhaiten tuottaneista kiertueista. Larmann on ylpeä roolistaan kiertueen pääkuvaajana.

Näin Larmann kuvailee haastattelussa yhteistyötään U2:n kanssa.

AC/DC Hollannissa vuonna 2015

AC/DC-yhtye Rock or bust -kiertueella Arnheimissa Hollannissa toukokuussa 2015. Ralph Larmann

Australialaisen AC/DC-yhtyeen Rock or bust -kiertue oli kokemuksena erityinen Ralph Larmannille. Hän oli kiertueen pääkuvaajana mukana keikoilla kaikilla mantereilla.

– Mikä voisi olla hienompaa, kuin matkustaa yhden maailman suosituimman bändin kanssa, hän kertoo.

Ralph Larmann sai varsin laajan kuvausluvan kiertueen avajaiskeikalla Hollannissa keväällä 2015. Haasteeksi muodostui se, miten kuvata lavalla ja olla samalla näkymättömissä. Audiossa hän paljastaa, miten sai otettua tämäkin valokuvan.

Kylie Minoque Englannissa vuonna 2008

Kylie Minoque esiintyi Lontoossa heinäkuussa 2008. Ralph Larmann

Ralph Larmann kertoo, että Kylie Minoque on erittäin kiinnostunut valokuvauksesta ja sen teknisistä mahdollisuuksista.

Esimerkiksi tähän kuvaan vangittu Minoquen konsertti tarjosi valokuvaajalle monia upeita visuaalisia elementtejä taltioitavaksi vuonna 2008. Minoque muun muassa vaihtoi asuaan useita kertoja keikan aikana.

– Rakastan hänen esitystensä valokuvaamista. Hänen konserttinsa ovat aina erittäin voimakkaita, taianomaisia ja seksikkäitä, Larmann kuvailee.

Kuuntele, mitä valokuvaaja sanoo kohtaamisistaan muun muassa Kylie Minoquen, Justin Timberlaken, Céline Dionin, George Michaelin ja Michael Bublén kanssa.

Lordi Kreikassa vuonna 2006

Lordi juhlii Euroviisujen voittoa Ateenassa toukokuussa 2006. Ralph Larmann

Kuva Euroviisut voittaneesta Lordista on Ralph Larmannille siinä mielessä historiallinen, että se on hänen ensimmäinen Suomeen liittyvä valokuvansa.

Vuoden 2006 jälkeen Larmann on kuvannut Suomessa paljon esimerkiksi Kaija Koon ja Lauri Tähkän keikoilla, mutta myös Suomen 100-vuotisjuhlia ja Suomen kansallisoopperan tuotantoja.

Tänä kesänä hänen piti kuvata Helsingin olympiastadionin avajaisia, mutta koronapandemia muutti suunnitelmia.

Lordin voittokuva Ateenassa on visuaalisesti ainutlaatuinen.

– Tämä hullu bändi pitää kukkia käsissään. Eihän tällaista yhdistelmää näe muutoin, hän nauraa.

Haastattelussa Ralph Larmann pohtii, mitä Lordin voitto merkitsee Euroviisuille ja Suomelle.

Cheek jäähyväiskeikallaan vuonna 2018

Cheek jäähyväiskeikallaan Lahden mäkimontussa elokuussa 2018. Ralph Larmann

Cheekin kaksi jäähyväiskeikkaa Lahden mäkimontussa jäivät elävästi mieleen Ralph Larmannille niiden erikoisen konserttipaikan ja huikean tunnelman takia.

– Oli mahtavaa, miten kiitollinen yleisö oli artistille. En ole koskaan nähnyt konserttia, jossa kaikki pitävät käsissään sydämenmuotoista kiitoskylttejä, Larmann sanoo.

Kiitos on kuulema ainoa suomen kielen sana, jonka hän osaa, vaikka hän on käynyt täällä lukuisilla kuvauskeikoilla.

Larmann kuvailee haastattelussa Cheekin jäähyväiskonserttien ainutlaatuista tunnelatausta.

Sunrise Avenue Saksassa vuonna 2014

Sunrise Avenuen Samu Haber esiintyi Frankfurtissa helmikuussa 2014. Ralph Larmann

Sunrise Avenuen Samu Haberin Larmann kuvasi Frankfurtissa Festhallessa, jota hän kutsuu olohuoneekseen.

– Olen nähnyt sillä areenalla keikkoja jo 40 vuoden ajan, hän kertoo.

Haber on Larmannin mielestä hieno artisti, joka keskittyy keikalla täydellisesti antamaan yleisölle kaikkensa. Se näkyy hänen mielestään hyvin tässäkin valokuvassa.

Kuuntele, mitä Larmann pohtii Sunrise Avenuen kaltaisten yhtyeiden kohtalosta, kun ne ovat joutuneet siirtämään kiertueitaan koronapandemian takia. Hän on erityisen huolissaan Yhdysvaltain musiikkiteollisuuden tilanteesta.

Miles Davis Hollannissa vuonna 1991

Miles Davis soitti Haagissa Hollannissa North Sea Jazz Festivalin konsertissa heinäkuussa 1991 vain muutamaa kuukautta ennen kuolemaansa. Ralph Larmann

Tämä valokuva jazzin legendasta Miles Davisista on Larmannille erityisen tärkeä. Hän otti kuvan uransa alkuvuosina.

– Oli suuri onni saada kuvata häntä ja nähdä hänet lavalla. Se on yksi maagisimmista keikoista, jonka olen kuvannut, Larmann sanoo.

Hän ihmetteli keikan aikana, miksi Davis esiintyi suurimman osan ajasta selin yleisöön. Muutama vuosi myöhemmin Larmann kuuli bändin basistilta, miksi Davis käyttäytyi niin.

Rumpali ja musiikin opettaja, josta tuli tähtien kuvaaja

Ralph Larmann aloitti rumpalina, mutta päätyi tähtien kuvaajaksi. Anke Larmann

Ralph Larmann haluaa tuoda kuvillaan esiin sen tunnelatauksen ja valtavan energian, joka virtaa yleisön ja esiintyjien välillä.

– Yritän löytää keinon tuoda se energia esiin yhdessä kuvassa. Täytyy seurata musiikkia ja omaa inspiraatiotaan. Täytyy tietää tarkkaan, mitä tekee.

Hän ei rajoita tekemisiään vain rock- tai popmusiikkiin, vaan kuvaa monia muitakin musiikin genrejä, sekä myös teatteria, oopperaa ja esimerkiksi arkkitehtuuria. Vaihtelu tekee työstä loputtoman kiinnostavaa.

Musiikkiala on Larmannille erityisen rakas, onhan hän taustaltaan rumpali ja musiikin opettaja.

– Tämä näyttely on muistutus meille kaikille, miten ihanaa on kokea elämyksiä musiikin ja taiteilijoiden kanssa. Se näyttää myös, miten tärkeää on saada taas konsertit takaisin elämäämme pandemian jälkeen.