Englannissa odotetaan pubiryntäystä koronasulun jälkeen, mutta takapakki tartunnoissa sulki Leicesterin ja masensi kaupungin yrittäjät

Englannissa pubinpitäjät, ravintoloitsijat ja kampaajat valmistautuvat suureen päivään huomenna lauantaina: Ovet saa viimeinkin avata asiakkaille koronasulun jälkeen.

Englantilaiset pääsevät siis yhteisiin olohuoneisiinsa ensimmäistä kertaa 3,5 kuukauteen, mutta aivan perinteiseen pubikulttuuriin ei ainakaan vielä palata. Hallituksen ohjeiden mukaan (siirryt toiseen palveluun) muun muassa turvavälejä etenkin tuntemattomiin on pidettävä eikä baaritiskillä saisi notkua – antimet täytyy nimittäin tarjoilla pöytiin, jos suinkin mahdollista.

Lontoolaispubin omistaja uskoo kuitenkin pubin vetovoimaan.

– Epäilen, että turvavälit tekevät pubissa oleilusta varmaan aivan erilaisen kokemuksen, mutta eihän sen tarvitse silti huono olla. Pubiinhan voi tulla asuinkumppanien tai työtovereiden kanssa ja silti pitää hauskaa, pohtii Are Kolltveit uutistoimisto Reutersille.

Pubin työntekijä pesi ikkunoita keskiviikkona Lontoossa Covent Gardenin alueella. Neil Hall / EPA

Asiakkaat ja henkilökuntakin ehkä odottavat innolla pubien avautumista, mutta viranomaiset eivät niinkään. Brittimedia on nimennyt huomispäivän "Superlauantaiksi", ja poliisit ja pelastuslaitokset eri puolilla Englantia pelkäävät juhlinnan lähtevän käsistä.

Lontoon poliisi kertoo varanneensa lisävoimia lauantaiksi, ja poliisipäällikkö Cressida Dick on kehottanut (siirryt toiseen palveluun) juhlijoita olemaan rauhallisia ja järkeviä. Myös muun muassa Itä-Englannin ambulanssipalvelu kehottaa (siirryt toiseen palveluun) pidättyväiseen juhlintaan. Sen mukaan koronasulun aikana lauantaisin alkoholiin liittyviä hälytystehtäviä on ollut neljänneksen tavanomaista vähemmän.

Odottaa saavat vielä Skotlanti, Wales – ja Leicester

Britannian eri osissa aikataulu on erilainen – Pohjois-Irlanti avaa pubit ja ravintolat jo perjantaina, Skotlanti kahdessa portaassa myöhemmin heinäkuussa. Walesissa saa avata terassit viikon päästä, mutta sisätiloille ei ole vielä päivämäärää edes päätetty.

Muusta Englannista poikkeaa myös Leicesterin kaupunki. Siellä kaikki suunnitelmat piti panna taas jäihin, sillä maanantaina Britannian hallitus ilmoitti, että Leicesterin osalta koronasulkua kiristetään heti tiistaina uudelleen. Kaupunkia koskevat siis ainakin vielä pari viikkoa tiukat määräykset.

Leicester tuntuu mediatietojen perusteella ymmärtävän syyt uuteen sulkuun. Viime viikolla kaupungissa todettiin 135 uutta tartuntaa 100 000 asukasta kohden eli kolme kertaa suurempi määrä kuin tilaston seuraavassa kaupungissa. Suomessa vastaava luku on pudonnut kesäkuussa yhden paikkeille.

Leicesterissä kuitenkin ihmetellään hallituksen viivyttelyä uusien rajoitusten määräämisessä.

Lue myös: THL:n koronakatsaus: Tilanne erittäin rauhallinen – Suomessa ei tällä hetkellä ketään tehohoidossa koronan vuoksi

Tuhannet yritykset joutuvat pysymään kiinni

Leicesterin kouluissa lopetettiin opetus torstaina kaksi viikkoa ennen kesälukukauden loppua, ja lähes kaikki kaupat ruokakauppoja ja apteekkeja lukuun ottamatta määrättiin kiinni – vain kaksi viikkoa sen jälkeen, kun ne saivat avautua uudelleen.

Leicester asukkaita noin 350 000, lähialueet mukaan luettuna noin 600 000

koronasulun alue varsin pieni, noin puolen Hailuodon kokoinen.

kaksi yliopistoa

tunnetaan vaate-, kenkä- ja perunalastuteollisuudestaan

perinteikäs jalkapalloseura Leicester City voitti Valioliigan ensimmäistä kertaa kaudella 2015–16. Seuran omistaa tätä nykyä thaimaalainen tax-free-myymälöihin keskittynyt King Power -yhtiö

1980-luvulla Leicester nousi maailman kirjallisuuskartalle Sue Townsendin teoksissa, joissa teinipoika Adrian Mole kuvaa elämää Leicesterissä

teoksissa, joissa teinipoika kuvaa elämää Leicesterissä kaupungin katedraaliin on haudattu viimeinen York-suvun kuningas, 1480-luvulla kuollut Rikhard III. Hänen jäännöksensa löytyivät pysäköintialueen alta vuonna 2012.

Asukkaita on kehotettu pysymään kotona niin paljon kuin mahdollista, ja kaikkea matkustamista kehotetaan välttämään.

Britannian pääministeri Boris Johnson kiitteli tiistaina leicesteriläisten kestävyyttä.

– Olen koko ajan sanonut, että paikallisia ryöpsähdyksiä tulee ja vastaamme niihin paikallisesti. Niin teemme nyt Leicesterissä ja niin teemme muuallakin, Johnson julisti tiistaina kertoessaan suunnitelmistaan Britannian talouden käynnistämiseksi.

Leicesterin paikallisilla yrittäjillä onkin kestämistä. Kiinteistöyhtiö Altus Group arvioi, että ovensa joutuu pitämään kiinni muun muassa noin 4 000 liikettä sekä nelisensataa ravintolaa ja pubia.

“Viiden mailin päässä ravintolat ovat auki”

– Kun ilmoitin avaavani heinäkuun alussa, varauskirja tuli heti täyteen, mutta että vielä kaksi viikkoa tätä – rankkaa tulee, sanoi käsidesiä, kertakäyttöisiä suojaviittoja ja kasvomaskeja varastoinut parturi Cameron Hallam uutistoimisto AP:lle.

Leicesterin pohjoisosassa Kultaiseksi mailiksi kutsutulla intialaisalueella ravintolaa pitävä Dharmesh Lakhani ihmetteli hallituksen toimia ja sulun toimivuutta.

– Viiden mailin päässä ravintolat ovat auki. Miten ihmisiä estetään menemästä sinne? Kaupunkiamme rangaistaan, Lakhani sanoi uutistoimisto AFP:lle.

– Tämä on masentavaa. Odotimme niin kovasti, että pääsemme avaamaan lauantaina ja sitten käy näin. Mitä me nyt teemme, ihmetteli puolestaan pubinomistaja Stuart Towers uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

Kiinalainen ravintola Leicesterin keskustassa ilmoittaa toiveikkaasti ikkunoissaan: Avataan pian. Kuva tiistailta. EPA / Tim Keeton

Leicesterin pubit pysyvät siis suljettuina vielä ainakin kaksi viikkoa, mutta englantilaisten toinen suosikkiajanviete, jalkapallo, jatkaa pyörimistään Leicesterissäkin.

Englannin Valioliigan mukaan otteluita olisi mahdollista siirtää, mutta Leicester City aikoo pelata kolme jäljellä olevaa kotipeliään omalla stadionillaan kaupungin keskustan tuntumassa. Seura on mukana sarjan kärkikahinoissa, ja lauantaina vieraaksi on saapumassa Lontoosta Crystal Palace.

Havainnosta päätökseen pari viikkoa

Tartunnat ovat olleet kaupungissa nousussa jo kesäkuun puolivälistä lähtien, ja terveysministeri Matt Hancock nosti asian julkisuudessa esille jo silloin. Maanantai-iltana hallitus ilmoitti Leicesterin uudesta sulusta, mutta vielä tiistaiaamunakaan ei ollut selvää, missä sulkualue tarkalleen rajataan.

Tiistaina hallituksessa oli yhä sekaannusta siitäkin, tarvitaanko kaupungin sulkua varten uutta lainsäädäntöä vai ei.

Britannian terveysministeri Matt Hancock menossa pääministerin virka-asunnolle keskiviikkona. Will Oliver / EPA

BBC kertoo (siirryt toiseen palveluun), että Leicesterin kaupunki sai terveysviranomaisilta tarvittavat tiedot tartuntatilanteesta vasta muutamaa päivää ennen sulkuilmoitusta. Britannian koronatoimien yhtenä pullonkaulana onkin pidetty sitä, että kansallisesta testausjärjestelmästä tiedot eivät siirry tarpeeksi jouhevasti paikallistasolle.

– Olisimme halunneet tiedot heti ja toivoneet nopeampaa päätöstä. Nyt taisi mennä 11 päivää ministerin ensimmäisestä lausunnosta siihen, kun varsinaisista toimista ilmoitettiin. Siinä jäi virukselle paljon aikaa levitä, sanoi Leicesterin pormestari Peter Soulsby uutistoimisto Reutersille.

BBC:n mukaan vasta tällä viikolla on saatu aikaan sopimus, jonka myötä paikallisviranomaiset pääsevät suoraan käsiksi oman alueensa testaustietoihin.

Britannian lääkäriliitto BMA:kin vaati keskiviikkona parempaa tiedonkulkua. Liiton johtoon kuuluva Chaand Nagpaul totesi, että pääministerin ripeän toiminnan vaatimuksista ei ole mitään hyötyä, jos paikallisviranomaiset ja -terveydenhoito eivät saa ajantasaista tietoa.

Tartunnat levinneet vaate- ja elintarviketeollisuudessa?

Viruksen arvioidaan levinneen nuoremman työikäisen väestön keskuudessa kaupungin itäosassa, jonne on armeijan avustuksella perustettu useita tilapäisiä koronatestauspaikkoja.

BBC:n mukaan alueella asuu tiiviisti etnisiin vähemmistöihin kuuluvaa, erityisesti aasialaistaustaista väestöä. Samassa asunnossa saattaa asua useampi sukupolvi.

Leicesterissä on useita matalan kynnyksen koronatestipisteitä, joissa ihmisiä opastetaan ottamaan itse tarvittavat näytteet. Neil Hall / EPA

Brittiviestimissä on kerrottu tartuntojen levinneen niin vaate- kuin elintarviketehtaissakin. Niiden taustalta vaikuttaa löytyvän osin samantyyppisiä syitä kuin esimerkiksi Saksan lihateollisuuden koronaryppäissä.

Lue myös: Yle seurasi Saksan koronakeskittymässä, miten pandemian toinen aalto estetään – tarvitaan bulgariaa tulkkaava Olga ja töihin lomalla tuleva Pascal

Työntekijöiden joukossa on paljon pienellä palkalla työskenteleviä maahanmuuttajia, joiden kielitaito ei välttämättä ole riittänyt ohjeistuksen ymmärtämiseen. Vaateteollisuuden työoloja tutkivan järjestön raportin mukaan työntekijöitä olisi myös käsketty tulemaan sairaana töihin, jopa koronatartunnasta huolimatta, kertoo Guardian-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Alipalkkaus ja huonot työolot ovat Guardianin mukaan Leicesterin tekstiilitehtaissa pitkäaikainen ongelma. Britannian parlamentin viime vuonna teettämän selvityksen mukaan sadoissa kaupungin tuotantolaitoksissa maksettiin työntekijöille alle minimipalkan.

Englannin kansanterveyslaitos PHE totesi keskiviikkona, että kaupungin koronaryppäälle ei ole löytynyt mitään yksittäistä selkeää lähdettä. PHE:n mukaan tilastoitujen tapausten kasvu voi osin johtua myös siitä, että kynnys testaukseen on madaltunut uusien testipaikkojen myötä.

Britannian koronaepidemia on ollut Euroopan tappavin: Maassa on kuollut viranomaistietojen mukaan koronavirukseen noin 44 000 ihmistä. Viime aikoina uusia kuolemantapauksia on kirjattu noin 150 päivässä.

Uusia tartuntoja todetaan yhä Britanniassa satoja päivässä, valtaosa niistä Englannissa. Yhteensä tartuntoja Britanniassa oli torstaihin mennessä todettu noin 315 000.

Lue täältä uusimmat tiedot koronaviruksesta

Lähteet: Reuters, AFP, AP