Kansainvälisestikin tunnetun Sompasaunan kasvava suosio aiheuttaa ongelmia: lokerikot vorojen varalle ja reviirivääntöä teknoväen kanssa

Sompasauna on niittänyt mainetta ja kävijämäärät kasvavat. Osansa paikan välittömästä tunnelmasta haluavat myös varkaat.

Kaikille avoin ja ilmainen Helsingin Sompasaaren Sompasauna on ollut toiminnassa kohta jo kymmenen vuotta. Suosio on kasvanut maineen kiiriessä brittilehdistöä myöten (siirryt toiseen palveluun).

Tämä näkyy myös negatiivisena huomiona.

– Kesän tullen lieveilmiöt aina yleistyvät. Juhannuksena täällä oli paljon porukkaa, ja muutama pitkäkyntinenkin eksyi juhlijoiden joukkoon. Saunojien puhelimia, lompakoita ja reppuja lähti sitten näiden matkaan, kertoo Sompasaunaseura ry:n hallituksen jäsen Tuomas Tanner.

Sompasaunan aktiivit eivät jääneet lepäämään laakereillaan. Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) aiemmin raportoimia näpistyksiä torjumaan rakennettiin kaksi säilytyslokerikkoa, joita Tanner viimeistelee haastattelua tehtäessä.

Lokerikot ovat saunojien vapaassa käytössä, mutta riippulukko pitää tuoda itse. Lokerikkoja on pienempää mallia arvotavaroille ja isompaa mallia repuille.

Vuonna 2018 yksi Sompasaunoista paloi, mutta tilalle rakennettiin uusi. Sompasaarella on nykyään kolme saunaa. Arttu Timonen / Yle

Tannerin mukaan julkinen sijainti houkuttelee paikalle kaikenlaista porukkaa.

– Ohjaamme aktiivien kanssa kovimmat juhlijat ja epäilyttävästi käyttäytyvät henkilöt johonkin muualle. Mutta riski on aina olemassa, ja nyt kaapit rakentamalla vähensimme houkutusta varastaa.

Tanner sanoo uusien kaappien olevan sen verran vankkaa tekoa, että saunojat huomaavat, jos joku alkaa niitä väkisin avata.

Tuomas Tanner on entinen Sompasaunaseura ry:n puheenjohtaja ja nykyinen hallituksen jäsen. "Ryhmässä on monipuolista väkeä, rikkaasta köyhään", Tanner sanoo. Arttu Timonen / Yle

Bileporukat horjuttavat saunarauhaa

Näpistyksien lisäksi Sompasaunalla on tänä kesänä ollut harmittomampaa kädenvääntöä muiden kaupunkilaisten kanssa. Sompasaarella on järjestetty suosittuja nuorisobileitä, joissa paikalle tuodaan kaiuttimet ja annetaan teknon ja virvokkeiden viedä tanssijat mukanaan.

Tanner kertoo, että saunan aktiiveilla ei sinänsä ole mitään teknobileitä vastaan, mutta saunarauhan säilyttämiseksi on jouduttu neuvottelemaan bilejärjestäjien kanssa.

– Ollaan pidetty tosi tiukka linja siitä, että saunan ympäristöön ja läheisyyteen ei mitään tällaista teknomeininkiä haluta. Tämä on kaupungin vuokratontti ja kaupunki pitää meitä vastuussa siitä, mitä täällä tapahtuu.

– Siitä on joku bilejärjestäjä pahoittanut mielensä, kun ei pääse ihan saunojen viereen jytkyttämään, mutta kyllä saunarauhasta me pidetään kiinni. Jytkyttää voi syrjemmässä, Tanner sanoo.

Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset yöelämälle ovat poikineet useita ulkoilmabileitä, joista osa on pidetty Sompasaarella Sompasaunan kupeessa. Arttu Timonen / Yle

Musisointi ei sinänsä ole Sompasaunalla kiellettyä. Alueella on ollut piano jo vuoden verran ja spontaanit akustiset musiikkiesitykset toivotetaan tervetulleeksi.

– Täällä on ollut kovia pelimannisoitantoja! Saunakansa tanssii pyyhkeisillään ja osa ilmankin. Siinä on sitä kesäyön taikaa.

Tanner mietiskelee, että Sompasauna ei välttämättä tarvitsisi enää hirveästi lisää väkeä, vaan enemmänkin yhteisöllisyyttä.

– Sitä toivoisi, että tänne ei tultaisi niin kuin valmiiden palveluiden ääreen vaatimaan, että tuokaa minulle vettä ja laittakaa kiukaat kuumaksi. Tehdään nämä yhdessä, tutustutaan ja vaihdetaan elämäntarinoita.

Sompasaunaa pyöritetään lahjoituksilla ja talkootyöllä. Arttu Timonen / Yle

Uusi koti etsinnässä

Sompasaaren kärjessä on nyt kolme saunaa, joista uusin valmistui viime kesänä. Lisää ei enää ole luvassa, sillä ensi kesänä Sompasauna saattaa olla jo uudessa sijainnissa.

– Talvella oli hyvä keskustelutuokio kaupungin kanssa. Tämä kesä saadaan täällä olla. Ensi kesä on epävarma, alueelle on mahdollisesti tulossa maanrakennustyötä.

Sompasauna on historiansa aikana elänyt jo useamman kerran "viimeistä kesää".

Tanner kertoo, että kaupunki on suhtautunut Sompasaunan toimintaan myönteisesti, ja he ovat jo saaneet tarjouksia uudeksi sijainniksi. Kuluvan vuoden iso teema on jatkopaikan etsiminen saunan aktiivien ja kaupungin kanssa.

– Sitten kun nuo uudet, hienot miljoonatalot tuohon nousevat, niin ilmeisesti tällainen vapaakaupunkimainen toiminta ei sovi niiden takapihalle. Mutta yhdessä suunnitellaan jatkoa ja monta hyvää, helposti tavoitettavaa uutta sijaintia on jo harkinnassa, Tanner kertoo.

