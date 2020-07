Nyt ravataan isommille yleisöille! Koronan vuoksi jäi jakamatta miljoonia euroja palkintoina – katso suorassa kello 14, kuinka Vermossa valmistaudutaan ajoihin

Suorassa lähetyksessä Tuulia Thynellin haastateltavana ovat muun muassa Vermon raviradan toimitusjohtaja Heikki Häyhä ja ravikoulun vetäjä Hanna Lepistö. Videon pääkuva: Hanna Laakso / Hippos. Kuva on vuodelta 2019 Vermosta.

Ketään ei varmasti yllätä se, että pelko koronaviruksen leviämisestä pysäytti myös ravikilpailut niin Suomessa kuin Euroopassakin. Paitsi Ruotsissa.

Ruotsi oli ainoa Euroopan maa, jossa ravattiin. Tätä perusteltiin sillä, että raviurheilu on elinkeino ja raviurheilussa on monen ihmisen työpaikka.

Suora lähetys Vermosta alkaa kello 14 – juontajana on Tuulia Thynell. Lähetyksessä selvitetään muun muassa se, mitä raviyleisön ensikertalaisen pitää ehdottomasti tietää lajin etiketistä ja itse lajista. Vermon sisätiloissa paikkoja on yli 5 000 ihmiselle, miten turvavälit taataan?

Kotimaan koronatauko kesti melko tarkalleen kaksi kuukautta, jona aikana moni suomalainen siirtyi kilpailemaan Ruotsiin. Kun koronarajoituksia höllennettiin, käynnistyi ravitoiminta erikoisluvalla toukokuussa jälleen Suomessakin ja niin hevoset kuin ohjastajatkin palasivat takaisin kotimaan kilpaurille.

Toukokuussa Suomen Hippoksen puheenjohtaja Juha Rehula arvioi, että kahden kuukauden tauon aikana palkintoja jäi maksamatta vajaat neljä miljoonaa euroa.

Yksi tunnetuimpia raviratoja Suomessa on Vermo Espoossa, missä käynnistyvät keskiviikko-ravit kello 18. Poikkeusolojen takia yleisöä pääsee katsomoalueelle rajoitetusti. Tästä heinäkuun 1. päivästä alkaen yleisöä saa ottaa urheilutapahtumien katsomoihin enemmän kuin 500.

Katsomossa on kuitenkin oltava useita lohkoja tai rajattavia alueita, joihin yleisö voidaan sijoittaa turvaetäisyyksin toisistaan. Eri lohkojen katsojille täytyy myös olla tapahtumapaikalle omat kulkureitit, palvelut ja palveluista vastaava henkilökunta.

Raviurheilulla on pitkät perinteet Suomessa. Täällä raviurheilun ja hevoskasvatuksen valtakunnallinen keskusjärjestö on Hippos (siirryt toiseen palveluun) ry, jonka mukaan ensimmäinen kirjattu tieto ravikilpailun järjestämisestä on vuodelta 1817. Åbo Almänna Tidning -sanomalehdessä oli artikkeli ravikilpailuista Aurajoen jäällä.

Ensimmäinen varsinainen ravirata puolestaan oli Helsingissä Oulunkylään 1884 rakennettu kavioura, Suomessa nykyisin on 43 ravirataa. Raveja järjestetään tavallisesti läpi vuoden jouluaattoa ja joulupäivää lukuunottamatta.

