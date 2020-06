Kysely: Korona sai suomalaiset pelkäämään pandemiaa ja uutta maailmanlaajuista talouskriisiä – huoli ilmastosta jäi taka-alalle

Kansainvälisen talouskriisin pelko on noussut tämän kevään aikana suomalaisten suurimmaksi huolenaiheeksi, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) Arvo- ja asennetutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun).

Kysely toteutettiin 26.3.–3.4.2020, kun Suomessa oli otettu koronaviruksen takia käyttöön historiallisen laajoja rajoitustoimia.

Kyselyn mukaan 77 prosenttia suomalaisista pitää uhkana uutta laajamittaista talouskriisiä. Pandemioita ja tarttuvia tauteja pelkäsi 72 prosenttia vastaajista.

– Pandemian pahimpaan aikaan talousvaikutukset huolettivat Suomen kohdalla jopa terveyttä enemmän, sanoo EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Edellisessä tutkimuksessa vuonna 2018 suurin huolenaihe oli ilmaston lämpeneminen, mutta nyt se oli pudonnut huolien listalla neljänneksi.

Ilmastonmuutoksesta oli huolissaan 66 prosenttia vastaajista, mikä on noin 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2018.

Metelinen arvioi, että muutoksessa on kyse tavallisesta trendistä, jossa huoli ilmastosta ja ympäristöstä laskee talouskriisien aikana. Näin kävi viimeksi vuoden 2009 finanssikriisin aikana.

– Jossain vaiheessa taas talous alkaa toimia, ja siinä tilanteessa voisi odottaa, että huoli ilmastosta jälleen vahvistuu. Se on edelleen merkittävien uhkien joukossa eikä ole viitteitä siitä, että se olisi kokonaan väistymässä.

Myös hallitsematon muuttoliike pelottaa

Suurin muutos on tapahtunut suhtautumisessa pandemioihin. Vuonna 2018 pandemioita ja tarttuvia tauteja piti uhkana 36 prosenttia suomalaisista, nyt 72 prosenttia.

Talouskriisit puolestaan koettiin uhaksi myös vuonna 2018, jolloin sitä piti uhkana 68 prosenttia suomalaisista.

Tuoreessa kyselyssä kolmanneksi suurimmaksi huoleksi nousi hallitsematon muuttoliike Eurooppaan. Sitä pitää uhkana 67 prosenttia vastaajista.

– Voi olla, että tämä nähdään yhteydessä pandemiaan, sillä vaikutukset voivat lisätä painetta siirtolaisuuteen. Pandemia voi pitkittyessään aiheuttaa levottomuuksia, Metelinen sanoo.

Tulevaisuudentutkija Mikko Dufvan mukaan pandemiat voivat jäädä pysyväksi huoleksi. Mikko Dufva

Pandemia tuli osaksi arkea

Sitran tulevaisuusasiantuntijan Mikko Dufvan mukaan kyselyssä esiin nousseet huolet ovat perusteltuja. Huoli pandemiasta on koronan myötä tullut uudella tavalla osaksi ihmisten arkea, mikä näkyy vastauksissa.

– Pandemian pelko on hyvinkin ymmärrettävää, koska se on tullut ihmisten arkeen ja on nähty, että tämä voi tapahtua uudestaan. Pandemia voi jäädä pysyväksi huoleksi, vaikka se on ollut aiemminkin mahdollinen, Dufva sanoo.

Sen sijaan vähentynyt huoli ilmaston lämpenemisestä on Dufvan mukaan yllättävää.

– Eniten yllätti, että ilmaston lämpenemisen huoli oli vähentynyt, vaikka sen uhka ei ole kadonnut. Ymmärrän, miksi talouskriisi on noussut listan kärkeen, koska se on tullut lähelle lomautusten kautta.

Tulevaisuudentutkijan mukaan koronakriisi on tuonut uudella tavalla näkyviksi jo käynnissä olevia muutoksia. Esimerkiksi talousjärjestelmän uudistamisesta puhuttiin paljon syksyllä.

– Meidän täytyy reagoida näiden huolten taustalla oleviin asioihin, kuten ympäristökriisiin ja eriarvoistumiseen. Nyt on hyvä pohtia, miten taloutta voidaan uudistaa niin, että taklataan samalla ekologisia haasteita, Dufva sanoo.

Näin tutkimus tehtiin Tulokset perustuvat 2 060 henkilön antamiin vastauksiin. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 26.3.2020–3.4.2020. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä.

Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.

Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan.

