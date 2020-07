Julkisuutta välttelevä artistitulokas Behm taktikoi uransa tarkkaan – ainoastaan jättihitti syntyi vedonlyönnistä

– Motiivini on ollut tehdä vain musiikkia ja artistius on tullut myöhemmin. Koen edelleen olevani ensisijaisesti tekijä, en laulaja, sanoo artisti Behm.

– Motiivini on ollut tehdä vain musiikkia ja artistius on tullut myöhemmin. Koen edelleen olevani ensisijaisesti tekijä, en laulaja, sanoo artisti Behm. Niko Ahlgren / Yle

“Mä olin lähtökohtaisesti surullinen, että tää on se eka keikka ja täällä ei oo ketään.”

Näin artisti Behm sanoi hieman epävarman oloisena välispiikissään virtuaalisesti toteutetussa YleXPopissa toukokuun lopussa. Artistin uran ensimmäinen keikka tehtiin studiossa ilman yleisöä.

Laulaja, oikealta nimeltään Rita Behm, on noussut lyhyessä ajassa soitetuimpien artistien joukkoon etenkin Hei rakas -hitin ansiosta. YleX nimesi Behmin tämän vuoden lupaavimmaksi tulokkaaksi.

Kesän piti kruunata läpimurtovuosi, mutta korona vei lähes parikymmentä festarikeikkaa. Niitä varten oli treenattu bändin kanssa, mutta ensimmäinen keikka piti vetää yksin.

Kovasta alkuhypestä huolimatta Behm on poikkeuksellisesti pysytellyt pois julkisuudesta.

– Mulla on musiikki, minkä takia olen esillä. Mä en halua olla Ritana kaikille tuolla.

– Esiintyminen on ollut aina tosi pelottavaa ja vaikeaa. Sitten kun saa keikan vedettyä, niin sen jälkeen en haluaisi lähteä lavalta mihinkään, sanoo virtuaalisessa YleXPopissa ensimmäisen keikkansa heittänyt Behm. Nelli Kenttä

Biisileiriltä tähtiin

Miltei tyhjässä helsinkiläisessä puistossa raikuu nauru, kun Behm on päässyt haastattelussa vauhtiin. Artistin olemus ei voisi juuri enempää poiketa siitä laulajasta, joka herkästi tulkitsee kaihoisia rakkauslauluja.

Valokuvissa laulaja vakavoituu, koska se sopii artistin imagoon. Poseerauksissa kuvakulmat ovat tarkkaan harkittuja.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

Rita Behm eli artistinimeltään Behm on yksi tämän vuoden lupaavimmista uusista artisteista. Hänen Hei rakas -kappaleensa on noussut soittolistojen kärkeen ja koskettanut monia. Kesän piti kruunata Behmin läpimurtovuosi, mutta korona vei lähes parikymmentä festarikeikkaa. Julkisuutta välttelevä laulaja kertoo Ylen haastattelussa kesän tunnelmista sekä kuinka hänen jättihittinsä syntyi vedonlyönnistä.

Lahtelainen Behm kertoo kasvaneensa monenlaisen musiikin parissa. Kotona kuunneltiin paljon Eppu Normaalia, Leevi and the Leavingsia ja Juice Leskistä. Hän pitää paljon myös hiphopista, mihin räpistä tunnettu Lahti suorastaan velvoittaa.

Laulaja tykkää edelleen kuunnella kaikkea mahdollista iskelmästä Rammsteiniin.

– Mulla on Guns N’ Roses -logo tatuoituna selkään. Tätä ei tiennyt kukaan, Behm nauraa.

Rita Behm soitti pienenä hetken pianoa, mutta muutoin hän ei ole musiikkia opiskellut. Nuotteja hän ei osaa vieläkään.

Vuonna 2016 Behm osti kitaran ja teki ensimmäisen kappaleensa. Pari kuukautta myöhemmin hän huomasi Veikkauksen ja Apulanta-yhtyeen ilmoituksen, jossa haettiin nuoria tekijöitä biisinkirjoitusleirille.

– Mä olin tehnyt tasan yhden biisin ja mä olin, että voisko kokeilla tehdä musaa.

Leirin jälkeen Behmin ura lähti vyörymään eteenpäin lumipallon lailla. Hän solmi musiikinkustannussopimuksen ja päätyi kirjoittamaan Pikku G:n paluusinglen Solmussa. Hän myös lauloi kappaleen kertosäkeen.

Vuonna 2018 Behm teki levytyssopimuksen Warner Musicin kanssa ja syyskuussa 2019 julkaistiin ensimmäinen single Hei rakas. Artistin itsensä säveltämä ja sanoittama kappale nousi Spotifyn ykköseksi ja radioiden soitetuimmaksi kappaleeksi.

– Supertähteys on vähän pelottavaa. Ajatukseni on enemmänkin olla omissa oloissani ja tehdä musiikkia, sanoo Behm. Niko Ahlgren / YLE

Nopea suosio on yllättänyt muusikon itsensäkin. Hän luuli vielä pari vuotta sitten, että musiikkia täytyy tehdä pitkään, ennen kuin siinä voi olla hyvä.

– Siinä on paljon sattumaa, miksi olen tässä. En ole mikään luonnonlahjakkuus tai poikkeava. Olen ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja oikeat ihmiset ovat osuneet tielle. On kyllä varmasti sitä osaamistakin mukana. En kai nyt kehuskele liikaa? Behm kysyy nauraen.

Tarkan taktiikan artisti

“Hei rakas kerro mulle

Mikä on tää tunne

Kun ei tunnu jaloissani maa”

Behmin läpimurtohitti Hei rakas syntyi alun perin vedonlyönnistä. Kesällä 2018 Behm löi vetoa nykyisen tuottajansa Sakke Aallon eli artisti Keko Salatan kanssa siitä, kumpi tekee paremman rakkauslaulun.

– Jossain vaiheessa biisiä tehdessä tuli sellanen fiilis, että tämä on niin hirveän kaunis.

– Jotenkin liikutun, kun alan puhua tästä biisistä, laulaja sanoo pyyhkien silmäkulmiaan.

Kappale on koskettanut montaa muutakin. Artisti on saanut viestejä, joissa ihmiset kertovat biisin avanneen tunnelukkoja.

– Se on mennyt monen muunkin tunteisiin. Sehän on ihan puppua, jos sanoisin, että teen musaa vain itselleni. Jos onnistuu herättämään ihmisissä tunteita, niin sen takia tätä tehdään. Se on kyllä niin palkitsevaa.

Rita Behm valitsi artistinimekseen sukunimensä, sillä moni suomalainen naisartisti käyttää etunimeään kuten Sanni, Evelina ja Ellinoora. – Sitten tuli tietenkin Vesala ja Abreu, mutta mä keksin tämän ensimmäisenä, laulaja nauraa. Niko Ahlgren / YLE

Vaikka Hei rakas -kappaleen menestys tuli pitkälti yllätyksenä, Behm oli tehnyt tarkan julkaisusuunnitelman jo hyvissä ajoin etukäteen.

– Mun taktiikkahan oli se, että mulla oli kaikki singlet valmiina jo ennen kuin ensimmäinen biisi julkaistiin. Levy oli varmaan 70-prosenttisesti valmis.

Ensimmäisistä singleistä hän rakensi rakkaustrilogian. Ensin tuli ultimaattinen rakkauslaulu ja sitten kriisistä kertova Tivolit. Perjantaina julkaistiin erobiisi Frida.

Hän on halunnut myös välttää sitä, ettei ala toistaa jättihittiään.

– Haluan tehdä musiikkia mahdollisimman monipuolisesti. Se ei voi olla niin, että striimaukset tai listasijoitukset ovat joku motiivi.

Julkisuus pelottaa

Instagram-aikana artistit päivittävät sosiaaliseen mediaan kuulumisiaan jatkuvasti. Behm on tässä joukossa poikkeus.

Hänen Instagram-tilillään (siirryt toiseen palveluun) on vain vähän yli 20 kuvaa ja ne kaikki liittyvät musiikkiin.

Behm ei ole myöskään paistatellut lehtien kansissa ja hän on antanut haastatteluja hyvin harkiten. Yleensä nousevat artistit pyrkivät esille uransa alussa aina kun voivat.

– Mutta en minäkään pidä yllä mysteeriverhoa. Kyllä minua koko ajan pyydetään kaikkialle, mutta olen tehnyt sellaisen linjauksen, että en halua mennä mihinkään, ellei se liity suoraan uraani.

– Julkisuus on hyvä asia niin kauan kun sitä pystyy hallitsemaan itse. Jos sä menet tietyn pisteen yli, niin sulla ei olekaan sitä valtaa. Mä haluan pitää siitä vallankahvasta kyllä itse kiinni, artisti Behm sanoo. Niko Ahlgren / YLE

Kun Behm alkoi tehdä musiikkia, hänen tarkoituksenaan oli pysytellä vain biisinkirjoittajana taka-alalla. Hän kuitenkin päätyi esittämään kappaleensa itse, sillä ne tuntuivat niin henkilökohtaisilta.

Julkisuus ja esillä oleminen on tuntunut pelottavalta.

– Se ajatus ei tunnu mukavalta, että on kaikkialla, koska silloin sä annat myös palan itsestäsi pois. Ja mä haluan pitää itseni itselläni.

Media on antanut uuden nousevan artistin olla rauhassa, vaikka tiedonjano on ollut kova. Helsingin Sanomat haastatteli Behmiä keväällä ja nosti esiin sen, ettei hänestä tiedetä oikein mitään. Ei edes ikää.

Behm parahtaa. Hän oli sanonut haastattelussa, ettei iällä ole väliä. Nyt muusikko nauraa, ettei ikä ole salaisuus ja se löytyy googlettamalla.

– Koen, ettei ikä ole relevantti asia. Sen ei pidä olla sidoksissa siihen, mitä mä teen. Ehkä siinä on myös taustalla se, että olen kokenut olevani vähän vanha sielu.

Tavoitteet täytetty – toistaiseksi

Vitsi vitsi. Behm heittää huulta pitkin haastattelua ja nauraa raikuvasti päälle. Välillä hän kauhistelee suustaan pääseviä finglismejä.

– Älkää vaan käyttäkö tuota kohtaa, hän pyytää nauraen.

Koronakesän peruuntuneista keikoista oli Behmille hyötyäkin. Hän sai esikoisalbuminsa valmiiksi ja se on tarkoitus julkaista syyskuussa.

Hän esitti jo muutaman maistiaiskappaleen YleXPopin keikallaan, mutta sanoo säästäneensä parhaat palat syksylle. Vasta silloin piirtyy kokonaiskuva siitä, millainen artisti Behm oikeastaan on.

– Toinen tuottajistani Kalle Mäkipelto sanoi joskus, että sä teet hipsteri-iskelmää. Joku toinen taas sanoo, että musiikkini on niin poppia kuin voi vaan olla. En itsekään osaa luokitella sitä. Ehkä siinä kuuluu se, että olen kuunnellut Finlandersia ja Eminemiä sekaisin.

– Pidän itsestäni siitä, etten osaa teoriassa mitään. En osaa nuotteja, mutta en tarvitse niitä mihinkään. Soitan korvakuulolta, pystyn säveltämään ja se riittää. En ole myöskään käynyt laulutunneilla ja sen saattaa paikoin kuulla, mutta se rosoisuus on osa mua, sanoo Behm. Niko Ahlgren / YLE

Tavoitteiden asettaminen on ollut Behmille aina tärkeää. Kun hän aloitti biisinkirjoittajana, tähtäimessä oli saada kaupallista menestystä itselle ja muille. Ensimmäiset tavoitteet eli Spotifyn ykköstila ja kultalevy tuli saavutettua heti kättelyssä Pikku G:n Solmussa-kappaleella.

Omalla uralla pyrkimyksenä oli saada valmiiksi ensimmäinen albumi, joka kuulostaa juuri häneltä. Nyt sekin on tehty.

– En ole miettinyt sitä, mikä seuraava tavoiteeni on. Ehkä se että pidän oman juttuni, enkä lähde sitä ainakaan mistään ulkoisista paineista muuttamaan.

Katso myös: YleXPop 2020: Behm