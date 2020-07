Eurooppalaisten yliopistojen virtuaaliopinnot avautuvat suomalaisille – vaihto-opiskelunkin voi tehdä verkossa

Aalto yliopistossa opiskelevat Anna Song ja Pyry Kanerva osallistuvat Aallon kesäopetukseen. He ovat tyytyväisiä siihen, että luentoja voi netin lisäksi seurata nyt myös myös paikan päällä.

Aalto yliopistossa opiskelevat Anna Song ja Pyry Kanerva osallistuvat Aallon kesäopetukseen. He ovat tyytyväisiä siihen, että luentoja voi netin lisäksi seurata nyt myös myös paikan päällä. Henrietta Hassinen / Yle

Ensi lukuvuonna on tarjolla viiden suomalaisen ja yli sadan eurooppalaisen yliopiston virtuaalikursseja.

Kiinnostaisiko opiskelu tai kansainvälinen vaihto eurooppalaisella virtuaalikampuksella? Kyllä ja ei, vastaavat Aalto yliopistossa opiskelevat espoolaiset Anna Song ja Pyry Kanerva.

Tässä jutussa selviää, mistä on kyse. Mutta ensin Aaltoon, jossa etäopiskelua eri muodoissaan on kehitetty toden teolla koronapandemian vauhdittamana.

Aalto on osa yhtä eurooppalaista virtuaalikampusta ja mukana luomassa uusia tapoja opiskella. Virtuaalinen opiskelu on etäopiskelua, joka tapahtuu tekniikan avulla luodussa keinotekoisessa virtuaaliympäristössä

Aallon kesäkoulussa on etäopetuksen lisäksi tarjolla myös lähiopetusta, josta Song ja Kanerva ovat innoissaan. Aalto oli muiden korkeakoulujen tavoin suljettuna koko kevään.

Kotona on aina pieni houkutus tehdä samalla jotakin muuta. Anna Song

Kauppatieteitä opiskeleva Song sanoo, että opiskelu netissä sujui hyvin.

– Mutta kotona on aina pieni houkutus tehdä samalla jotakin muuta, hän tunnustaa.

Teknillistä fysiikkaa ja matematiikkaa opiskeleva Kanerva sanoo, että opiskelu pelkästään verkossa monta tuntia päivässä ei ole hänen juttunsa.

– Valmiit verkkokurssipaketit ovat kuin lukisi kurssikirjoja yksin kotona. Ja jos pitäisi suorittaa tutkinto kokonaan virtuaalisena, en todellakaan kiljuisi riemusta.

Jos pitäisi suorittaa tutkinto kokonaan virtuaalisena, en todellakaan kiljuisi riemusta. Pyry Kanerva

Aallossa osa kesäopiskelijoista tulee Songin ja Kanervan tavoin yliopistolle ja heidät jaetaan pienempiin ryhmiin eri tiloihin.

Luennoitsija opettaa ja keskustelee samaan aikaan läsnäolevien ja etäyhteyden päässä olevien opiskelijoiden kanssa.

Keskiviikkoisin ja iltapäivisin opiskelijat tekevät netissä ryhmätöitä muutaman hengen ryppäissä. Ohjaajat voivat puikkelehtia verkossa ryhmästä toiseen

Osa opiskelijoista osallistuu Aallon kesäkoulun luennoille yliopistolla. Osa seuraa luentoja etänä tietokoneelta. Henrietta Hassinen / Yle

Song opiskelee kesän ajan digimarkkinointia. Kanervan kurssin ohjelmaan kuuluvat strateginen suunnittelu ja käyttäjäkokemusten suunnittelu. Luentoja on kummallakin aamupäivisin neljänä päivänä viikossa.

Osa Aallon kesän kansainvälisestä opetuksesta järjestetään kokonaan virtuaalisena Kauppakorkeakoulun alakerran studiolta tai luennoitsijoiden kotoa.

Vaihto-opiskelijoiden tiiviin kaksiviikkoisen kurssin luennot alkavat kello 13. Buenos Airesissa on silloin aamu ja Sydneyssä eletään jo illan tunteja. Opiskelijoita on 60, joista 41 on ulkomaalaisia.

Uusista virtuaalikampuksista päätöksiä pian

Virtuaalista opiskelua kehitetään koko ajan. Aalto on kehittänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa oppimisympäristöjä, joissa otetaan huomioon nimenomaan opiskelijoiden sosiaalinen kanssakäyminen ja osallistuminen.

Aallon lisäksi neljä muuta suomalaista yliopistoa – Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin yliopisto – on hyväksytty mukaan eurooppalaisiin korkeakouluverkostoihin (siirryt toiseen palveluun), joita on 17. Niillä on erilaisia painopisteitä.

Yhteistyötä tekevät yli sata eurooppalaista yliopistoa tarjoavat virtuaalikampuksillaan opiskelijoille mahdollisuuden päästä osallistumaan laadukkaaseen kansainväliseen opetukseen. Niiden opiskelijat voivat sisällyttää omaan tutkintoonsa muiden maiden yliopistojen opintoja.

Uusien korkeakouluverkostojen perustamisesta päätetään Euroopan komissiossa lähiaikoina. Uusia verkostoja on tarkoitus perustaa 24 lukuvuonna 2021–2022. Mukaan on hakenut 17 suomalaista yliopistoa ja ammattikorkeakoulua.

Korkeakouluverkostojen perustamisella tähdätään laajan eurooppalaisen korkeakoulukampuksen (siirryt toiseen palveluun) luomiseen.

Aalto yliopiston ohjelmapäällikkö Laura Kitinoja (edessä), ohjelmakoordinaattori Niko Ylä-Poikelus ja ohjelmajohtaja Laura Sivula aloittelevat virtuaaliluentoa Kauppakorkeakoulun studiossa. Osallistujista suurin osa on ulkomailla. Henrietta Hassinen / Yle

Virtuaaliopetukselle on nyt odotettuakin enemmän tarvetta. Itä-Suomen, Jyväskylän ja Tampereen yliopistot ovat päättäneet, että opiskelijavaihtoa ei ensi syksynä koronapandemian vuoksi tehdä.

Aallossa on suositeltu opiskelijoita osallistumaan liikkuvuusjaksoille ensisijaisesti etänä, jos etäopiskelu kohdeyliopistossa on mahdollista, kertoo opetuksesta vastaava vararehtori Petri Suomala.

Suomeen tulossa oleville vaihto-opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta etäopintoihin virtuaalikampuksilla ja niihin voivat osallistua myös yliopistojen omat opiskelijat.

– Virtuaalinen kampus ei voi korvata fyysistä vaihtokokemusta, myöntää Aalto yliopiston professori Katrina Nordström.

Aalto ja sen yhteistyökumppanit UNITE! -verkostossa (siirryt toiseen palveluun) keskittyvät kehittämään oppimisympäristöjä kokonaisuuksiksi, joiden avulla opiskelijat kuitenkin saisivat tuntumaa kunkin yliopiston ja maan kulttuuriin, kertoo Nordström.

Kaikille opiskelijoille lähtö puoleksi vuodeksi vaihtoon ulkomaille ei ole mahdollista. Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määttä

– Kaikille opiskelijoille lähtö puoleksi vuodeksi vaihtoon ulkomaille ei ole mahdollista esimerkiksi perhesyiden vuoksi, muistuttaa Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määttä.

Virtuaalikampus tarjoaa heillekin mahdollisuuden kansainväliseen opiskeluun

Itä-Suomen yliopisto on jo ilmoittanut 13 opintojaksoa (siirryt toiseen palveluun), jotka se tarjoaa eurooppalaiselle YUFE-virtuaalikampukselle lukuvuodelle 2020-2021. Muut neljä suomalaista yliopistoa kokoavat vielä omaa tarjontaansa.

Myös Määttä sanoo, että jatkossa myös YUFE-verkoston (siirryt toiseen palveluun) kurssien ympärille tulee laajempia aktiviteetteja.

– Se muistuttaa sitä, että oltaisiin oikeasti siellä toisessa maassa.

Pyry Kanerva ei viihdy monta tuntia päivässä yksin koneella. Luennot ja yhteydet muihin opiskelijoihin ovat hänelle tärkeitä. Henrietta Hassinen / Yle

Anna Song on lähdössä ensi vuonna puoleksi vuodeksi vaihtoon Eurooppaa kauemmaksi, Singaporeen. Ajatus virtuaalivaihdosta ei ensikuulemalta häntä innosta. Hän haluaa olla ulkomailla koko jakson.

– Jos se olisi vain jonkinlainen etävaihto, en ehkä lähtisi mukaan. Jos pysyisin kotona, ei syntyisi samanlaista yhteyttä paikkaan ja kulttuuriin, kun en pääse irrottautumaan tavallisesta arjesta täällä.

Pyry Kanerva sanoo, että harkitsee erittäin tarkkaan osallistumisen kansainväliseen vaihto-opiskeluun. Tutkintoon on saatava pari "näyttävää ainetta", joilla erottuu muista.

Mahdolliseen vaihtoyliopistoon, maahan ja kulttuuriin hän olisi valmis tutustumaan etukäteen virtuaalikurssilla.

Jos se olisi vain jonkinlainen etävaihto, en ehkä lähtisi mukaan. Anna Song

Lyhyt pyrähdys työelämässä on jo opettanut Kanervalle monialaisuuden merkityksen. Siksikin monet asiat kiinnostavat.

Itä-Suomen yliopiston jo julkistetusta kurssitarjonnasta Kanerva poimii esimerkiksi kulttuurien välisen viestintäosaamisen opintojakson.

Teoreettisen fysiikan ja matematiikan osaajan mielestä opettajankoulutuksen opeista voisi hyvinkin olla hyötyä jatkossa.

Eurooppalaisten virtuaalikampusten kursseilta löytynee ensi lukuvuonna paljon muitakin Kanervaa kiinnostavia kursseja.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 3.7. kello 23:een asti

Lue myös:

Pääseekö nuori vaihtoon ensi syksynä? Monella lähtö viivästyy, myös kohdemaa vaihtuu

Näin korona sekoitti suomalaisten vaihto-opiskelijoiden elämän ja talouden: Takaisin ilman kämppää, reissu peruuntui mutta kulut jäivät