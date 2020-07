Saudi-Arabia täyttää hupenevaa valtionkassaa arvonlisäverolla

Saudi-Arabian talouteen on kohdistunut kevään aikana kaksi voimakasta iskua. Koronakriisi ja öljynhinnan lasku ovat painaneet Persianlahden öljyvaltion pahimpaan taantumaan vuosikymmeniin.

Tilannetta yritetään korjata nostamalla arvonlisävero nykyisestä viidestä viiteentoista prosenttiin. Muun muassa kullan, elektroniikan, autojen ja rakennustarvikkeiden vero kolminkertaistuu.

Kulutus on koronapandemian vuoksi vähentynyt myös Saudi-Arabiassa. Arvonlisäveron arvioidaan hidastavan ostotottumusten palautumista entiselleen ja vauhdittavan inflaatiota. Inflaation ennustetaan nousevan nykyisestä 11 prosentista kuudella prosentilla. .

Saudi-Arabia on arabimaailman johtava talous öljyntuotantoon perustuvan varallisuutensa vuoksi. Saudeja ei ole verotettu varhemmin lainkaan. Arvonlisävero otettiin käyttöön vuonna 2018 vähentämään valtion riippuvuutta yksinomaan öljytuloista.

Öljydollareita on käytetty loisteliaaseen elämäntyyliin. Saudien kuningashuone omistaa muun muassa englantilaisen Newcastle United - jalkapallojoukkueen.

Kultaa ja etuuksia vastineeksi kuuliaisuudesta

33 miljoonan asukkaan Saudi-Arabian kuningashuone ja sen lähipiiri ovat erittäin varakkaita. Järjestelmä on perustunut yläluokan etuoikeuksiin. Vastineeksi uskollisuudesta monarkialle yläluokkaiset saudit ovat saaneet sosiaalisia ja taloudellisia etuja.

Koronapandemia on suitsinut kuninkaallisten huikentelevaista elämäntapaa. Eniten koronavirus on koetellut Saudi-Arabian vierastyöläisiä, heistä suuri osa on juuttunut puutteellisiin oloihin koronasulun vuoksi. Erityisesti Aasiasta tulleet vierastyöläiset pyörittävät käytännössä Saudi-Arabian infrastruktuuria.

Ostoryntäys ennen veronkorotuksia

Riadin ostoskeskuksissa koettiin kesäkuun lopussa ostoryntäys, kun kulutustavaroita hankittiin lakimuutoksen edellä. Kauppansa tekivät muun muassa tuulettimet. Uutistoimisto AFP kertoi kultakauppiaasta, jonka myynti oli noussut muutamassa viikossa 70 prosenttia.

Vakaviin talousongelmiin ajautunut Saudi-Arabia on menettänyt koronakriisin vuoksi jopa 12 miljardin matkailutulot. 2,5 miljoonaa pyhiinvaeltajaa joutuu siirtämään matkaansa viruksen vuoksi.

Kansainvälisesti kruununprinssi Muhammad bin Salmanin johtama Yhdysvaltain vankkumaton liittolainen kärsii vakavasta mainehaitasta. Kuningashuoneesta kirjoittaneen toimittaja Jamal Khashoggin raaka murha Saudi-Arabian Turkin konsulaatissa vuonna 2018 on heikentänyt Saudi-Arabian kansainvälistä asemaa. Taloustilannetta luonnehditaan heikoimmaksi sitten 1980-luvun öljykriisin.

Lähteet: Afp