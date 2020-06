Maustamiseen käytettävien makukorttien kysyntä nousi, kun mentolisavukkeet kiellettiin – R-kioskien myynti kasvanut koko vuoden

Ruokakaupoissa ja kioskeissa myytävät makukortit mahdollistavat tupakan maustamisen edelleen, vaikka valmiiksi maustettuja savukkeita ei Suomessa enää olekaan toukokuun puolenvälin jälkeen saanut myydä.

S-ryhmä aloitti makukorttien myynnin kesäkuussa, ja kiinnostus tuotteita kohtaan on ollut suurta. Kesko on myynyt makukortteja jo pidempään, tammikuusta asti. Keskon osto- ja myyntijohtaja Aki Erkkilän mukaan myyntikehitystä ei ole vielä luotettavaa arvioida.

R-kioskeissa makukorttien myynti on kasvanut tänä vuonna joka kuukausi.

Tupakalle tunnusomaisen maun tai hajun kielto ei koske tupakointivälineitä. Siksi makukorttienkin myynti on yhä sallittua. Mentolisavukkeiden myynti päättyi Suomessa ja samalla koko EU-alueella 19. toukokuuta 2020. Sen jälkeen niitä ei ole enää saanut myydä tai muulla tavalla luovuttaa kuluttajalle. Mentolisavukkeiden myyntikielto (siirryt toiseen palveluun) perustuu EU:n tupakkatuotedirektiiviin.

Makuliuskoja pystyy ostamaan Suomessa ainakin S-ryhmän ja Keskon kaupoista sekä R-kioskeilta. Keskon ja S-ryhmän kaupoissa tuotteet löytyvät leivontahyllyltä.

Makukortit tulivat S-ryhmän kauppoihin myyntiin kesäkuun alussa, ja niitä on myyty jo reilusti yli 100 000 kappaletta. S-ryhmän valikoimissa on yhteensä viittä eri Frizc-tuotemerkin makukorttia. Frizcillä on Suomessa valikoimissaan yhteensä kuusi makukorttia, joista neljän maku on mentolinen.

Kortteja ei mainosteta tupakointituotteina

Makukortteja ei markkinoida tupakkatuotteiden maustamiseen. Frizc-tuotemerkki kertoo sivullaan, että kuluttaja voi itse valita tuotteen, johon haluaa lisätä makua tai raikkautta. Esimerkkeinä annetaan kahvi, tee, kaakao ja leivontajauho.

Makukortti asetetaan suljettuun rasiaan, jonka jälkeen kortin annetaan vaikuttaa ainakin tunti. Sitten maku on imeytynyt tuotteeseen.

Makukortteja valmistavan suomalaisen Opes Corporation Oy:n mukaan kortit on tarkoitettu kuivaelintarvikkeiden maustamiseen.

– Se on kuluttajan tahtotilasta kiinni, mihin kuivatuotteeseen makuaineitta käyttää. Tuote on monikäyttöinen, kommentoi yrityksen toimitusjohtaja Jani Järvenpää vuonna 2016 Salon Seudun Sanomille (siirryt toiseen palveluun). Yritys toimii Suomen lisäksi koko EU:n alueella sekä Etelä- että Pohjois-Amerikassa.

Opes Corporation Oy vastaa Ylen kysymyksiin makukorttien suosiosta ja myynnin tulevaisuudesta sähköpostitse. Yrityksen viestintästrategia ei salli henkilöhaastatteluja.

Opes Corporation ei kommentoi, onko makukorttien kysyntä kasvanut Suomessa kesäkuun aikana. Tuotanto- ja myyntimäärät kuuluvat liikesalaisuuksien piiriin, joten niitä ei luovuteta kolmansille osapuolillle.

Tupakan maustamiseen tarkoitetut tuotteet halutaan kieltää

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Meri Paavola kertoi Ylelle toukokuussa, että tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä ehdotti jo vuonna 2018 maustamiseen tarkoitettujen tuotteiden myynnin kieltämistä.

Kielto voi tulla voimaan jo lähitulevaisuudessa, sillä työryhmän ehdotuksia tupakkalain muutoksiksi käsitellään nyt sosiaali- ja terveysministeriössä. STM:n lakimies Laura Terho kertoo, että käsittely on yhä esivalmisteluvaiheessa.

Tuotteet kuuluvat tupakkalain soveltamispiiriin, jos niitä markkinoidaan tupakkatuotteiden maustamiseen tarkoitettuina tuotteina. Silloin ne täyttävät tupakkalain tupakointivälineen määritelmän, ja niitä koskee markkinointikielto ja kielto myydä tuotteita alle 18-vuotiaille.

Yle kysyi makukortteja valmistavalta Opes Corporation Oy:ltä, mitä merkitystä sillä olisi heille, jos makuliuskojen myynti Suomessa kiellettäisiin.

Opes Corporation Oy vastaa:

– Yrityksemme valmistaa kuivaelintarvikkeiden maustamiseen tarkoitettuja kortteja.

