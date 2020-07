THL:n koronakatsaus: Tilanne erittäin rauhallinen – Suomessa ei tällä hetkellä ketään tehohoidossa koronan vuoksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tänään julkaistun arvion (siirryt toiseen palveluun) mukaan koronavirusepidemia on Suomessa edelleen rauhallinen. Viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat tapausmäärät ovat pieniä eikä tapausten määrässä ole todettu suurta vaihtelua kahteen edelliseen viikkoon verrattuna.

Neljäntoista sairaanhoitopiirin alueella ei ole todettu uusia tapauksia viimeisimmän seurantajakson (22.6.-28.6.) aikana. Eniten uusia tapauksia on todettu Helsingin ja Uudenmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä.

Vuodeosastoilla on hoidettavana 24 potilasta. Tehohoidossa ei ole tällä hetkellä koronavirusinfektioon sairastuneita potilaita.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Maailmalla tilanne on toinen ja esimerkiksi Yhdysvalloissa todettiin keskiviikkona yli 50 000 uutta koronatartuntaa. Tautitilanne siellä on edelleen vaikea. Yhteensä koronavirustartuntoja on USA:ssa todettu lähes 2,7 miljoonaa. Kuolleita on 128 00.

Testausta on lisätty

Suomessa laboratorioiden koronaviruksen testauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 13 000 näytettä päivässä. Tämä ylittää sosiaali- ja terveysministeriön asettaman tavoitteen eli 10 000 näytteen päivittäisen testauskapasiteetin.

Viimeisellä seurantaviikolla koronavirustestejä on tehty enemmän kuin edeltävällä viikolla. Positiivisten COVID-19-tapausten osuudessa testatuista näytteistä ei ole todettu suurta muutosta.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Suomessa on tavoitteena testata edelleen kaikki, joilla epäillään akuutin vaiheen koronavirustartuntaa. Testiin voi hakeutua matalalla kynnyksellä. Testauksen avulla selvitetään tartuntalähteitä ja -ketjuja ja estetään jatkotartuntoja.

Koronavirustaudista parantuneita arvioidaan Suomessa olevan noin 6 700, eli yli 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

THL:n mukaan tällä hetkellä arvioitu viruksen tartuttavuusluku on 0,65-0,90. Luku on noussut hieman edellisiin viikkoihin verrattuna, mutta on edelleen alle yhden.

Tartuttavuusluku eli R-luku kuvaa keskimääräistä uusien tartuntojen lukumäärää yhtä tartunnan saanutta kohden. Lukuarvo <1 tarkoittaa sitä, että epidemia supistuu.

Koronaviruksen leviäminen halutaan estää

Koronavirusepidemian torjuntaan pyrkivän Suomen hybridistrategian vaikuttavuutta seurataan epidemiologisten, lääketieteellisten ja toiminnallisten mittareiden avulla.

Strategian avulla pyritään estämään viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvaamaan terveydenhuollon kantokyky ja suojelemaan erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Lue lisää:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta