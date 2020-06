Droonikortin ja muiden tiukennusten piti astua voimaan huomenna – toisin kävi: EU-komissio siirsi voimaantuloa koronan takia

Suosittujen droonien eli kauko-ohjattavien pienoiskopterien uusien lennätysmääräysten piti astua voimaan huomenna 1. heinäkuuta, mutta toisin kävi: Euroopan komissio päätti siirtää EU-drooniasetuksen voimaantuloa puoli vuotta eteenpäin. Se sisältää muun muassa droonikortin ja rekisteröitymisvelvoitteen.

– Syynä siirtoon oli, että joillain jäsenvaltioilla oli haasteita päästä aikatauluihin covid-19-tilanteen (koronapandemia) takia, kertoo tiiminvetäjä Patrik Söderström liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Näin nykyisestä selvästi kiristyvät määräykset astuvat EU-maissa voimaan asteittain 31.12.2020 alkaen ja siirtymäajat ulottuvat 2023 alkuun saakka. Uusien määräysten voimaantuloon saakka toimitaan nykymääräysten mukaisesti.

Suomi kannatti siirtoa

Söderströmin mukaan voimaantulon myöhennystä kannatettiin laajasti EU-maissa. Se sopi myös Suomelle.

– Suomi on tyytyväinen siirtymään, koska alkuperäinen aikataulu oli todella tiukka, Söderström sanoo.

Söderströmin mukaan Suomessa ollaan hyvässä vauhdissa drooniasetuksen toimeenpanossa, mutta työtä on yhä paljon jäljellä.

– Tässä on paljon uusia asioita ja elementtejä, koska Suomen entinen droonilainsäädäntö oli Euroopan liberaalein.

Rekisteröitymisvelvoite

Yksi keskeisimpiä muutoksia on uusi rekisteröitymisvelvoite. Lähes kaikkia käyttäjiä (droonioperaattori eli vastuutaho) ja kauko-ohjaajia (pilotti) tulee koskemaan rekisteröintivelvollisuus Traficomille.

Rekisteröintivelvollisuuden ulkopuolelle jäävät vain käyttäjät, joilla on alle 250 gramman painoinen kameraton drooni tai leluksi määritelty drooni.

– Ja jos on ennestään tehnyt lentotyötä eli on jo rekisteröitynyt, saa jatkaa lentämistä entisen rekisteröitymisen perusteella vuoden siirtymäjakson ajan.

Söderströmin mukaan rekisteröinnin tarkoituksena on saada yleisesti tietoon se, ketkä drooneja lennättävät. Droonien määrä on kasvanut Suomessa nopeasti, eikä niiden todellista määrää tiedetä kuin hatarasti.

– Hiha-arvio ja valistunut arvaus on 50 000. Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan kolmanneksessa kotitalouksista olisi nykyään miehittämätön ilma-alus (drooni). Silloin me puhuisimme sadoista tuhansista.

Uusi EU-asetus tuo mukanaan "drooniajokortin". Kuvassa luonnos kortista. Traficom

Droonikortti

Uusi EU-asetus tuo mukanaan myös "drooniajokortin", joka tulee pienin poikkeuksin löytyä useimman kauko-ohjaajan hallusta. Sen tavoitteena on varmistaa, että jokainen drooniohjaaja hallitsee perussäännöt ja tiedostaa häntä koskevat velvoitteet.

Kortin saa läpäisemällä verkkotentin Traficomin nettisivuilla. Kortinsuoritus avautuu näillä näkymin syksyllä.

– Droonikortin ensimmäinen taso on asetettu hyvin kevyeksi. Se on online-koe verkossa, eikä ole vaikea. Ei tarvitse päntätä paljoa, kertalukemisella on jo hyvät mahdollisuudet päästä läpi. Oletamme, että 12-vuotiaskin läpäisee sen, Söderström sanoo.

Droonikortti tulee olemaan sähköinen ja se lähetetään sähköpostilla kokeen suorittamisen jälkeen. Sen voi siis ladata esimerkiksi kännykkäänsä.

Edellä esitetyt muutokset ovat vain pintasilpaisu uudistuksesta. Lisäksi uudet säännökset sisältävät runsaasti poikkeuksia. Muuttuviin määräyksiin voi tutustua tarkemmin Droneinfon sivuilla. (siirryt toiseen palveluun)

