Poliisi: Jokaisessa taajamassa nuoria ja lapsia myymässä ja käyttämässä huumeita – teinien välitysringit eivät yllätä virkavaltaa

Muutama päivä sitten Itä-Suomen polisi kertoi paljastaneensa alaikäisten huumeiden välitysringin. Ringissä oli 15–20 nuorta ja suurin osa heistä oli 15–16-vuotiaita. Iisalmen huumeringissä nuorin oli 13-vuotias ja vanhin 17-vuotias.

Ringissä oli käytetty, välitetty ja myyty muun muassa metamfetamiinia. Poliisia tapaus ei yllätä eikä ole poikkeuksellinen.

– Jokaisesta taajamasta löytyy tällaista, eikä Iisalmi mitenkään ole poikkeus, rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisista toteaa.

Kovienkin huumeiden hankkimisen poliisi näkee helpoksi, sillä siihen tarvitaan vain älypuhelin ja nettiyhteys. Huumeita voidaan levittää kaveripiirissä.

– Ennen piti tietää joku käyttäjä tai myyjä, nyt tarvitsee vain pimeän verkon. Huumausaineiden hinnatkin ovat kohtullisen maltilliset, Pohjolainen kertoo helposta saatavuudesta.

Poliisihallituksen tilastojen mukaan vuonna 2009 alle 15-vuotiaat tekivät 81 huumausainerikosta. 2019 vastaava luku oli 247. Tänä vuonna rikoksia on kirjattu tammi-toukokuun välisenä aikana 103 kappaletta. Kasvavat luvut johtuvat suurimmaksi osaksi huumeiden saatavuudesta.

Aikuiset yllättyneitä aineiden vahvuudesta

Iisalmen suurimman koulun, Juhani Ahon koulun vanhempainyhdistyksen mukaan huumeidenkäyttö itsessään ei tullut yllätyksenä, mutta huumausaineiden vahvuus tuli.

– Surullisia ajatuksia tulee. Nämä voi estää varmaan vain kotona lapsia rakastamalla, miettii vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Taru Vatanen.

Nuorisotyön parissa työskenteleville paljastus ei tullut yllätyksenä. Huumeringin asioita käsiteltiin monialaisessa työryhmässä viime keväänä.

– Meille asia ei sinänsä ollut yllätys. Yllättävää kuitenkin oli, että ringissä oli niin nuoria ja niin vahvoja aineita, Iisalmen kaupungin nuorisotyön koordinaattori Tarja Immonen kertoo.

Juhani Ahon koulu Iisalmessa on kaupungin suurin. Sen vanhempainyhdistyksessä nuorten huumeongelma on tiedossa. Yllätyksenä tuli, että nuoret käyttävät myös vahvoja huumeita. Anu Rummukainen / Yle

Nuoret: ringissä mukana syyttömiä

Yle tapasi Iisalmen torilla teini-ikäisiä, jotka kertovat tietävänsä välitysringissä mukana olleet.

Iisalmelaisnuoret kertovat, että kaikki ringissä olevat eivät olisi osallistuneet huumeiden myymiseen, välittämiseen tai käyttämiseen.

Nuoret kertovat, että kyse olisi ollut alunperin kaveriporukan Whatsapp-ryhmästä.Ryhmässä on myöhemmin aloitettu huumeiden välittäminen ja myyminen. Asian arkaluontoisuuden vuoksi nuorten nimiä ei kerrota.

Poliisi vahvistaa Ylelle, että Whatsapp-ryhmä on ollut olemassa jo pitkään ja poliisi on seulonut ryhmästä nuoret, joita on syytä epäillä rikoksesta.

Itä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikomisarion Harri-Pekka Pohjolaisen mukaan usein lasten ja nuorten huumeidenkäyttö on niin sanottua viihdekäyttöä viikonloppuisin, niin myös Iisalmen tapauksessa.

Yhä useampi kokeilee huumeita

Poliisi näkee huumeiden yleisyyden Suomessa esimerkiksi siinä, että jo yli puolet rattijuopoista on huumausaineiden vaikutuksen alaisuudessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesitutkimus paljasti (siirryt toiseen palveluun) puolestaan kesäkuun alussa, että amfetamiinia käytetään pääkaupunkiseudulla nyt ennätyksellisen paljon. Poliisin mukaan koronarajoitukset eivät vaikuttaneet huumeiden saatavuuteen.

THL:n vuoden 2018 päihdetutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan stimulanttien kuten amfetamiinin ja ekstaasin kokeileminen on yleistynyt. Niitä oli kokeillut alle viisi prosenttia suomalaisista.

Samassa tutkimuksessa kerrotaan, että vuonna 2018 metamfetamiinia oli joskus elämänsä aikana kokeillut 1,8 prosenttia suomalaisista. Vuonna 2014 vastaava osuus oli 0,8 prosenttia.

