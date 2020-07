Tampere lopetti yhdistymisneuvottelut Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa – Hokkanen: "Olemme koko ajan tienneet, että Tampere pohtii tätä puhtaasti omalta kannaltaan"

Tampereen yliopiston ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhdistyminen ei toteudu, kertoo Aamulehti.

Lehden mukaan Tampereen yliopiston omistava korkeakoulusäätiö ei tavoittele enää osakkuutta Seinäjoen ammattikorkeakoulusta, vaan haluaa nyt keskittyä omiin vahvuuksiinsa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja Kari Hokkanen sanoo, että päätös ei ollut pettymys, eikä edes yllätys.

– Ei sitä pettymykseksi voi sanoa, eikä se ollut kovin yllättävääkään. Kyllähän me olemme koko ajan tienneet, että Tampere pohtii tätä puhtaasti omalta kannaltaan. Heidän kiinnostuksensa riippuu siitä, kuinka he arvelevat omistuksellisen yhteyden palvelevan Tampereen yliopistoyhteisön etua.

– Nyt he ovat tulleet siihen tulokseen, ettei se palvele riittävästi.

Hokkanen arvelee suunnitelmien kaatuneen siihen, ettei se sopinut yliopiston strategiaan.

– He haluavat keskittyä tiedeyliopiston kehittämiseen. Mehän Seinäjoen ammattikorkeakoulussa hahmottelimme tänne Tampereeseen kuuluvaa kampusta, johon olisi tullut huomattavan paljon maisteri- ja diplomi-insinöörikoulutusta.

Hokkanen moittii kauhukertomuksia: Tampere ei ollut nielaisemassa Seinäjokea

Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja harmittelee, että Seinäjoen ja Tampereen aikeista syntyi virheellinen käsitys.

– Täällä on ollut kauhukertomuksia, että Tampere haluaa nielaista meidän korkeakoulumme, ottaa sen haltuunsa ja jos tulee huonommat ajat, se voisi lakkauttaa sen. Eihän sellaisesta ole kysymys.

Myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun henkilökunta on ollut huolissaan.

– Ihmiset haluavat, että työpaikat ovat turvassa ja on mahdollisimman vähän muutoksia. Tämä ratkaisu on varmasti helpotus sinne, arvioi Hokkanen.

Hän paheksuu asialla politikoimista:

– Jotkut ovat tehneet ammattikorkeakoulusta kunnallispolitiikkaa ja ryhtyneet pontevasti puolustamaan omaansa, vaikka tässä on tietysti kyse oman kehittämisestä eikä uhraamisesta. Kuva on ollut virheellinen.

Vaasan suunta ei ollut vaihtoehto Tampereelle

Hokkasen mukaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun talous on hyvässä kunnossa, eikä osakkuudessa ollut kyse talouden vahvistamisesta.

– Haluamme tehdä kahdenlaista yhteistyötä: Toinen tapahtuu yliopistokeskuksessa, jossa Tampereen yliopisto on ollut vahvasti läsnä ja toinen on Tampereen ammattikorkeakoulun ja meidän välillämme. Yhteistyötä on jo jonkin verran ja sitä ryhtytään nyt katsomaan.

Myöskin Tampereen vastauksessa kehoitetaan keskittymään yhteistyön kehittämiseen nykyiseltä pohjalta, ei omistukselliselta pohjalta.

Hokkanen haluaa oikoa myös toisen väärän käsityksen Tampereen ja Seinäjoen välillä.

– On virheellinen käsitys, että Seinäjoella olisivat olleet vaihtoehtoina joko Vaasa tai Tampere. Olemme keskittyneet keskustelemaan yksinomaan Tampereen kanssa, eikä tämä merkitse sitä, että nyt aloitettaisiin keskustelut Vaasan kanssa.

– On kysytty, miksi yhteistyötä ei tehdä Vaasan vaan Tampereen kanssa: Vaasalla ei ole ollut omaa mielenkiintoa, eikä siellä ole sellaisia resursseja kuin Tampereella olisi ollut, toteaa Hokkanen.

