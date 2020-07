Muhoksella metsäpalon jälkisammutustyöt jatkuvat – vapaapalokuntalaiset saapuvat sammuttamaan palopesäkkeitä päivätöidensä jälkeen

Muhoksella jatketaan edelleen harvinaisen laajan maastopalon jälkisammutusta. Maastossa on vielä palopesäkkeitä, joita on tukahduttamassa tällä hetkellä noin 50 henkilöä. Vahvuudessa on pelastuslaitoksen työntekijöitä, puolustusvoimien virka-apua sekä vapaapalokuntalaisia.

– Vapaapalokuntalaiset käyvät välillä päivätöissään ja sitten taas palaavat palopaikalle, kertoo palomestari Valtteri Käkönen Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta.

Maanantai-iltapäivänä syttyneen noin 250 hehtaarin laajuisen palon jälkisammutus kestää vielä useamman päivän, Käkönen arvioi.

Metsää laajasti tuhonneen palon syttymissyytä ei vielä tiedetä.

Lisää aiheesta:

Linnunpoikasia ja muita eläimiä jäi Muhoksen metsäpalon keskelle – vaikka palo on toisen kuolema, synnyttää se myös uutta elämää

Yli 50 ihmisen joukko ahkeroi jälkisammutustöissä Muhoksen metsäpalopaikalla – palopesäkkeitä sammutetaan vielä päivien ajan

Savu haisee Oulussa saakka, vaikka Muhoksen valtava metsäpalo on miltei sammutettu – tältä paloalueella näyttää nyt

Muhoksen metsäpaloa vastaava roihu nähtiin viimeksi 23 vuotta sitten – nyt palon leviämiseen vaikuttivat todennäköisesti sää ja sijainti

Muhoksen metsäpalo tuhonnut metsää lähes koko maan vuoden keskiarvon verran – palo hallinnassa, sammutuksen uskotaan jatkuvan vielä huomisen