Kulttuuriväki huolissaan – mistä rahoitus, kun Veikkauksen tuotot pienenevät koronan takia?

Mikael Crawford / Yle

Korona on kuritttanut Veikkausta kovalla kädellä. Peliautomaatit ympäri Suomea suljettiin maaliskuussa, ja Veikkaukselle tämä on tarkoittanut merkittävää tuoton alenemista. Kyse ei ole ollut pelkistä peliautomaateista, vaan myös urheiluvedonlyönti on ollut maailmanlaajuisesti pysähdykissä.

– Korona on pudottanut noin kolmasosan normaalista viikottaisesta tuotostamme pois. Jos normiviikko on 30 miljoonaa euroa, niin korona-aikana toteutuma on ollut noin 20 miljoonaa euroa, Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski kertoo.

Nummikosken mukaan rahapelaaminen ei myöskään palaa normaalitasolle ihan heti.

– Kun arvioidaan tämän vuoden tuotto-odotuksia verrattuna tilanteeseen ilman koronaa, puhutaan kolminumeroisesta luvusta miljoonia.

300 miljoonan pudotus

Yle Uutisten arvion mukaan koronakevät ja sen jälkiseuraukset pudottavat Veikkauksen tuottoja tänä vuonna yli 300 miljoonalla eurolla.

Taiteen ja kulttuurin rahoituksesta lähes puolet tulee rahapelitoiminnan tuotoista. Summalla rahoitetaan muun muassa kansallisia kulttuurilaitoksia, kuten Kansallisoopperaa, ja esimerkiksi koko vapaan kentän teatteri- ja tanssiryhmiä. Mukaan kuuluvat myös kuvataide- ja sirkusyhteisöt sekä erilaisia apurahoja.

– Koko taiteen ja kulttuurin kenttä halvaantuisi, jos Veikkaukselta saatu raha vähenisi merkittävästi, tai peräti loppuisi. Kyse olisi täydellisestä katastrofista, Taiteen edistämiskeskuksen eli Taiken johtaja Paula Tuovinen toteaa.

Rahapelituotot putoavat ilman koronaakin

Veikkaus on ilmoittanut, että se aikoo karsia markkinointia, vähentää peliautomaattien määrää 3000:lla ja tehdä pelaajien tunnistautumisen pakolliseksi.

– Rahapelitoiminnan vähennykset ovat ensi vuonna merkittäviä, enkä ole vielä kuullut, kuinka hallitus aikoo tilannetta kompensoida. Ainakin tällä hetkellä tilanne on kuitenkin hyvin akuutti ja kulttuurialalla eletään epävarmuudessa, Tuovinen jatkaa.

Veikkauksen arvion mukaan esimerkiksi eduskunnan säätämän lain mukainen pakollinen tunnistautuminen automaateilla vähentäisi rahapelituottoja vuositasolla noin 150 miljoonalla eurolla.

– Muutaman vuoden kuluttua kaikki rahapelaaminen vaatii tunnistaumista. Totta kai tällä kaikella on vaikutusta tuottoihin, mutta samalla myös rahapelaamisen haitat vähenevät, Veikkauksen Velipekka Nummikoski toteaa.

Ministeri ei kommentoi

Paula Tuovisen mukaan taiteen ja kulttuurin painopistettä tulisi jatkossa siirtää budjettirahoituksen puolelle.

– Ei ole hyvä asia, että tiettyjen alojen, kuten kulttuurin ja sosiaalisektorin, yhteisöjen, rahoituslähde on epävarmemmalla pohjalla, ja että nämä alat joutuvat siitä kärsimään. Tämä epävarmuus on tullut hyvin esiin koronakevään aikana.

Viime vuosien iso kysymys on liittynyt siihen, pitäisikö kotimainen rahapelimonopoli purkaa.

– Hallituksen ja poliitikkojen tehtävä on nimenomaan miettiä, mikä Veikkauksen asema on tulevaisuudessa ja kuinka rahapeleillä nyt rahoitettavien sektorien toiminta turvataan, Tuovinen painottaa.

Yle Uutiset pyysi aiheen tiimoilta haastattelua myös tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelta. Ministeri ei kuitenkaan halunnut kommentoida asiaa.

