26-vuotias Sanni Santanen jännittää, pääseekö syksyllä vaihtoon – koronakriisin jäljiltä samassa jamassa on jopa 10 000 suomalaista

Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin opiskelija Sanni Santanen kertoo, millaista on suunnitella vaihto-opiskelua koronavirustilanteen keskellä.

Tavallisesti kahta kuukautta ennen vaihto-opiskelun aloittamista vatsanpohjassa kutkuttaa into. Näin myös helsinkiläisellä Sanni Santasella, jonka on tarkoitus aloittaa vaihto tänä syksynä.

Hän haki vaihto-opiskelijaksi Alankomaihin tammikuussa. Silloin Kiinassa leviävästä koronaviruksesta ei vielä ajateltu olevan uhkaa Euroopalle.

Nyt, pandemian puhjettua, intoon on sekoittunut myös epävarmuutta.

– Tässä ollaan odottelulinjalla, Santanen toteaa.

Haaga-Heliassa opiskelevan Santasen on tarkoitus aloittaa kansainvälisen markkinoinnin vaihto-opinnot Utrechtin yliopistossa elokuun lopulla.

Tällä hetkellä Suomen ulkoministeriön mukaan tarpeetonta matkustamista tulisi välttää valtaosaan maista, Alankomaat mukaan lukien. Tilanne voi kuitenkin vielä muuttua ennen syksyä.

Alankomaat puolestaan vastaanottaa jo matkustajia Suomesta. Utrechtin yliopisto onkin toivottanut Sanni Santasen tervetulleeksi.

Koronaviruksen toisen aallon uhka on kuitenkin vielä ilmassa.

– Tällä hetkellä aikeissani on lähteä, mutta jos tilanne muuttuu, en tietenkään lähde, Santanen summaa.

Sanni Santanen on yksi heistä, joiden vaihdon toteutumiselle on vielä toivoa. Osan opiskelijoista vaihtohaaveet on jo murskattu täysin syksyn osalta.

Sanni Santanen toivoo, että pääsisi lähtemään syksyllä Alankomaihin. Hän on kuitenkin päättänyt olla stressaamatta vaihdon kohtaloa. Toni Määttä / Yle

Pandemia sotki tuhansien suomalaisten vaihtosuunnitelmat

Suomesta lähtee vuosittain tuhansia korkeakouluopiskelijoita ulkomaille vaihto-opiskeluun tai harjoittelujaksolle.

Esimerkiksi Erasmus+ -ohjelma rahoittaa vuodessa noin 6 000 suomalaisen korkeakouluopiskelijan vaihtoa. Lisäksi ohjelma rahoittaa muun muassa peruskoulujen, lukioiden ja ammattiopiskelijoiden vaihtoja sekä opettajien ja nuorisotyöntekijöiden vaihtoja.

– Jos nämä kaikki ryhmät otetaan huomioon, koronapandemia vaikuttaa pahimmillaan tänä syksynä 10 000 suomalaiseen, kertoo EU-ohjelmien koordinaatiota Opetushallituksessa johtava Mikko Nupponen.

Pandemia sotki vaihto-opiskelijoiden suunnitelmat jo keväällä. Moni joutui palaamaan kotimaahansa kesken kaiken, kun taas jotkut eivät ehtineet edes lähteä. Osa kuitenkin myös jäi vaihtomaahansa ja suoritti opintonsa loppuun etänä.

Tulevaa syksyä odotetaan nyt varovaisen toiveikkaana pandemian tasoituttua Euroopassa.

Sanni Santanen on valmistautunut vaihtoon muun muassa opiskelemalla hollantia puhelinsovelluksen avulla. Toni Määttä / Yle

Uudenlainen mahdollisuus etävaihtoon

Suomessa liki kolmannes korkeakouluista on ilmoittanut peruneensa opiskelijoiden vaihdot syksyltä. Erasmus+ -ohjelma ei kuitenkaan itsessään rajoita tulevia vaihtoja.

On siis korkeakouluista ja matkustusrajoituksista kiinni, pääseekö opiskelija lähtemään vaihtoon.

– Esimerkiksi Viroon on jo lähtenyt joitakin opiskelijoita Suomesta rajojen avauduttua, Opetushallituksen Mikko Nupponen sanoo.

Hän muistuttaa, ettei vaihdon aloittaminen jää välttämättä edes matkustussuosituksista kiinni.

– Tilanteen myötä olemme avanneet mahdollisuuden aloittaa vaihto etäopiskeluna. Jos opiskelijalla ei ole vielä syksyllä varmuutta vaihtomaahan lähtemisestä, hän voi aloittaa opiskelun Suomesta käsin ja matkustaa kun se on mahdollista.

Alankomaissa vaihdon aloittavan Sanni Santasen mielestä ideassa on itua.

– Uskon, että Utrechtin yliopistossa tarjottaisiin hyvät mahdollisuudet myös etäopiskeluun. Se voisi olla mielenkiintoinen kokemus. Olen avoin kaikelle, hän sanoo.

"Moni on joutunut pettymään"

EU-ohjelmien koordinaatiota johtava Mikko Nupponen Opetushallituksesta kertoo, että vaihtotoiminta tulee tulevana syksynä olemaan huomattavasti pienempää kuin aiempina vuosina – parhaimmassakin tapauksessa.

Opiskelijoita on pyritty auttamaan hankalassa tilanteessa. Esimerkiksi keväällä vaihtonsa keskeyttäneiden taloudellisissa kuluissa on tultu vastaan, jos opiskelijalla on esimerkiksi jäänyt vuokra-asunto toiseen maahan.

– Henkinen puoli on tietysti oma asiansa. Moni on suunnitellut vaihtoa jo pitkään ja joutunut nyt pettymään, Nupponen toteaa.

Helsinkiläinen Sanni Santanen on päättänyt olla ottamatta asiasta suurempaa stressiä.

– Jos tulee ikäviä uutisia ja koko vaihto vaikka peruuntuu, niin ei se mitään. Siinä tapauksessa jatkan opintojani Suomessa. On ymmärrettävää, että moni asia on tässä vaiheessa vielä auki.

Sanni Santanen tottui kevään aikana etäopiskeluun ja uskoo, että se sujuisi hyvin myös vaihdon aikana. Toni Määttä / Yle

Ulkomailla opiskelu avartaa maailmankuvaa

Tähän mennessä Sanni Santanen on varannut itselleen opiskelija-asunnon Alankomaista, mutta sen voi vielä perua. Lisäksi hän hän opiskelee hollannin kieltä Duolingo-puhelinsovelluksen avulla.

Toivo elää, että hän pääsisi vielä hiomaan taitojaan syksyllä – paikan päällä. Opetushallituksen Mikko Nupponen tietää, että moni halajaa vaihdossa nimenomaan uusia kokemuksia.

– Etävaihdot ovat kiinnostava uusi avaus koronatilanteessa, mutta on muistettava, että ulkomaanjakso on kokonaisvaltainen oppimiskokemus. Siellä akateemisen opin lisäksi saadaan uusia näkökulmia omaan elämään. Toisten kulttuurien ymmärtäminen on suomalaisellekin yhteiskunnalle erinomaisen tärkeää.

Samaa mieltä on Sanni Santanen.

– Jos pääsen lähtemään ja kaikki sujuu kuin niin sanotussa perinteisessä vaihdossa, odotan eniten uusiin ihmisiin ja paikalliseen kulttuuriin tutustumista.

Sitten hänen kasvoilleen leviää hymy.

– Toki tällä hetkellä en edes vielä tiedä, mitä odottaa.

