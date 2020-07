Huippusuositun Le Bureau -vakoojasarjan tuottaja Alex Berger Ylelle: "Paras palaute tulee oikeilta vakoojilta"

TOP – The Oligarchs Productions

PARIISI Moni suomalainen uppoutui tänä keväänä seuraamaan Moukka-nimisen ranskalaisvakoojan kaksoiselämää. Näyttelijä Mathieu Kassovitzin esittämä agentti palaa Syyriasta Ranskaan ja pyristelee irti peiteroolistaan.

Ranskan salaisen palvelun agenteista kertovaa Le Bureau, vakoojaverkosto -sarjaa on sanottu kaikkien aikojen parhaaksi ranskalaissarjaksi. Vuonna 2015 alkanut sarja on ollut kriitikkojen suosikki ja kaupallinen menestys.

Sarjaa on kehuttu viipyilevästä ja vähäeleisestä kerronnasta ja se on myyty jo 112 eri maahan.

Kotimaassaan Ranskassa Le Bureau on aiheuttanut ison vakoojabuumin ja saanut aikaan työhakemusten tulvan tiedustelupalvelu DGSE:n rekrytointiosastolle.

“Katsojia viehättää sarjan uskottavuus”

Sarjan ranskalais-amerikkalainen tuottaja Alex Berger antaa haastattelun videopuhelun välityksellä. Hyväntuulinen Berger vastailee eteläranskalaisesta kakkoskodistaan, jonne hän lähti Pariisista koronavirusepidemian alettua.

– Kaikki sarjaan liittyvät haastattelut ja tapaamiset on pitänyt hoitaa etänä. Odotan todella, että pääsen tapaamaan ihmisiä kasvotusten, Berger sanoo.

Sarjan tuottaja Alex Berger antoi Ylelle haastattelun Etelä-Ranskan kodistaan käsin. Juha Nurminen

Mikä on Le Bureaun suosion salaisuus? Tuottaja vastaa, että katsojia viehättää sarjan ja sen päähenkilöiden uskottavuus.

– Ihmisiä kiehtoo tietää, millaista tiedustelutoiminta oikeasti on. Le Bureau pyrkii kuvaamaan sitä mahdollisimman realistisesti. Vakoojien arki ei ole hyppyjä helikopterista tai hurjia takaa-ajoja, vaan sitkeää päänsisäistä taistelua.

Hittisarja kertoo oikeista ihmisistä

Le Bureau kuvaa Ranskan salaisen palvelun alaisuudessa työskenteleviä vakoojia, joiden pitää jatkuvasti valehdella ja pettää.

– Vakoojat elävät rinnakkaistodellisuudessa, josta he eivät voi puhua läheisilleen mitään. Paradoksaalisesti he ovat kotonaan ainoastaan töissä. Haluamme näyttää, että he ovat tavallisia ihmisiä, jotka tekevät epätavallisia asioita, Berger sanoo.

Sarjan päähenkilöä Moukkaa esittävä Mathieu Kassovitz viidennen kauden kuvauksissa. TOP – The Oligarchs Productions

Le Bureau -sarjan luoja Éric Rochant halusi luoda mahdollisimman realistisen vakoojatrillerin. Niinpä sarjan käsikirjoittajat tekevät valtavasti tutkimustyötä, jotta jaksojen jokainen yksityiskohta ja juonenkäänne on uskottava.

– Saimme luvan käyttää Ranskan tiedustelupalvelun DGSE:n logoa sillä ehdolla, että kuvauksemme heidän työstään on mahdollisimman realistinen. Vakoojat eivät voi tietenkään paljastaa työstään mitään, mutta he saavat käsikirjoituksen aina ennakkoon kommentoitavakseen, tuottaja Berger kertoo.

Kuvausryhmä päästettiin tiedustelupalvelun päämajaan

Sarjan käsikirjoittajat ja näyttelijät ovat myös haastatelleet entisiä ranskalaisia vakoojia.

Osa Le Bureaun kohtauksista on lisäksi kuvattu DGSE:n päämajassa Pariisissa, mikä on ainutlaatuista.

– Ehdottomasti suurin saamamme kiitos on oikeiden agenttien innostunut palaute. Heidän mukaansa Le Bureau kuvaa hyvin työtä, josta he eivät voi itse kertoa mitään. Sarja antaa heille äänen, Berger sanoo.

Myös Suomen Suojelupoliisi on kertonut viestipalvelu Twitterissä, että moni sen työntekijä fanittaa ranskalaissarjaa.

Myös meiltä Suposta löytyy monta ranskalaissarja #LeBureau​n fania. Jos kotona on nyt ylimääräistä aikaa, kannattaa tsekata #Vakoojaverkosto @yleareena​sta. Ylen kääntäjät kysyivät muuten meidän kääntäjiltä neuvoa sarjan ammattitermien kanssa 🕵️‍♀️🧑‍💻 https://t.co/ielNHRHyCT — Suojelupoliisi (@Suojelupoliisi) 8. toukokuuta 2020

Koronaviruspandemia oli vähällä kaataa sarjan uusimman kauden

Le Bureaun viides kausi julkaistiin Ranskassa huhtikuussa eli kesken pahimman koronavirusepidemian.

Oli hilkulla, ettei pandemia kaatanut koko tuotantoa.

Viidennen kauden päätösjaksojen ääniä ei oltu vielä viimeistelty, kun Ranskaan julistettiin tiukka ulkonaliikkumiskielto.

– Onneksi saimme koottua kolmen ääniteknikon tiimin, joka otti riskin ja työskenteli sairaalaa muistuttavissa olosuhteissa yötä päivää kaksi viikkoa – ja kausi saatiin kasaan. Olen siitä heille äärimmäisen kiitollinen, tuottaja sanoo.

Le Bureau kertoo, kuinka maailma toimii

Entä kuinka paljon tosielämän kriisit vaikuttavat sarjan käsikirjoitukseen? Tuottaja Bergerin mukaan Le Bureau pyrkii välttämään uutistapahtumien kirjaimellista toistamista ja pikemminkin havaitsemaan pinnan alla kuplivia muutoksia.

– Pyrimme olemaan aina ajankohtaisia ja hoksaamaan tulevia uhkia, kuten oikeat agentit. Koronapandemia esimeriksi tulee taatusti muuttamaan geopoliittisia voimasuhteita, mikä on sarjan näkökulmasta kiinnostavaa. Le Bureau pyrkii valottamaan, miten maailma toimii.

Le Bureau -sarjan viides kausi julkaistiin Yle Areenassa tänään keskiviikkona 1. heinäkuuta.

Viidennen kauden tekijäkaarti on uudistunut ja kauden päätösjaksojen ohjaajaksi pestattiin muun muassa Profeetta (2009) ja Luihin ja ytimiin (2012) -elokuvat tehnyt arvostettu Jacques Audiard.

Ohjaaja Jacques Audiard ja Le Bureaun luoja Eric Rochant. TOP – The Oligarchs Productions

Le Bureau yhdisti ranskalaisen elokuvan amerikkalaiseen tuotantokulttuuriin

Viidennen kauden ilmestyminen oli Ranskassa odotettu televisiotapaus. Sarjaan suhtaudutaan sen kotimaassa hyvin intohimoisesti ja kaksiosainen päätösjakso herätti ristiriitaisia tunteita.

– Suurin osa katsojista piti siitä, mutta osa meni aivan pois tolaltaan. En halua paljastaa juonesta mitään, mutta uskon, että Audiard toi sarjaan jotain aivan uutta, suurta ja kaunista, Berger kuvailee.

Le Bureaun kaikki ohjaajat ovat tulleet ranskalaisesta elokuvamaailmasta. Sarja on onnistunut yhdistämään ranskalaisen elokuvaperinteen ja amerikkalaisen tuotantokulttuurin.

– Aiemmin ohjaaja on ollut Ranskassa kuningas. Le Bureaun tiimissä puolestaan ajatellaan, että kaikki lähtee käsikirjoituksesta. Ohjaaja on koreografi, joka nivoo kaiken yhteen, Berger sanoo.

Le Bureau -sarjan tuottaja Alex Berger. TOP – The Oligarchs Productions

”Toivon, että pääsemme kuvaamaan Suomeen”

Nyt työn alla on sarjan kuudes kausi. Sen valmistumisaikataulu on koronaviruspandemian takia kuitenkin epäselvä.

Kaikki TV- ja elokuvatuotannot ovat Ranskassa jäissä ja matkustaminen ulkomaisiin kuvauskohteisiin on tällä hetkellä mahdotonta.

– Toivon, että pääsemme kuvaamaan myös Suomeen. Minua kiinnostaa erityisesti Pohjois-Suomi ja pienet uskonnolliset yhteisöt, Suomessa lapsena lomaillut Berger sanoo.

Onko Suomi jo käsikirjoitettu mukaan sarjaan?

– Le Bureau on kuin tiedustelupalvelu DGSE. Emme voi paljastaa mitään. Olen sen sijaan todella kiitollinen suomalaisten sarjaa kohtaan osoittamasta kiinnostuksesta. Toivon, että viides kausi ei tuota teille pettymystä, tuottaja sanoo.

