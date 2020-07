Miltä näyttävät satoja vuosia vanhat hylyt meren pohjassa? Suorassa lähetyksessä Porkkalanniemen edustalta sukelletaan syvyyksiin kello 12.45

Hylyistä ja leiristä suorassa lähetyksessä ovat kertomassa Suomen meriarkeologisen seuran puheenjohtaja Markku Luoto sekä Meriarkeologien tohtori Minna Koivikko. Juontajana on Tuulia Thynell.

Kirkkonummen Porkkalan hylkypuistossa tutkitaan parhaillaan satoja vuosia vanhoja laivojen hylkyjä: puistossa on meneillään Suomen meriarkeologian seuran ja Helsingin yliopiston tutkimusleiri, jossa vapaaehtoiset pääsevät tutkimaan hylkyjä.

Hylyistä ja leiristä suorassa lähetyksessä kello 12.45 ovat kertomassa Suomen meriarkeologisen seuran puheenjohtaja Markku Luoto sekä Meriarkeologien tohtori Minna Koivikko. Juontajana on Tuulia Thynell. Suorassa on myös mukana videoita veden alta.

Vuonna 2018 avatussa hylkypuistossa (siirryt toiseen palveluun) (Kirkkonummen kunta) pääsee tutustumaan Porkkalanniemen edustalle uponneiden laivojen hylkyihin sekä sukeltamalla että digitaalisesti. Tutkimuseiri ei ole ensimmäinen laatuaan, vaan viime vuonna sellainen järjestettiin ensimmäisen kerran. Tuolloin löytyi muun muassa pari metriä pitkiä tykkejä meren pohjasta.

Suomen meriarkeologisen seuran puheenjohtaja Markku Luoto kertoo, että alueella on noin 60 tunnettua hylkyä. Tutkimusleirillä seuralla on käytössään 6–7 alusta ja mukana on noin 25 sukeltajaa.

– Hylkyjä on tutkittu 1960-luvulta lähtien, mutta viime kesästä saakka on käytetty uutta tekniikkaa, jossa kairataan hylyistä näytteitä. Niiden avulla pyritään määrittämään, mistä päin maailmaa ja miltä ajalta uponneet alukset ovat peräisin, Luoto kertoo.

Ajoitusnäytteiden keräämisessä käytetään paineilmaporaa. Lisäksi niin sanotusta tynnyrihylyssä myös aluksen lieden jäänteitä sekä lastina olleita tynnyreitä tutkitaan.

Voit keskustella aiheesta 3.7. kello 23:een saakka.

Lue myös:

"Monikaan sukeltaja ei erota uponnutta mattolaituria hylystä, jos ei siellä ole kertomuksia" – Suomeen avautuu ainutlaatuinen hylkypuisto