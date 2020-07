Historiallinen yrityskauppa sai sinetin – ABB Power Grids on nyt Hitachin omistama

Japanilaisjätti Hitachi osti ABB:n Power Grids -toiminnan, kauppa on nyt sinetöity ja yhteisyritys aloittaa toimintansa.

ABB:n ja Hitachin yhteisyritys Hitachi ABB Power Gridsin toiminta käynnistyy nyt. Kauppakirjat allekirjoitettiin jo toissavuoden joulukuussa ja nyt muutoksen toimenpiteet on saatu valmiiksi. Hitachi omistaa yhteisyrityksestä 80 prosenttia ja ABB:llä on yrityksen vähemmistöosakkuus.

Kyseessä on iso muutos ABB:n historiassa.

– Tämä on saman kokoluokan muutos, mitä aikanaan oli Strömbergin myynti ensin Asealle ja sitten ABB:n syntyminen, toteaa toimitusjohtaja Matti Vaattovaara.

Vaasan kapasiteetti kasvaa

Noin 450 työntekijää Vaasassa siirtyy uuden yrityksen työntekijöiksi. Yhteensä yhteisyritys työllistää Suomessa 570 ihmistä. Toimintaa on yhdellätoista paikkakunnalla, mutta Vaasan toimipiste on suurin.

– Lyhyellä tähtäimellä mikään ei muutu, emme ole tekemässä mitään saneerausta. Vastikään julkistettiin Vaasassa investointi, jolla kasvatetaan kapasiteettia. Vaasassa on vahvaa osaamista ja keskiössä siinä, mitä Hitachi tekee, sanoo Vaattovaara.

Päinvastoin Vaattovaara näkee uusia mahdollisuuksia ja toiminta-alueita Hitachin kautta. Muun muassa Japanin markkinat avautuvat.

– He ovat ostaneet itselleen vahvan tukijalan ja meille taas on tosi hienoa, että saadaan omistaja, joka panostaa energiavallankumoukseen. Nähdään, että energia-alan murros on merkittävä ja kasvava trendi, ja perustuu nimenomaan sähkövoimateknikkaan.

Vahvuudet yhteen

ABB Hitachi Power Grids on maailmanlaajuinen yritys, joka työllistää 39 000 ihmistä 90 maassa. Yrityksellä on neljä liiketoiminta-aluetta: sähköverkot, muuntajat, suurjännitetuotteet ja automaatio eli tuotteet, joita tarvitaan sähköverkkojen solmukohtiin.

Hitachi tuo perinteisille aloille mukaan kasvavia aloja, kuten kestävä liikenne, älykkäät kaupungit, energian varastointi ja datakeskukset.

– Hitachin vahvuudet ja meidän vahvuudet yhdistyvät, pohtii Vaattovaara.

Yhteisyrityksen liiketoiminnan volyymi on noin 10 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Yhteisyrityksen pääkonttori on Zurichissä, Sveitsissä.