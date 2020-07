Uutta verokorttia loppuvuodeksi kannattaa hakea etenkin, jos tuloissa ja vähennyksissä on tapahtunut isoja muutoksia, kuten nyt korona-aikana on monelle käynyt.

Lomautus on voinut vähentää tulojasi ja kuukausien etätyö viedä aiemmin saamasi työmatkavähennykset.

Onko sinulla ollut tapana pienentää veroprosenttiasi ilmoittamalla työmatkakulut saman tien verokortillesi? Koronan takia kuukausia tekemäsi etätyö voi kuitenkin viedä nämä aiemmin saamasi vähennykset. Kodin ja työpaikan välisten matkakulujen omavastuu on 750 euroa, ja etätöiden takia se ei ehkä nyt ylity.

Tai ehkä olet koronakriisin takia joutunut yllättäen työttömäksi tai lomautetuksi, ja olet elänyt palkkaa selvästi pienemmällä työttömyyskorvauksella.

Jos tämän vuoden tulojesi tai verovähennystesi määrä on selvästi muuttunut viime vuodesta, niin on todennäköistä, että verokorttisi ennakonpidätysprosentti ei ole kohdallaan.

Tee muutokset verokorttiin ajoissa

Verohallinnon tilastojen mukaan alkuvuonna reilut 627 000 palkansaajaa on hakenut muutosta verokorttiinsa. Palkansaajat eivät vielä ole hakeneet normaalia enempää muutoksia, vaikka monen elämäntilanne on kevään aikana muuttunut.

– Jos jää lomautetuksi ja saa työttömyyspäivärahaa, niin Kela esimerkiksi pidättää suoraan 20 prosenttia ja ammattiliitot 25 prosenttia, että siinä ei välttämättä tarvitse tehdä erikseen verokorttia, ylitarkastaja Päivi Ylitalo Verohallinnosta selittää.

– Mutta tietenkin, jos palkkatulot kovasti pienenevät ja saa tällaista etuutta, niin siinä vaiheessa on korttia kuitenkin laskettu, koska sille loppupalkalle tulee mahdollisesti pienempi prosentti.

Verohallinnossa uskotaan, että muutosverokorttien haku kiihtyy kesälomien jälkeen. Silloin monelle lomautetulle selviää, onko edessä töihin paluu vai jatkuuko työttömyyspäivärahalla eläminen.

Kun tietää tarkemmin syksyn tilanteen, on helpompi arvioida loppuvuoden tuloja.

– Kannattaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tarkistaa, ettei jätä sinne kovin loppuvuoteen, että se prosentti ei mahdollisesti nouse liian kovaksi. Silloin voi käydä pahimmassa tapauksessa niin, että joulukuun palkasta viedään tosi iso osa veroa, koska aikaisemmat prosentit ovat olleet liian pieniä, Päivi Ylitalo muistuttaa.

Tarkista, onko verokorttisi tuloraja ajan tasalla Tarkista verokortista koko vuoden tulorajasi. Jos epäilet tämän vuoden tulojen eroavan olennaisesti verokorttiin merkitystä arviosta, hae verottajalta muutosta korttisi ennakonpidätysprosenttiin.

Jos veroprosenttisi on liian korkea, maksat ennakkoon veroja, jotka saat veronpalautuksena takaisin vasta ensi vuonna.

Jos veroprosenttisi on liian matala, maksat verot loppuvuonna suurena ennakonpidätyksenä tai ensi vuonna jäännösveroina eli mätkyinä.

Voit selvittää tarvetta verokorttimuutoksen verohallinnon sivuilta löytyvällä veroprosenttilaskurilla (siirryt toiseen palveluun) . Lähde: Verohallinto

Etätyökuluja voi myös vähentää verotuksessa.

Hyvä aika tarkastella verokortin prosenttia on esimerkiksi syksyn alussa. Silloin työpaikoilla on alettu purkamaan etätyörajoituksia ja työntekijöillä on selkeämpi kuva tekemiensä etätöiden määrästä.

– Se, että on ollut etätöissä ja on ollut matkakuluja aikaisemmassa kortissa, ja nyt matkakuluja ei esimerkiksi ole syntynyt, niin silloinhan siihen verokorttimuutokseen on aihetta, Päivi Ylitalo toteaa.

Vaikka etätyö voi tänä vuonna viedä työmatkavähennykset, niin kotona työskentely aiheuttaa myös kuluja, joista osan voi vähentää verotuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi menot työhuoneesta, työvälineistä, kalusteista ja tietoliikenneyhteyksistä.

Palkansaajilla on automaattinen 750 euron tulonhankkimisvähennys. Monilla väliaikaisesti koronan takia etätyötä tehneillä kulut eivät kuitenkaan ylitä tätä summaa.

