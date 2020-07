Myrsky teki tuhojaan Lasse Kurrosen mökillä, sähköyhtiön päällikkö rajasi vika-alueita maastossa yön – "Paikoin uimahousut olisivat olleet paremmat normaalien varusteiden sijaan"

Nilsiän Tahkovuorella mökillään kesälomaa viettävä Lasse Kurronen ei muista kokeneensa hetkeen yhtä kovaa myrskyä, kuin viime yönä alueella riehunut Päivö-myrsky.

Energiateollisuuden mukaan Suomen yli tiistaina ja keskiviikon vastaisena yönä pyyhkinyt myrsky katkoi sähköt 100 000 asiakkaalta Itä-Suomessa.

Kurrosen mukaan myrskyn voimakkain vaihe oli puolenyön aikaan. Hän sanoo vaimonsa tulleen herättämään, koska lastenrattaat olivat hävinneet mökin terassilta.

– Rattaat olivat lentäneet pihan toiseen reunaan. Siitä hetken päästä rysähti isommin. Viereisestä metsässä oli iso oksa katkennut puusta ja lensi meidän mökin seinään ja räystästä päin. Räystäs meni rikki, mutta muutoin mökki näyttäisi olevan kunnossa, Kurronen sanoo.

Puusta irronnut iso oksa vaurioitti Kurrosen mökkiä. Lasse Kurronen

Hän kuvailee tuulta hurjaksi. Kurronen sanoo seuranneensa, kuinka viereisessä metsässä koivut heiluivat tuulen voimasta vaakasuorassa.

– Kyllä se hurjaa oli. On sitä joskus aiemminkin myrskyä ollut, mutta ei ihan joka kesä näin kovaa tuule.

Aamun aikana sade loppui ja tuuli tyyntyi. Kurronen katseli myrskyn tekemää tuhoa aamulla koiransa kanssa lenkillä.

– Viereisellä golfkentällä on puita kaatunut. Yksi iso mänty näyttäisi lähteneen irti juurineen. Vettä on satanut paljon ja tiellä on oksia ja lehtiä.

Kurronen kertoo käyvänsä läpi mökin tuhot tarkemmin päivän aikana.

"Runkoja oli nipussa ristiin rastiin"

Myrsky teetti työtä myös Mikkelin seudulla. Järvi-Suomen energian verkostopäällikkö Mika Matikainen rajasi vika-alueita maastossa lähes koko yön. Normaalisti hän työskentelee konttorilla, mutta poikkeuksellisissa oloissa kaikki kynnelle kykenevät auttavat.

– Eilen illalla kuudelta lähdin ja lähes aamukolmeen asti tein rajaustöitä maastossa, eli tällaista edesauttavaa työtä, jossa etsitään ongelmakohdat heille, jotka korjaavat ne, Matikainen kertoo.

Matikaisen mukaan myrsky teki tuhojaan eniten Mikkelin itäpuolella. Hän oli itse rajaamassa vikoja Juvalla. Matikaisen liikkumalla alueella yksittäisiä puita oli kaatunut sähkölinjoille, mutta vahinkojen määrä vaihteli suuresti paikasta riippuen.

– Näytti siltä, että puuskat olivat hyvin erilaisia. Joissakin paikoissa puita oli sikin sokin. Luultavasti oli tuullut monesta suunnasta, koska useita runkoja oli metsässä nipussa ja vielä ristiin rastiin, Matikainen sanoo.

Hänen mukaansa märkyys, tuuli ja jollakin tavalla myös pimeys toivat työhön oman haasteensa. Pahin tuuli oli jo yöllä hellittänyt, eikä maastoon olisi muutenkaan ollut asiaa ennen kuin siellä on turvallista liikkua ja työskennellä.

– Välillä satoi ja tuuli, mutta hyvin paikallisesti. Itse olin niin märkä, että paikka paikoin normaalin työvarusteiden sijaan uimahousut olisi ollut parempi, että sen verran oli kosteita paikkoja metsässäkin sateen jälkeen, heittää Matikainen huumorilla.

Matikainen kertoo jatkaneensa rajaustöitä maastossa keskiviikkona.

