Itä-Suomessa lähes 60 000 sähkötöntä taloutta – pelastuslaitos kehottaa välttämään ulkoilua

Savon Voima Verkon alueella sähköttömiä talouksia on lähes 38 000. Markkinointipäällikkö Ari Holopainen kertoo, että sähköttömien talouksien määrä on kohtuullisen suuri ja myräkkä on iskenyt maakuntaan voimalla.

Iso osa Pohjois-Savossa olevista sähkövioista ovat taajamissa, joten myräkän päätyttyä osalle asiakkaista saadaan palautettua sähköt nopeasti.

– Sen voi jo nyt sanoa, että kaikille ei saada palautettua sähköjä tänään eikä vielä huomennakaan.

Pohjois-Karjalan Sähkön verkkosivuilla oleva palvelu on alhaalla. Lähes 20 000 taloutta on ilman sähköjä PKS:n alueella. Käytön suunnittelija Jukka Karjalainen toteaa, että tilanne on paha. On riski, että sähköttömien talouksien määrä nousee vielä.

– Myrskyrintama ei ole vielä saavuttanut Pielisen-Karjalaa, mutta jo tässä vaiheessa on selvää, että suurhäiriötilanne on pahin vuosiin. Parhaillaan on käynnissä vikojen rajaus ja maastossa on noin 50 miestä korjaamassa vikoja, PKS tiedottaa.

Myrsky kaataa puita Itä-Suomen alueella. Kuva Siilinjärveltä viitostieltä. Antti-Petteri Karhunen / Yle

Pohjois-Karjalan alueella sähköjen palauttaminen vie pitkään, sillä suurin osa vioista on maaseudulla. Korjausta joudutaan tekemään pienissä erissä, sillä viat ulottuvat linjoissa syöttöpisteille asti.

– Jos saisimme tänään ja huomenna korjattua edes runkoviat. Pienemmät linjat kuten talokaapelit jäävät loppuviikolle.

Karjalaisen mukaan Pohjois-Karjalan Sähkön alueella on kaatunut runsaasti puita sähkölinjoille.

– Vikapalvelunumerossa 013 2663 900 on tilanteesta johtuen kovasti ruuhkaa, mutta numeron vastaajaan kannattaa jättää tieto vikapaikan sijainnista, jos soittajalla sellainen on tiedossa, tiedottaa Tarja Kuokkanen Pohjois-Karjalan Sähköltä.

Ulkona liikkumista syytä välttää

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos suosittelee välttämään ulkona liikkumista. Kello 17.30 jälkeen pelastuslaitokselle on tullut 130 tehtävää, joista suurin osa on liittynyt puiden kaatumiseen teille.

– Koska myrsky todennäköisesti vielä voimistuu ennen puolta yötä, tulee tarpeetonta ulkona liikkumista välttää, kirjoittaa päivystävä päällikkö Ville-Petteri Pulkkinen pelastuslaitoksen tiedotteessa.

Kaatunut puu Pohjois-Karjalassa Ilomantsintiellä. Joona Kotilainen

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan ihmisten olisi hyvä varautua pitkiin sähkökatkoihin ja ottaa juomavettä talteen. Maakunnan matkapuhelinverkoissa on jo nyt häiriöitä, joten patteriradio on varmin keino saada tietoa sähkökatkon jatkuessa pitkään.

