Suositun laulajan murha johtanut jo ainakin 50 ihmisen kuolemaan Etiopiassa

Etiopiassa jo ainakin 50 ihmistä on saanut surmansa suositun muusikon murhan jälkeen puhjenneissa levottomuuksissa. Poliittisista lauluistaan tunnettu Haacaaluu Hundeessaa ammuttiin hengiltä maanantaiyönä.

Poliisin mukaan toistaiseksi tuntematon tekijä valitsi laulajan kohteekseen tietoisesti.

Murhan jälkeen Etiopiassa on ollut levottomuuksia Oromian osavaltiossa ja sen keskellä sijaitsevassa pääkaupunki Addis Abebassa.

Oromia on Etiopian suurimman kansanryhmän oromojen asuttama osavaltio. Se on opposition vahvaa tukialuetta, vaikka pääministeri Abiy Ahmed on itse oromo. Yksi oromo-opposition vaatimuksista on saada osavaltiolle lisää autonomiaa.

Oromot ovat Etiopian suurin etninen ryhmä, mutta he ovat jo kauan tunteneet jäävänsä paitsioon vallasta.

Haacaaluu Hundeessaa, joka oli oromo, oli erittäin suosittu laulaja. Esimerkiksi laulajan Maalan Jira -laulun video on kerännyt Youtubessa miljoonia katselijoita.

Haacaaluu Hundeessaan musiikkivideot ovat keränneet Youtubessa miljoonia katselijoita.

Mielenosoittajat kokoontuivat murhan jälkeen useissa paikoissa osoittamaan suruaan ja suuttumustaan tapahtuneen vuoksi.

Jotkut heistä sytyttivät tulipaloja ja protestien yhteydessä on raportoitu myös räjähdyksistä. Kuolleiden joukossa on sekä protestoijia että turvallisuusjoukkojen jäseniä.

Poliisi on pidättänyt levottomuuksien vuoksi kymmeniä ihmisiä. Heidän joukossaan on johtaviin oppositiopoliitikkoihin kuuluva Jawar Mohammed. Tämän pidätyksen pelätään lietsovan levottomuuksia entisestään.

Etiopiassa on yhdeksän osavaltiota, joiden jako perustuu suurimmaksi osaksi etnisyyteen. Esimerkiksi Amharan osavaltiossa suurin ryhmä ovat amharat ja Oromiassa oromot. Hilppa Hyrkäs / Yle, Harri Vähäkangas / Yle

Haacaaluu Hundeessaan laulut toimivat Etiopian aiempaa hallintoa vastustaneiden mielenosoittajien innoittajina. Aiemmin rautaisella otteella hallittu Etiopia oli ihmisoikeuksien suhteen maailman häntäpäätä. Valta maassa vaihtui keväällä 2018.

Pääministeri Abiy Ahmed sai viime vuonna Nobelin rauhanpalkinnon tunnustuksena uudistuksistaan ja rauhantyöstä naapurimaa Eritrean kanssa.

