Norrbottenin koronatilanne on rauhallinen Suomen rajan tuntumassa, ylilääkärin mielestä vaara leviämiselle on silti: "Pitempi oleskelu Ruotsissa on riski"

Pohjois-Ruotsissa Suomen vastaisella rajalla sijaitsevien kuntien koronatilanne on merkittävästi rauhallisempi kuin koronakriisin pahimmin koettelemissa kunnissa. Lapin keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broaksen mukaan matkustamista Ruotsiin on silti hyvä välttää ja tämä suositus koskee myös rajakuntia.

Broaksen mukaan riski sille, että koronavirusta leviää Ruotsin rajan yli Suomeen, on todellinen.

– Kyllä se mahdollista on. Pohjois-Ruotsissa koronatapauksia on todella paljon ja taudin ilmaantuvuus on korkea. Erityisesti pitempi oleskelu Ruotsin puolella on riski, Broas sanoo.

Norrbottenin koronatilanteesta saatiin tiistaina uusia, kuntakohtaisia tietoja Lapin terveysviranomaisille. Erityisesti Jällivaaran ja Kiirunan kaivoskaupungeissa on todettu uusia tartuntoja huomattavan nopeasti.

Sen sijaan Suomen länsirajan tuntumassa Pajalassa ja Övertorneåssa on hiljaisempaa. Haaparannassa ei ole ollut yhtään koronatapausta kahteen viikkoon – eikä siellä ole todettu kahteen kuukauteen kuin muutama tapaus.

Norrbottenissa koronatilanne on paha Jällivaarassa, mutta esimerkiksi Suomen rajan vastaisissa kunnissa paljon rauhallisempi. Daniel Ivarsson / Yle

Paikalliset välttelevät turhia ostosmatkoja

Esimerkiksi Länsi-Pohjan alueen lääkärit ovat varoittaneet ostosmatkojen Haaparannalle lisäävän koronatartuntojen leviämisen riskiä. Myös Broaksen mielestä ohjetta turhan reissaamisen välttämisestä on hyvä noudattaa Haaparannan tautitilanteesta huolimatta.

– Ohje on edelleenkin sairaanhoitopiirissä ja valtakunnallisesti THL:stä, että ylipäätänsä matkailua Ruotsiin tulee välttää, koska Ruotsin tautitilanne on selkeästi aktiivisempi kuin Suomessa. Tämä koskee myös Norrbottenia, Broas muistuttaa.

Rajavartiolaitoksen ja Länsi-Suomen merivartioston tilastoinnin perusteella rajaliikenteen kasvu onkin taittunut viime viikolla muualla, paitsi Torniossa. Sielläkin liikenne on tosin merkittävästi normaalitilannetta vähäisempää.

Tämän vahvistavat rajalla haastattelemamme paikalliset.

Kemiläinen Säde Posti kertoo, että hänen kaverinsa ovat piipahtaneet Haaparannalla, mutta hänellä itsellään ei ole tullut sinne asiaa. Antti Ullakko / Yle

– En ole käynyt korona-aikana ollenkaan Ruotsissa, eli koko keväänä. Kaverit on kyllä käyneet kauppareissulla ja hakemassa nuuskaa, kertoo kemiläinen Säde Posti.

Torniolaista Pentti Angeriaakaan Haaparannan kaupat eivät ole houkutelleet liikkumaan rajan yli.

– Tammi- tai helmikuu, kun olen viimeksi käynyt. Ei ole tarvetta käydä, kun en käytä nuuskaa eikä sellaista mitä pitää sieltä hakea. Näyttää että tilanne on pahentunut Ruotsin puolella, niin ei kannata mennäkään, Angeria sanoo.

Torniolainen Pirkko Leutola ei puolestaan pysty välttelemään rajanylityksiä.

– Olen yrittäjä ja minulla on kaksi firmaa, joissa täytyy käydä viikoittain. Työntekijät myös käyvät Ruotsin puolella.

Torniolaisen Pertti Angerian mielestä Ruotsin koronatilanne näyttää siltä, että turha matkustaminen sinne on syytä jättää väliin. Antti Ullakko / Yle

"Haaparannan tilanne oli positiivinen yllätys"

Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella on viime viikkoina todettu muutamia uusia koronatapauksia. Tuorein, tämänpäiväinen tapaus tuli ilmi kunnassa, joka on Ruotsin rajalla.

– Tässä on yhteys Ruotsiin olemassa. Voi olla, että se poikii myös lisää positiivisia testituloksia, mutta se jää nähtäväksi.

Broas korostaakin, että kynnys koronatestiin menemiselle on hyvä pitää matalana.

– On hyvä käydä testeissä jos on vähänkään oireita. Näin saadaan tartunnat heti kiinni ja katkaistaan leviäminen.

Yrittäjä Pirkko Leutolan on pakko kulkea rajan yli. Myös osa hänen työntekijöistään joutuu ylittämään rajan työmatkaliikenteessä. Antti Ullakko / Yle

Infektioylilääkäri Markku Broas sanoo, että Haaparannan hyvä tilanne oli positiivinen yllätys mutta tautimäärät ovat olleet muualla suuria.

– Norrbottenin tautimäärät ovat aika suuria. Viimeisen viikon aikana oli 300 positiivista, mikä on 6,5 prosenttia näytteistä.

Norrbottenin alueen terveysviranomaisen (Smittskydd Norrbotten) mukaan nopeasti nousseet luvut ovat osin seurausta lisääntyneestä testaamisesta. Viikolla 13 testattiin muutama sata norrbottenilaista, mutta viikolla 26 testissä kävi yli 4 500 ihmistä.

Positiivisten testien suhteellinen osuus on pienentynyt selvästi, kun testausmäärät ovat lisääntyneet reilusti. Kun viikolla 13 yli 15 prosenttia näytteistä oli positiivinen, nyt koronatartunta löytyy vain noin viidestä prosentista tutkituista näytteistä.

