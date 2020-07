Venäläiset kauppiaat haluavat Suomen rajan auki: "Olemme todella surullisia ilman suomalaisia turisteja"

Aivan Viipurin keskustassa Torkkelinkadulla Tout a fait -kauneussalongin omistaja Tatjana Orlova kaipailee jo kovasti suomalaisasiakkaita.

– Olemme todella surullisia ilman suomalaisia turisteja. Rajan sulkeminen näkyy vähäisenä asiakasmääränä niin meillä kuin myös Viipurin ravintoloissa ja hotelleissa. Odotamme kaikki innolla rajan avaamista, Orlova sanoo puhelimessa.

Suomalaisasiakkaalle tehdään kynsihoitoa viipurilaisessa kauneushoitolassa. Kari Kosonen / Yle

Viipurilaiset kauneushoitolat ovat perinteisesti saaneet paljon asiakkaita Suomesta. Orlovan mukaan Tout a fait -kauneushoitolankin asiakaskunnasta 20-30 prosenttia on ollut suomalaisia.

Rajan sulkeminen shokki Viipurille

Suomalaiset turistit aovat perinteisesti tuoneet paljon rahaa Viipuriin Venäjälle. Koronaepidemian aiheuttama itärajan sulkeminen onkin ollut varsinainen shokki Karjalankannaksen rajakaupungissa.

– Koronarajoitukset ovat iskeneet todella ankarasti liiketoimintaan täällä, kertoo puhelimessa Viipurin piirin yritystukikeskuksen johtaja Marina Ptushko.

Erityisesti Lappeenrannasta ja muualta Kaakkois-Suomesta tulevat turistit ovat olleet viipurilaisten hotellien, ravintoloiden, kauneushoitoloiden ja kauppojen vakioasiakkaita.

Suuri asiakasryhmä Viipurissa ovat olleet myös suomalaiset tankkaajat, jotka ovat käyneet ostamassa Venäjän halpaa polttoainetta kaupungista.

Suomalaiset ostivat paljon polttoaineita Viipurissa. Jari Tanskanen / Yle

Suomalaiskato näkyy myös Viipurin kauppatorin laidan suomalaisten suosimassa Viktoria-hotellissa. Sen asiakaskunnasta on ollut parhaimmillaan jopa 80 prosenttia suomalaisia. Nyt tilanne on synkkä.

– Käyttöasteemme on vain 23 prosenttia, kun se viime vuoden kesäkuussa oli 76 prosenttia Victoria-hotellin myyntijohtaja Kamilla Fatkullina kertoo puhelimessa.

Kärsimään ovat joutuneet myös autonhuoltopalvelut, joita suomalaiset ovat käyttäneet paljon Viipurissa.

Ennen koronakriisiä suomalaiset kävivät huollattamassa autojaan Viipurissa. Kari Kosonen / Yle

Edullisten hintojen lisäksi suomalaisia houkuttaa Viipuriin kaupungin sijainti. Nuijamaan rajanylityspaikalta sinne on matkaa noin 40 kilometriä ja Lappeenrannastakin vain noin 60 kilometriä.

Venäläiset haluavat myös Suomeen

Venäjällä halutaan jälleen myös matkustaa Suomeen. Suomen pääkonsululaatti Pietarissa saa asiasta jatkuvasti yhteydenottoja.

– Ihan tavalliset ihmiset odottavat hyvin aktiivisesti, että rajat avautuisivat. Meille tulee tänne konsulaattiin valtavasti kyselyitä rajojen aukeamisesta. Ihmisillä on kova hinku päästä Suomeen, Suomen Pietarin konsulin sijainen Lauri Pullola kertoo.

Sama ilmiö näkyy myös kaakkoissuomalaisissa hotelleissa, jotka ovat saaneet paljon kyselyjä venäläisiiltä asiakkaita Moni venäläinen olisi jo nyt heinäkuussa tulossa Suomeen, vaikka rajaa ei ole päätetty vielä avata.

Venäläiset kyselevät Suomen Pietarin pääkonsulaatista rajan avautumisesta. Kari Kosonen / Yle

Venäläiset turistit ovat merkittävä tulonlähden myös suomalaisille kaupoille. Esimerkiksi pelkästään Lappeenrannan ja Imatran seudulle Etelä-Karjalaan venäläiset turistit toivat viime vuonna noin 300 miljoonaa euroa.

Suomen ja Venäjän välisen rajan avaaminen ei riipu vain Suomesta. Myös Venäjä on sulkenut rajansa, joten venäläisten tulolle Suomeen vaaditaan myös Venäjän päätös.

Venäjän koronatilanne vaikeuttaa rajan avaamista

Itäraja tuskin aukeaa kovin nopeasti. Koronatilanne Venäjällä on parantunut, mutta se on edelleen hyvin vaikea.

Suomi on avannut rajojaan maille, joissa tartuntoja on 8 tai vähemmän 100 000 asukasta kohden. Venäjällä on nyt noin 445 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Matka Suomen asettamaan tasoon on vielä siis pitkä.

EU aikoo avata rajoja maille, joissa on korkeintaan 16 todettua koronatapausta 100 000 asukasta kohden. Tähänkin tasoon Venäjällä on pitkä matka.

– Oman arvioni mukaan nykyisellä tautikehityksellä rajan avaamisesta voidaan alkaa puhua vasta myöhään elokuussa, jos siis nykyinen trendi jatkuu, Suomen Pietarin pääkonsulin sijainen Lauri Pullola sanoo.

Neljä epidemialuokkaa

Venäjän alueet on jaettu neljään väriryhmään koronavirusepidemian vakavuuden perusteella. Ryhmät ovat ruskea, keltainen, vaaleanvihreä ja vihreä. Tautitilannetta Venäjällä voi seurata tältä venäjänkieliseltä sivulta (siirryt toiseen palveluun).

Ruskeaan ryhmään kuuluvat alueet, joilla epidemia on vakavin ja rajoitukset ovat ankarimpia. Tällainen alue on esimerkiksi Pietari.

Pietari kuuluu vielä Venäjän epidemialuokituksessa huonoimpaan ruskeaan ryhmään. Yle/Etelä-Karjala

Keltaisen ryhmän alueet ovat saaneet epidemian paremmin kuriin ja rajoituksia on helpotettu. Tähän ryhmään kuuluu esimerkiksi Pietaria ympäröivä Leningradin alue, johon myös Viipuri kuuluu. Pietari on kuitenkin pahimmassa ruskeassa ryhmässä.

Vaaleanvihreillä alueilla epidemia on lievin ja näin myös rajoitukset kevyimpiä. Tähän ryhmään kuuluu muun muassa Karjalan tasavalta Suomen rajalla pohjoisessa.

Vihreässä ryhmässä epidemia on saatu kuriin. Tähän ryhmään kuuluu Venäjällä vain Sahalinin niemimaa ja Tshetshenian tasavalta.

Viipuriin tullut venäläisiä turisteja

Viipuri siirtyi kesäkuun alusta keltaiseen ryhmään ruskeasta. Tämän johdosta kaupungissa on avattu kauppoja, ravintoita ja hotelleita.

Viipurissa on jälleen siirrytty pois parvekegrillauksesta syömään ravintoloihin. Kalle Schönberg Yle

Samalla kaupunkiin on saapunut myös turisteja muualta Venäjältä, jotka osittain korvaavat suomalaisturistien jättämää aukkoa. Samoin kuin Suomessa myös Venäjällä ulkorajojen sulkeminen on saanut ihmiset matkustamaan maan sisällä.

Viipuriin saapuu nyt turisteja erityisesti Pietarista, jossa on vielä voimassa tiukemmat koronarajoitukset.

– Viipurissa on nyt paljon venäläisiä turisteja. Viikonloppuina kaupungilla on jo vilkasta. Turisteja saapuu erityisesti Pietarista ja Moskovastakin, koska siellä on vielä voimassa ankarammat koronarajoitukset, Viipurin alueen yritystukikeskuksen johtaja Marina Ptushko kertoo.