Herätys: Pääministeripuolueen kannatus notkahti, koronakevät kuritti Veikkausta, Putin sai kansan tuen jatkaa vallassa

SDP:n kannatus kääntyi laskuun, vihreillä heikoin luku yli neljään vuoteen

Pääministeripuolue SDP on yhä suosituin puolue, mutta sen kannatus notkahti viime kuussa 1,3 prosenttiyksikön verran. Ylen Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä kärjessä jatkavan SDP:n kannatus oli 21,9 prosenttia. Myös vihreiden kannatus laski ja oli viime kuussa 10,9 prosenttia – edellisen kerran vihreiden kannatus oli alle 11 prosentin helmikuussa 2016.

Kulttuuriväki on huolissaan Veikkaukselta tulevasta rahoituksesta

Koronakevät on vähentänyt rahapeleistä saatavia tuottoja kolmanneksella. Mikael Crawford / Yle

Peliautomaatit ympäri Suomea suljettiin maaliskuussa, ja Veikkaukselle tämä on tarkoittanut merkittävää tuoton alenemista. Kevään aikana Veikkauksen peliautomaattituotot ovat pudonneet jopa kolmanneksen. Kulttuuriala elää epävarmuudessa, koska se saa pääasiallisen rahoituksensa rahapeleistä.

Kiinnostus kokeilla maaseutuasumista on kasvussa

Marika Hakkarainen Juha Pihlajamäki tutustuvat kesäkotiinsa Pöytyällä. Lassi Lähteenmäki / Yle

Osa-aikainen asuminen maalla kiinnostaa monia, mutta aina ei ole mahdollisuutta latoa tiskiin isoja rahoja talosta tai mökistä. Varsinaissuomalainen Pöytyän kunta tarjosi kesäkoteja, ja kysyntä ylitti kaikki odotukset. Helsinkiläiset Marika Hakkarainen ja Juha Pihlajamäki tarttuivat tarjoukseen kuukauden koejaksosta, sillä pysyväkin koti maalta on ollut heidän mielessään.

Netanjahu taivuttaa kansainvälistä oikeutta raamatulliseen tahtoonsa

Netanjahu vieraili Alon Shvutin siirtokunnassa Länsirannalla viime marraskuussa. Menahem Kahana / EPA

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu pelaa nyt vaarallista peliä. Hän aikoo liittää Israeliin juutalaissiirtokuntia Länsirannalta ja maata Jordanjoen laaksosta. Kahden valtion malli, Israel ja sen rinnalla itsenäinen Palestiina, tulisi kuopatuksi. Ulkomaantoimittaja Sampo Vaarakallio analysoi Netanjahun suunnitelmien seurauksia.

Putin sai kansan tuen jatkaa vallassa jopa vuoteen 2036

Pietarissa osoitettiin keskiviikkona mieltä äänestystä ja Putinin valtakauden jatkamista vastaan. Anatoly Maltsev / EPA

Valtaosa venäläisistä on äänestänyt perustuslain uudistamisen puolesta eilen päättyneessä äänestyksessä. Venäjän keskusvaalilautakunnan mukaan 78 prosenttia äänestäneistä on kannattanut muutoksia, jotka mahdollistavat Vladimir Putinin jatkon presidenttinä jopa vuoteen 2036 saakka. Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin mukaan kyseessä on "valtava valhe", joka ei heijasta Venäjän kansalaisten todellista mielipidettä.

Sää pääosin poutaista

Yle

Tänään maan keskiosassa on poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Etelässä voidaan saada kuurosateita.

Sateita saadaan myös maan lounaisosissa, josta ne etenevät illan ja yön aikana kohti pohjoista. Pohjoisessa saadaan tänään vain yksittäisia heikkoja sadekuuroja, pääosin on poutaista.

