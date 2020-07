Pelastusliivit ja sammuttimet hankalissa paikoissa, päällikön vastuut hakusessa – seurasimme, miten uutta vesiliikennelakia noudatetaan

NauvoNauvon merivartioaseman päällikkö Ville Koskinen ja vanhempi merivartija Benny Saarinen kurvailevat uudella avoveneellään kohti veneilijöitä. Uusi vene on näyttävä ja nopea.

Kesäkuun alussa voimaan tullutta vesiliikennelakia noudatetaan vaihtelevasti. Merivartiosto painottaa, että päällikön vastuulla on taata veneessä matkaavien turvallisuus. Koskinen kertoo, että pelastusvälineitä pidetään liian mutkikkaissa paikoissa.

– Pelastusliivien ja sammuttimien helposti esille saaminen on ongelma. Vaikka ne löytyvät veneestä, niitä säilytetään monesti jossain laatikoissa, kertoo Koskinen.

Turun venepoliisi Petri Santavuori on samoilla linjoilla. Hän muistuttaa, että päällikkö tarkoittaa muutakin kuin hienoa titteliä.

– Venekunnasta aina joku ilmoittautuu päälliköksi, mutta päällikön vastuu voi olla hakusessa. Meidän valvonnassamme yhdellä kymmenestä veneilijästä on asiat kunnossa, kertoo Santavuori.

Vesijettejä ja vetorenkaita hellesäässä

Alkukesän aikana uudesta vesiliikennelaista on kirjoitettu paljon. Esimerkiksi merkinantovälineen merkitys on tullut esille. Muun muassa soutuveneessä sellainen pitäisi olla.

Saaristomerelläkin on pysäytetty kymmeniä vesijettejä, ja usein kuskeja on huomautettu holtittomasta ajamisesta.

– Yksi uusi ilmiö ovat veneen perässä vedettävät renkaat. Ne ovat luvallisia, ja pitäisi miettiä, keitä niihin laitetaan, pohtii Nauvon merivartioaseman päällikkö Ville Koskinen.

– Ne eivät sovellu pienille lapsille, sillä vauhti nousee kovaksi. Ne soveltuvat lähinnä myöhäisnuorille tai nuorille aikuisille. Itse en lapsiani sellaiseen laittaisi.

Paperiset kartat mukaan

Monet veneilijät ovat pohtineet paperisten karttojen merkitystä. Tähän merivartiostolla on selkeä ohjeistus.

– Merellä akku saattaa loppu puhelimesta, ei ole kenttää tai tutka ei toimi. Paperiset kartat on pidettävä siksi mukana, neuvoo Nauvon merivartioaseman päällikkö Ville Koskinen

Nauvon vesillä pysäytetty venekunta kaivaa ripeästi pelastusliivit, sammuttimen ja kartat esiin. Aluksen päällikkö, Mynämäellä asuva Mika Vainio kertoo, että merivartiosto pysäytti hänet ensimmäistä kertaa.

Veneen matkustajat näyttävät pahviselta kartalta suunniteltua reittiä.

– Meillä se on oikeastaan perinne, että ajetaan paperikartalla. Meillä on kaksi sähköistä karttaa, joista kumpaakaan ei oikeastaan käytetä. Ehkä jos yöllä ajetaan, mutta nyt tutka on rikki. On hyvä, että viranomainen on liikkeellä. Olen tutustunut uuteen lakiin hyvin, kertoo Vainio.

Hän jopa kiristäisi lakia ja ottaisi käyttöön ajokortin vesillä. Mies harrastaa meripelastusta. Hän on huomannut, että veneitä on paljon liikkeellä ja meripelastustehtäviä riittää.

– Jos mopoon vaaditaan kortti, veneessä saisi olla myös kortti. On ihan käsittämätöntä, että voidaan ajaa 50 solmua liikkuvalla veneellä pelkästään sillä ajatuksella, että kyllä minä tämän osaan, pohtii Vainio.

Merivartioston uusi vene kerää katseita

Merivartioston kevät on ollut erikoinen. Koronan vuoksi tarkastuksia on tehty tavanomaista vähemmän ja merivartijat ovat liikkuneet lähivesillä. Kesäkuu on ollut vilkas, ja helle on saanut väen vesille.

Pari viikkoa sitten käyttöön otettu uusi kahdeksan ja puoli metriä pitkä, nopea vene on tullut tarpeeseen. Nauvon merivartioaseman päällikkö Ville Koskinen kertoo, että alusta on esitelty esimerkiksi venemessuilla, joten se on monille veneilyä seuraaville tuttu.

Vastaavia on tulossa koko Suomeen 24 kappaletta. Niitä saadaan jokaiselle merivartioasemalle tulevien vuosien aikana. Jo nyt Nauvon lisäksi isolta kumiveneeltä näyttävä alus on Saaristomerellä jo Turussa ja Hiittisissä.

– Tässä on ramppeja, jotka helpottavat ihmisten kuljettamista ja nostamista vedestä. Huippunopeus on riittävä eli yli 50 solmua. Tämä on erinomainen tarkastustoimintaan. Tällä ei rikota tarkastettavien veneitä, vaan päästään kylkeen kiinni turvallisesti, kertoo Koskinen.

Miten vesiturvallisuus mielestäsi toteutuu merellä ja sisävesillä? Voit keskustella aiheesta torstaihin kello 23 saakka. Keskustelu vaatii Yle Tunnuksen (siirryt toiseen palveluun).

