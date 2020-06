Vanhusten dementiayksikkö evakuoitu Tampereella tulipalon takia – palomestari kiittää henkilökunnan nopeaa toimintaa

Katso suorana klo 13.00: Muhoksella metsäpalo tuhonnut metsää lähes koko maan vuoden keskiarvon verran – palopäällikkö: "Savuaa vielä paljon, palo on juurtunut syvälle"

Muhoksen palopaikka on ollut kuiva, tuulen suunta on vaihdellut ja sijainti on sammuttamisen kannalta hankala.