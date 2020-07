Keskisuuret yritykset saaneet valtion sijoitusyhtiön kautta nyt 50 miljoonaa – saajia ei edelleenkään kerrota

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi on sijoittanut tähän mennessä 50 miljoonaa euroa vakautusohjelmansa kautta. STT:n pyytämien tietojen mukaan yhteensä yhdeksän yritystä on saanut vakautusohjelman kautta rahaa koronaviruksen aiheuttaman kriisin takia.

Vakautusohjelman kautta rahoitusta voivat saada keskisuuret yritykset.

Tesi sai huhtikuun lisätalousarviossa vakautusohjelmaa varten yhteensä 150 miljoonaa euroa. Tähän mennessä potista on haettu rahaa 138 miljoonan euron edestä.

Tesi ei kerro julkisesti, mihin yrityksiin se on sijoittanut ohjelman kautta.

– Emme salaa vakautusohjelman sijoituksia, mutta me emme niitä yksipuolisesti julkaise. Vakautusohjelman kautta saatu rahoitus saattaa olla sellainen, että sitä ei kannata lähteä julkisuuteen tiedottamaan, sillä se saattaa vaikeuttaa yritysten toimintaa ja asiakassuhteita, Tesin toimitusjohtaja Jan Sasse sanoo.

Tesin viestintäjohtaja Anna Kjellberg sanoo, että monille yrityksille vakautusrahoitus voi olla viimeinen vaihtoehto, joten sen takia yrityksissä koetaan, että siitä kertominen haittaa heidän liiketoimintaansa.

Sasse lisää, että Tesi ei estä sitä, jos yritykset itse haluavat kertoa saaneensa vakautusohjelman kautta rahoitusta. Ohjelman kautta saaneista yrityksistä vain NoHo Partners on julkistanut sopineensa Tesin kanssa 10 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainasta.

Eniten rahaa ovat saaneet teollisuusyritykset

Vaikka Tesi ei kerro rahoitusta saaneiden yritysten nimiä, se kertoo, millä toimialalla vakautusrahaa saaneet yritykset toimivat.

Tähän mennessä eniten rahaa ovat saaneet teollisuuden toimialan yritykset. Tesi on myöntänyt rahoitusta 28 miljoonan euron edestä kolmelle teollisuusalan yritykselle.

Toisena on majoitus- ja ravitsemistoiminta, johon rahaa on myönnetty kolmelle yritykselle 13 miljoonan euron edestä. Taiteet, viihde ja virkistys -toimialalla rahoitusta on saanut yksi yritys viiden miljoonan euron verran. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta -toimialalla yksi yritys on saanut kolme miljoonaa euroa. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla yksi yritys on saanut rahaa kahden miljoonan euron edestä.

Tesi tekee sijoitukset vakautusohjelmasta joko osakesijoituksena tai vaihtovelkakirjalainana.

Vakautusohjelma on tarkoitettu keskisuurille yrityksille, joiden toiminta on ollut kannattavaa ennen kriisiä ja niillä on edellytykset olla sitä myös jatkossa.

250 miljoonan potti jaetaan markkinatilanteen mukaan

Huhtikuun lisätalousarvion myötä keskisuuria yrityksiä pienemmät yritykset eivät päässeet olleenkaan Tesin koronarahahanoille. Kesäkuun lisätalousarviossa Tesiä kuitenkin pääomitettiin lisää 250 miljoonalla eurolla. Tästä summasta on tarkoitus suunnata yrityksille rahaa kolmen eri reitin kautta: alku- ja kasvuvaiheen yrityksille suunnatun Venture Bridge -ohjelman kautta, vakautusohjelman laajentamisen sekä pääomasijoitusrahastojen kautta.

Alkuvaiheen yrityksille eli startup-yrityksille suunnatun ohjelman kautta ei ole tehty vielä yhtään rahoituspäätöstä. Ohjelman haku alkoi 17. kesäkuuta. Toisin kuin vakautusohjelmassa, startupeille suunnatun ohjelman sijoituskohteiden nimet ja Tesin sijoitussummat kerrotaan julkisuuteen, sillä tästä ei koeta olevan haittaa yrityksille.

Ensimmäiset kohteet kerrotaan todennäköisesti elokuussa. Ohjelman kesto on kaksi vuotta.

Tesi ei ole vielä päättänyt, miten 250 miljoonan euron summa jakautuu eri ohjelmien välillä. Summa jaetaan markkinatilanteen mukaan.

Sassen mukaan ohjelmalla varaudutaan siihen, että seuraavien kahden vuoden aikana ulkomaalaiset venture-sijoittajat vetäytyisivät Suomen markkinoilta.

– Aikaisemmissa kriiseissä kansainväliset isot sijoittajat vetäytyivät reunamarkkinoilta, joka Suomikin jossain määrin on, Sasse sanoo.

Hän lisää, että kansainvälisten sijoittajien vetäytyminen ei ole vain suomalainen ongelma, vaan kriisitilanteissa sijoittajat pysyvät yleensä kotimarkkinoilla. Venture capital -sijoittajilla tarkoitetaan sijoittajia, jotka sijoittavat alku- tai kasvuvaiheen yrityksiin.

Sasse sanoo, ettei Tesillä ole mitään intressiä sijoittaa koko 250 miljoonan euron summaa, jos sille ei ole tarvetta.

Lainat muuttuvat todennäköisesti omistukseksi

Sassen mukaan vielä ei ole isossa mittakaavassa ollut näkyvissä se, että venture-sijoittajat olisivat vetäytyneet Suomesta. Sassen mukaan alkuvuosi olikin alkuvaiheen yrityksissä vilkas, sillä korona ei ole vielä näkynyt venture-rahoituksessa.

– Venture-rahoituksen neuvottelut kestävät sen verran kauan, että ne alkuvuoden rahoitukset ovat sellaisia, jotka on neuvoteltu jo ennen koronaa. Muuttuneesta tilannekuvasta ei vielä tässä vaiheessa tarkempaa näkökulmaa, hän sanoo.

Venture Bridge -ohjelma on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat keränneet vähintään siemenrahoituskierroksen ammattimaisilta venture capital -sijoittajilta ja joutuneet koronakriisin seurauksena lykkäämään seuraavan vaiheen ulkopuolista rahoituskierrosta.

Startupeille suunnatun ohjelman sijoitukset toteutetaan oman pääoman ehtoisena vaihtovelkakirjana.

On todennäköistä, että moni Tesin myöntämistä startup-ohjelman lainoista muuntuu omistukseksi seuraavan rahoituskierroksen yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että Tesistä tulee startup-yritysten osaomistajia. Yritykset voivat kuitenkin myös maksaa lainansa takaisin.