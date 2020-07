Kaipaatko kuunneltavaa mökille tai automatkalle? Katso tästä 9 vinkkiä kotimaisista kulttuuripodcasteista

Kotimaiset kulttuuri- ja taidepodcastit käsittelevät muun muassa oopperaa, kansanmusiikkia, valokuvausta ja Seela Sellan elämää.

1. Antti Holman oopperajuhlat

Antti Holman oopperajuhlat (siirryt toiseen palveluun) syntyi Antti Holman mukaan Antti Holman tarpeesta pystyttää henkensä pitimiksi jonkinlainen podcast. Koska Holmaa ei Holman mukaan kiinnostanut mikään muu kuin nukkuminen ja ooppera ja koska nukkumispodcasteja oli jo tehty, Holma päätyi oopperaan.

Antti Holman Oopperajuhlien ensimmäisessä jaksossa käsitellään Taikahuilua. Tuuli Laukkanen / Yle

2. Hotellimuusat

Hotellimuusat - podcastissa kirjailija Riikka Pulkkinen ja teatteriohjaaja Hilkka-Liisa Iivanainen matkustavat ympäri maailmaa ja inspiroituvat matkakohteistaan. Pulkkinen ja Iivanainen vierailevat muun muassa New Yorkissa, Tukholmassa ja Pieksämäellä ja keskustelevat taiteesta, äitiydestä, risteilyistä ja maksalaatikoista.

Hotellimuusien ensimmäisessä jaksossa ollaan New Yorkissa. Johanna Kannasmaa / Yle

3. Huliviliflikat

Kansanmuusikot Aurora ja Annika käsittelevät Huliviliflikat-podcastissaan (siirryt toiseen palveluun) musiikkia ja musiikin tekemistä tekijän näkökulmasta. Jaksot käsittelevät esimerkiksi keikkakömmähdyksiä, soittotunteja ja musiikin juridiikkaa.

Huliviliflikat-podcastin tekijät ovat kansanmuusikoita. Huliviliflikat

4. Ihana Seela

Ylen Ihana Seela on taiteilija Seela Sellan podcast Seela Sellan elämästä. Noin vartin mittaisissa jaksoissa Seela Sella puhuu muun muassa näyttelemisestä, lapsuudestaan ja avioliitostaan. Sarjassa on on vuosina 1999 ja 2018 nauhoitettuja keskusteluja, jotka lupaavat paljastaa ainakin osan Sellan salaisuuksista.

Ihana Seela -podcastissa luvataan paljastaa ainakin osa Seela Sellan salaisuuksista. Jussi Nahkuri / Yle

5. Kirjoittamisesta

Kirjailija Erkka Mykkäsen Kirjoittamisesta-podcast (siirryt toiseen palveluun) käsittelee kahdella tuotantokaudellaan muun muassa aloittamista, kustannustoimittamista, editoimista ja lopettamista. Toisella kaudella vieraina ovat esimerkiksi Harry Salmenniemi, Riku Korhonen ja Minna Rytisalo. Sopii sekä kirjoittamisesta ammatillisesti että harrastuksellisesti kiinnostuneille.

Erkka Mykkänen teki Nuori Voima -lehdelle kirjoittamista käsittelevän podcastin. Alex Kampion, Nuori Voima

6. Kuva ois kiva

Valokuvataiteen museon Kuva ois kiva -podcast (siirryt toiseen palveluun) käsittelee valokuvia, valokuvausta ja kuvajournalismia. Vieraina on Valokuvataiteen museon asiantuntijoita ja suomalaisia valokuvaajia. Henkilökuvausta käsittelevässä jaksossa vierailee Helsingin Sanomien valokuvaaja Heidi Piiroinen, kuvajournalismista on puhumassa Touko Hujanen. Sävy on asiantunteva, muttei kuiva.

Valokuvataiteen museon Kuva ois kiva -podcastin ensimmäinen jakso käsittelee valokuvia ja valtaa. Suomen valokuvataiteen museo

7. Ps. tykitellään

Kriitikko Oskari Onnisen ja konsultti Niko Vartiaisen Ps. tykitellään -podcast (siirryt toiseen palveluun) on "ajankohtainen, analyyttinen ja anaalinen" podcast populaarimusiikista. Juuri päättyneen kevätkauden jaksoissa käsitellään muun muassa levyarvioiden ongelmia, virtuaalikeikkoja ja Kraftwerkin mytologiaa.

Ps. tykitellään -podcastin kevätkauden viimeisessä jaksossa vastataan kuulijoiden kysymyksiin. Aurora Rämö

8. Television lapset

Television lapset -podcast (siirryt toiseen palveluun) käsittelee suomalaista televisiota samannimisen esseekokoelman pohjalta. Kuudessa jaksossa käsitellään esimerkiksi televisiota esineenä, todellisuustelevisiota ja kotimaista tv-draamaa. Ensimmäisessä jaksossa poliittisesta satiirista toimittaja Anton Vanha-Majamaan kanssa keskustelevat esseisti Silvia Hosseini ja Pasila-sarjan käsikirjoittanut Atte Järvinen.

Television lapset -podcastin ensimmäinen jakso käsittelee poliittista satiiria. Jaksomedia

9. 8 klasaria

Ylen 8 klasaria -podcast syventyy tuttuihin klassisen musiikin teoksiin ja niiden yksityiskohtiin. Tiiviissä jaksoissa toimittaja Eva Tigerstedtin perusteellisessa käsittelyssä ovat esimerkiksi Beethovenin Oodi ilolle, Vivaldin Neljä vuodenaikaa ja Stravinskyn Kevätuhri.