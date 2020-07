Ylen kannatusmittaus: SDP:n suosio taipui laskuun, vihreät luisussa ja PS jatkaa entisissä lukemissa kohuista huolimatta

Pääministeripuolue SDP:n puoli vuotta jatkunut kannatusnousu taittui kesäkuussa.

Ylen Taloustutkimuksella teettämän kannatuskyselyn mukaan SDP:n suosio notkahti 1,3 prosenttiyksikköä ja on nyt 21,9 prosenttia.

Kannatus on yhä yli neljä prosenttiyksikköä vuoden 2019 eduskuntavaaleja korkeampi, mutta käänne on ensimmäinen Sanna Marinin pääministerikauden aikana. Kevään aikana pääministeripuolueen on arvioitu hyötyneen koronakriisin tuomasta näkyvyydestä.

– SDP:n kannatus on kääntynyt pieneen laskuun. Jää nähtäväksi, miten pysyvää se on eli kääntyykö trendi, arvioi tutkimusjohtaja Tuomo Turja Taloustutkimuksesta.

Vihreät pitkässä luisussa

Hallituspuolue vihreiden kannatus laski prosenttiyksikön ja on nyt 10,9.

Lasku on jatkunut jo pidempään. Eduskuntavaaleissa 2019 vihreät saivat 11,5 prosenttia ja vuosi sitten, juuri kun Maria Ohisalo oli valittu puolueen puheenjohtajaksi, kannatus oli 14,3 prosenttia.

Edellisen kerran vihreiden kannatus oli alle 11 prosentin helmikuussa 2016.

Näin kannatusmittaus tehtiin Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten 2 451 suomalaista. Haastattelut tehtiin 3.6.–30.6.2020. Puoluekantansa kertoi 1 632 vastaajaa. Mittauksen virhemarginaali on 2,0 prosenttiyksikköä suuntaansa. Lataa kannatusmittauksen aineisto tästä (siirryt toiseen palveluun).

Taloustutkimuksen Turjan mukaan kato on käynyt vihreiden peruskannattajissa, heitä on siirtynyt SDP:n, vasemmistoliiton ja kokoomuksen taakse.

– Kannatuksen lasku tulee alle 35-vuotiaista miehistä ja naisista, opiskelijoita ja ruuhka-Suomessa asuvia ihmisiä lähtenyt pois.

Hallituspuolue vasemmistoliitto nosti kannatustaan vajaan prosenttiyksikön 8,9 prosenttiin. Etenkin vasemmistoliitto hyötyi Turjan mukaan vihreiden kannatuslaskusta.

Kohut eivät hetkauttaneet perussuomalaisia

Kaiken kaikkiaan kannatusliikahdukset ovat melko pieniä, eikä puolueiden järjestys ole muuttunut.

Kannatuskakkosen eli suurimman oppositiopuolueen perussuomalaisten kannatus on pysynyt pilkulleen viime kuun lukemissa, ja kolmannen eli oppositiopuolue kokoomuksen kannatus nousi 0,4 prosenttiyksikköä.

Mittausjaksolle osui kohuja niin Suomen Perustan Totuus kiihottaa -kirjasta kuin kansanedustaja Ano Turtiaisen (ps.) rasistisesta twiitistä, mutta nämä eivät näy perussuomalaisten kannatuksessa.

– Todennäköisesti ilman Hankamäki-kohua (Totuus kiihottaa -kirja) perussuomalaisten kannatus olisi noussut hieman, mutta ei niin, että se olisi ihan eri tasolla, Turja sanoo.

Turjan mukaan kannatusmittauksen staattinen tilanne voi ennakoida myllerryksiä.

– On odottavat tunnelmat. Koronarajoituksia on alettu purkaa, siirrytään toivottavasti pikku hiljaa kohti normaalielämää, syksyllä tulee budjettiriihi. Nähtävissä on, etteivät talouden näkymät ole mitenkään ruusuiset. Tämä kaikki voi vaikuttaa aika paljonkin kannatusarvioihin syksyn mittaan.

Keskustalla pikku piristyminen

Hallituspuolue keskustan madellut kannatus piristyi 0,7 prosenttiyksikköä 11,4:ään.

Keskustan kannatus nousi, kun puheenjohtaja Katri Kulmuni (kesk.) ilmoitti eroavansa valtiovarainministerin tehtävästä viestintäkoulutusjupakan takia, mutta notkahti jakson lopussa.

– Keskusta sai omia äänestäjiään sekä jonkin verran myös nukkuvia taakseen, Turja kertoo.

Hallituspuolue RKP:n, oppositiopuolue kristillisdemokraattien sekä muiden oppositioryhmien kannatuksen liikahdukset mahtuvat 0,5 prosenttiyksikön sisälle.

Tästä linkistä löydät puolueiden kannatusmuutokset pidemmältä aikaväliltä

Lue lisää:

Ylen kannatusmittaus: Keskustalla kunnon sukellus, koronakriisin hoito sataa demareiden laariin

Analyysi: On vain ajan kysymys, milloin keskustan puheenjohtajakisa käynnistyy