Putinin vallan takaava hanke viimeistellään tänään Venäjällä – Viisi vastausta kysymyksiin perustuslakiuudistuksesta

MoskovaVenäjällä huipentuu tänään keskiviikkona seitsenpäiväinen äänestys perustuslakiuudistuksesta.

Äänestyksellä vahvistetaan muutokset, jotka mahdollistavat Vladimir Putinin jatkon presidenttinä jopa vuoteen 2036 saakka.

Kokosimme vastaukset viiteen kysymykseen, jotka kertovat, mistä hankkeessa on todellisuudessa kyse.

1) Miksi venäläiset äänestävät perustuslaistaan?

Äänestys sinetöi Putinin yllättäen tammikuussa esittelemän hankkeen Venäjän perustuslain uudistamisesta. Aiemmin Kreml vastusti tiukasti perustuslakiin kajoamista.

Uudistus on jo hyväksytty Venäjän parlamentin ala- ja ylähuoneessa, Venäjän alueparlamenteissa sekä maan perustuslakituomioistuimessa.

Perustuslakia uudistetaan presidentin tahdosta nopealla aikataululla ja erityisjärjestelyin. Putin esimerkiksi perusti sitä valmistelemaan kirjavan, 75-henkisen työryhmän.

Itse äänestys ei ole virallisesti kansanäänestys vaan tilanteeseen räätälöity “yleisvenäläinen äänestys”. Esimerkiksi äänestysaktiivisuus ei vaikuta tuloksen laillisuuteen.

Äänestäjiä moskovalaisella äänetyspaikalla. Seitsenpäiväinen äänestys huipentuu tänään pidettävään varsinaiseen äänestyspäivään, jonka presidentti Putin on julistanut kaikille vapaapäiväksi. Grigori Vorobjov / Yle

Monet asiantuntijat ovat pitäneet (siirryt toiseen palveluun) äänestystä ennen kaikkea symbolisena.

Putin on sen sijaan korostanut sen merkitystä. Eilen tiistaina presidentti vetosi (siirryt toiseen palveluun) televisiossa kansalaisiin äänestämisen puolesta.

Hän lupasi, että mikäli kansa antaa tuen, niin perustuslaki takaa venäläisiä yhdistävät arvot ja periaatteet. Sellaisia ovat Putinin mukaan “totuus, oikeudenmukaisuus, työn ja vanhusten kunnioittaminen, perhe ja lapset sekä lasten terveys ja heidän moraalinen ja henkinen kasvatus”.

2) Mitä muutoksia perustuslakiin tehdään?

Venäjän perustuslakiin lisätään (siirryt toiseen palveluun) värikäs joukko ideologisia, poliittisia ja sosiaalisia kirjauksia, joista jokainen voi löytää itselleen jotakin mieluista. Uudistukset hyväksytään kuitenkin kokonaisena pakettina.

Ideologiset kirjaukset heijastavat Kremlin viimeisen vuosikymmenen aikana korostamia konservatiivisia arvoja. Uudistetussa perustuslaissa esimerkiksi usko Jumalaan mainitaan Venäjän kansaa yhdistävänä tekijänä ja valtion kirjataan suojelevan avioliittoa miehen ja naisen välisenä liittona.

Poliittiset muutokset asettavat Venäjän lain kansainvälisten sopimusten yläpuolelle.

Myös eri hallintoelinten toimivaltaan ja niiden välisiin suhteisiin tehdään useita muutoksia. Aluksi esitelty perustuslakihanke näytti kaventavan presidentin valtaoikeuksia, mutta eri arvioiden mukaan (siirryt toiseen palveluun) uudistuksen lopullisessa versiossa presidentin valta kasvaa entisestään.

Sosiaalisista merkinnöistä eniten julkisuutta ovat saaneet kirjaus minimipalkasta ja eläkkeiden jokavuotiset indeksitarkistukset.

Moskovalainen äänestyspaikka on koristeltu ilmapalloilla. Äänestäjille jaetaan arpoja, joilla voittaa lahjakortteja kauppoihin ja ravintoloihin. Grigori Vorobjov / Yle

Perustuslain perimmäisenä tarkoituksena pidetään kuitenkin Putinin edellisten presidenttikausien nollaamista. Näin ollen hän voi halutessaan asettua presidenttiehdokkaaksi myös nykyisen, vuonna 2024 päättyvän kautensa jälkeen.

Alun perin äänestys oli määrä pitää huhtikuussa, mutta sitä jouduttiin lykkäämään koronaepidemian vuoksi. Vaikka tautitilanne on yhä vaikea, niin äänestyksen järjestämistä päätettiin kiirehtiä. Asiantuntijoiden mukaan syynä on Putinin laskeva kannatus.

Lue lisää siitä, kuinka koronaepidemia ja talousvaikeudet laskevat Putinin kannatusta.

3) Miten äänestys perustuslaista on sujunut tähän asti?

Venäjällä on uutisoitu lukuisista vaalivilppiepäilyistä ja muista epäselvyyksistä.

Esimerkiksi televisiokanava Doždin toimittaja pystyi (siirryt toiseen palveluun) heti ensimmäisenä päivänä äänestämään kahdesti: sähköisesti ja vaalipaikalla.

Äänestämään saapuneelle moskovalaispariskunnalle puolestaan kerrottiin vaalihuoneistolla (siirryt toiseen palveluun), että heidän henkilötiedoillaan oli jo äänestetty.

Venäjällä on myös uutisoitu (siirryt toiseen palveluun), kuinka monia julkisen sektorin ja joidenkin yksityisten yritysten työntekijöitä on painostettu äänestämään. Lisäksi äänestäjiä on houkuteltu vaaliuurnille arvontojen avulla.

Venäjän keskusvaalilautakuntaa johtava Ella Pamfilova on kutsunut (siirryt toiseen palveluun) tietoja valeuutisiksi ja suunnitelluksi kampanjaksi äänestystä vastaan.

Moskovalaisella äänestyspaikalla tyhjennetään ääniuurnaa, jonka kanssa vapaaehtoiset ovat kiertäneet alueen taloissa. Perustuslakiäänestyksessä on käytössä laajamittainen mahdollisuus kotiäänestykseen. Grigori Vorobjov / Yle

“Yleisvenäläisen äänestyksen” järjestämisestä on säädetty erillisellä lailla. Lisäksi äänestys suoritetaan erityisjärjestelyin koronanepidemiaan vedoten.

Kansalaisilla on laaja mahdollisuus äänestää virallisten äänestyspaikkojen ulkopuolella kuten kotona ja työpaikoilla. Väliaikaisiksi äänestyspaikoiksi ovat myös käyneet muun muassa puistonpenkki, kannonnokka ja auton takakontti.

Lue lisää siitä, kuinka vaalitarkkailujärjestö pitää äänestystä Venäjän mittapuullakin hyvin ongelmallisena.

4) Minkälaista äänestystulosta odotetaan?

Venäjällä uskotaan laajasti, että muutokset hyväksytään äänestyksessä.

Valtion VTsIOM-tutkimuslaitos julkaisi maanantaina äänestyspaikoilla tehdyn ovensuukyselyn. Sen mukaan kantansa kertoneista äänestäjistä 76 prosenttia kannatti uudistuksia.

Lue lisää: Venäjällä julkaistiin ovensuukysely äänestystuloksesta, vaikka äänestäminen on vielä kesken

Aiemmin tehdyt mielipidetutkimukset ovat näyttäneet lakimuutoksille pienempää kannatusta. Esimerkiksi riippumattoman Levada-tutkimuskeskuksen kesäkuun alussa julkaistun mittauksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan 44 prosenttia kannatti ja 32 prosenttia vastusti uudistuksia.

Hankkeen vastustajat ovat jakautuneet äänestyksen suhteen. Moni Putinia vastustavan opposition kärkinimistä, kuten Aleksei Navalnyi, on kehottanut kannattajiaan boikotoimaan laittomana pitämäänsä äänestystä.

Venäjän vaaleissa käytetään läpinäkyviä ääniuurnia. Äänestyslipukkeissa valitaan kyllä- ja ei-vaihtoehdon väliltä. Grigori Vorobjov / Yle

Venäjän keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Ella Pamfilova sanoi maanantaina (siirryt toiseen palveluun) pelkäävänsä, että alueilla voidaan nostaa äänestysaktiivisuutta keinotekoisesti. Hänen mukaansa tämä ei ole tarpeen, vaan sillä pelkästään tahrattaisiin äänestyksen kulkua.

Keskusvaalilautakunnan mukaan (siirryt toiseen palveluun) yli 45 prosenttia äänioikeutetuista oli ottanut osaa äänestykseen viitenä ensimmäisenä päivänä.

5) Jatkaako Putin Venäjän presidenttinä vuoteen 2036 saakka?

Perustuslakiuudistukseen kirjattiin viime hetkellä pykälä, joka salii Putinin jatkaa presidenttinä vielä kaksi kautta hänen nykyisen vuonna 2024 loppuvan presidenttikautensa jälkeen.

Asiaa ei ole kuitenkaan korostettu kampanjoinnissa, eikä valtiota lähellä olevan median uutisoinnissa.

Kremlille asia on kiusallinen. Aiemmin Putin on vakuuttanut (siirryt toiseen palveluun) useaan otteeseen, ettei hän muuta perustuslakia niin, että se mahdollistaisi hänen pysymisensä Venäjän johdossa.

Kommentaattorien mukaan (siirryt toiseen palveluun) Putin ostaa nyt aikaa, jotta hän voi päättää jatkostaan myöhemmin. Samalla hän estää hallinnon halvaantumisen tilanteessa, jossa hänen tilalleen etsittäisiin mahdollisia seuraajaehdokkaita.

Putin itse kertoi puolitoista viikkoa sitten, ettei ole vielä päättänyt jatkostaan presidenttinä.

– En sulje pois mahdollisuutta asettua ehdolle, jos perustuslaki sen sallii, Putin sanoi (siirryt toiseen palveluun) Venäjän valtiollisella tv-kanavalla.