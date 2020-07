Ilman thaipoimijoita jokaisen työikäisen pitäisi kerätä ämpärillinen, jotta marjateollisuus saisi tarvitsemansa – toimitusjohtaja: "On iso kakku, enkä ihan jaksa uskoa"

Kotimaista marjaa hyödyntävä teollisuus on nyt tiukassa raossa: metsissä kypsyy ennätyssato, mutta jos thaimaalaisia poimijoita ei saada maahan, se myös jää sinne. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että talvella kaupan pakastealtaista on turha hakea suomalaista marjaa.

Teollisuus käyttää vuosittain noin 20 miljoonaa kiloa metsämarjaa, josta reilusti yli 90 prosenttia keräävät thaimaalaiset poimijat. Jotta tuo määrä saataisiin poimittua, pitäisi jokaisen työikäisen suomalaisen kerätä ja myydä teollisuudelle yksi ämpärillinen marjaa.

Varsinkin sosiaalisessa mediassa näkee säännöllisesti ehdotuksia, joissa usutetaan työttömiä marjametsään. Jotta teollisuuden tarvitsema määrä saataisiin kokoon, pitäisi jokaisen noin 300 000 työttömän (siirryt toiseen palveluun) (Findikaattori) kerätä vajaa 68 kiloa eli 10 ämpärillistä marjoja.

Satonäkymät ennustavat erinomaista marjavuotta koko maahan ja erilaiset kampanjat innostavat suomalaisia metsään. Polarica Marjahankinnan toimitusjohtaja Jukka Kristolla on silti epäilyksensä suomalaisten marjastusinnosta.

– On hienoa, että suomalaisia marjanpoimijoita on aktivoitu metsiin, mutta pikkuisen on iso kakku, mitä pitäisi poimia ja siihen en ihan jaksa uskoa.

Polarican Jukka Kristo ei usko, että suomalaisten marjastusinto riittäisi täyttämään teollisuuden raaka-aineen tarpeen. Sauli Antikainen / Yle

Eikä Kristo ole ajatuksiensa kanssa yksin. Ylen haastattelemista marjajalostajista kukaan ei usko siihen, että teollisuuden tarvitsema metsämarja määrä liikahtaisi metsistä suomalaisvoimin.

Joutuuko smoothiemarjat keittämään ennen käyttöä?

Suomalaiselle kuluttajalle uhkaava metsämarjapula näkyy etenkin elintarvikkeissa. Suorin vaikutus on kauppojen pakastealtailla, joihin ensi talvena tulee entistä enemmän ulkomaalaisia pakastemarjoja.

– Loppuu smoothien teko, jos pitää alkaa pakastemarjat keittämään ennen käyttöä, etenkin kun Suomessa on totuttu nauttimaan marjat sellaisenaan, sanoo Suomen luonnontuottajien verkoston puheenjohtaja Katja Misikangas.

Huonon keruutuloksen nostattama uhka leijuu myös marja-alalla työskentelevien työpaikkojen yllä. Polarica on joutunut antamaan irtisanomisilmoituksen jo joillekin työntekijöilleen. Ne voidaan kuitenkin vielä perua, jos thaimaalaiset poimijat pääsevät töihin ja marjaa saadaan riittävästi.

Metsämarjasadosta odotetaan tänä vuonna hyvää. Pohjoisessa ensimmäisenä poimintakuntoon kypsyvät hillat eli lakat. Antti Heikinmatti / Yle

Teollisuuden tilanne ei Kriston mukaan muutu kummemmaksi, vaikka ostajahinta määräytyisi tänä vuonna aiempaa korkeammaksi.

– Ei me Suomessa voida maksaa niin paljoa, kun jo nyt hintataso on suomalaisille kovempi kuin jossain Ukrainassa, Valkovenäjällä. On rajansa, mitä teollisuus pystyy maksamaan kotimaisesta raaka-aineesta enemmän, Kristo toteaa.

“Aletaan olla veitsen terällä”

Jotta tämän vuoden marjasato saataisiin poimittua, thaimaalaisten marjanpoimijoiden pitäisi olla metsässä parin viikon kuluttua. Viisumien saanti kestää tämän hetken tiedon mukaan pari–kolme viikkoa.

– Kyllä me nyt aletaan olla aivan veitsen terällä. Jos ei pikku hiljaa aleta saada päätöksiä, alkaa olla liian myöhäistä, toteaa kainuulaisen marjayrityksen Arctic Internationalin toimitusjohtaja Janne Naapanki.

Riskinä on muun muassa se, että liian myöhään saapuvat poimijat eivät ehdi kerätä marjoja riittävästi, jotta he saisivat matkakulunsa katettua.

Sotkamolaisen marjayritys Arctic Internationalin toimitusjohtaja Janne Naapanki sanoo, että ratkaisua thaipoimijoiden Suomeen saamisesta ei voida enää pitkään odottaa. Jarmo Nuotio / Yle

Polarica on valmistautunut tuomaan metsämarjoja muualta, jos Suomen ja Ruotsin marjat eivät riitä, kertoo Jukka Kristo.

– Meillä on pari pientä operaatiota ja laitosta Venäjän puolella ja Puolassa isojakin toimintoja. Sen takia ollaan aikoinaan hajaannuttu moneen maahan, ettei olla yhden maan vankeudessa.

Suuri kotimaisen metsämarjan ostaja Valio sen sijaan vielä uskoo siihen, että ulkomaalaiset poimijat pääsevät töihin. Valiolta kerrotaan, että tilannetta seurataan ja suunnitelmia päivitetään sen mukaan.

Luomumarjasta erityinen pula

Erityisen hankala tilanne on yrityksillä, jotka käyttävät tuotteissaan luomumarjaa. Raaka-ainepulasta koituu monenlaisia vaikeuksia, sanoo omassa hyvinvointialan yrityksessään luomumarjaa käyttävä Katja Misinkangas.

– Jos emme saa luomuraaka-ainetta, pitää meidän painattaa tuotteisiimme uudet etiketit, päivittää verkkosivujen tiedot, infota asiakkaat ja niin edelleen. Siitä tulee niin paljon kustannuksia, että pitää miettiä, onko järkevämpää olla vuosi myymättä tuotteita ollenkaan.

Luomumarjaksi lasketaan vain luomusertifioiduilta alueilta kerätty marja. Suomalainen luomumarja on ollut kysytty tuote myös maailmalla.

– Jos suomalaista marjaa ei ole saatavilla, niin avaa se markkinoita muualta tuleville marjoille, toteaa Janne Naapanki.

Suomalainen teollisuus hyödyntää luonnonmarjoja myös kosmetiikan valmistuksessa. Antti Mikkola / Yle

Vaikutuksia myös kosmetiikkateollisuuteen

Kotimainen kosmetiikkateollisuus käyttää metsämarjan jalostuksessa syntyvistä sivuvirroista jalostettuja raaka-aineita, kuten siemenöljyjä ja erilaisia uutteita.

Myös näiden sivuvirtojen käsittelyssä, kuten siemenien erottelussa marjojen puristekakuista, on ollut ulkomaalaisia työntekijöitä. Siementen saatavuus voi olla ongelma, vaikka mehumarjaa saataisiinkin ulkomailta.

– Erityisesti hillan siemenen saatavuus huolestuttaa, kertoo siemenöljyjä valmistavan Aromtecin toimitusjohtaja Helena Korte.

Lumene käyttää tuotteissaan kuudesta suomalaisesta metsämarjasta saatavia raaka-aineita. Tuotekehitys- ja vastuullisuusjohtaja Tiina Isohannin mukaan tänä vuonna marjaraaka-aineen saatavuutta alettiin selvittää heti, kun koronan vaikutukset marjanpoimintaan selvisivät.

– Tämän hetkisen tiedon perusteella emme tule kohtaamaan saatavuusongelmia.

Aiotko lähteä marjametsään ja kerätä villimarjoja myyntiin? Keskustele aiheesta perjantaihin kello 23 asti.