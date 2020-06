Ruotsissa perustettiin komissio selvittämään koronakriisin hoitoa kuntatasolta hallitukseen

Ruotsissa koronaan on kuollut paljon enemmän ihmisiä kuin muissa pohjoismaissa.

Ruotsissa on perustettu riippumattomien tutkijoiden komissio selvittämään sitä, miten maassa on onnistuttu koronakriisin hoitamisessa.

Pääministeri Stefan Löfven kertoi komission perustamisesta tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Löfven totesi, että komission tehtävänanto on laaja. Sen pitää selvittää koronakriisin hoitamista yhteiskunnan kaikilla tasoilla hallituksesta kuntiin. Komitea tarkastelee myös hallituksen ja parlamentin yhteistyön sujumista.

Tarkoituksena on selvittää laajasti, miten Ruotsin valitsema malli koronapandemiaan vastaamisessa on onnistunut.

Komission puheenjohtajana on juristi Mats Melin.

Hänen johdollaan selvitetään, miten Ruotsissa on reagoitu kriisiin ja miten viruksen leviämisen estämisessä on onnistuttu. Komissio selvittää myös sitä, miten koronavirus tuli Ruotsiin ja miten se lähti leviämään. Työn ensimmäisen vaiheen on määrä valmistua syksyllä.

Ruotsissa koronavirukseen on kuollut ja siihen on sairastunut huomattavasti enemmän ihmisiä kuin muissa pohjoismaissa. Viime aikoina Ruotsin valitsema linja on herättänyt maassa enenevässä määrin arvostelua.

Koko pandemian aikana Ruotsissa on vahvistettu vajaat 70 000 koronavirustartuntaa. Koronaviruksen seurauksena on Ruotsissa kuollut 5 333 ihmistä.

Lue tästä, kuinka Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell kertoi luulleensa, että muut EU-maat olisivat toimineet Ruotsin tavoin.

Komission työn perimmäisenä tavoitteena on, että seuraavaan kriisiin oltaisiin paremmin varautuneita. Ruotsissa on perinteisesti perustettu komiteoita arvioimaan toimintaa suurissa kriiseissä.

Tutkintakomissiot perustettiin muun muassa Estonian uppoamisen jälkeen vuonna 1994, Kaakkois-Aasian tsunamin jälkeen vuonna 2004 sekä toissa vuonna Ruotsissa olleiden suurten metsäpalojen jälkeen.

