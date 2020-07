Yhdysvalloissa koronatartunnat jälleen uusiin ennätyksiin, grafiikat havainnollistavat tartuntojen kasvun "aurinkovyöhykkeellä"

Yhdysvalloissa koronavirustartunnat ovat kivunneet jälleen uuteen päiväkohtaiseen ennätykseen.

Maassa raportoitiin eilen lähes 53 000 uutta koronavirustartuntaa. Kyseessä oli viides tartuntamääräennätys kahdeksassa päivässä.

Yhdysvaltain johtava tartuntatautien asiantuntija, tohtori Anthony Fauci varoitti tällä viikolla (siirryt toiseen palveluun), että COVID-19-tautiin saattaa sairastua jopa 100 000 ihmistä päivässä.

Fauci ilmaisi jo toukokuussa huolensa siitä, kuinka yhteiskunnan liian nopean avaamisen seuraukset voivat olla vakavia.

Ihmiset odottavat pääsyä koronavirustesteihin Los Angelesin kaupungissa Yhdysvalloissa kesäkuussa 2020. David Swanson / Epa

Tartuntamäärät kasvavat "aurinkovyöhykkeellä"

Tartuntamäärät ovat nousseet erityisesti maan eteläosan niin sanotun aurinkovyöhykkeen osavaltioissa. Aurinkovyöhyke ulottuu länsirannikon Kaliforniasta itärannikkolla sijaitsevaan Pohjois-Carolinan osavaltioon.

Harri Vähäkangas / Yle

Korkeiden uusien tartuntamäärien kanssa kamppailevat esimerkiksi Arizona, Florida ja Texas.Sanomalehti New York Timesin päivittyvän koronatilaston mukaan (siirryt toiseen palveluun) ne kuuluvat väkilukuun suhteutettuna niiden osavaltioiden joukkoon, joissa koronatartuntojen määrä on kasvanut viimeisen viikon ajan jyrkimmin.

Ne myös purkivat koronarajoituksiaan aikaisin.

Esimerkiksi Arizonassa rajoitusten asteittainen purkaminen alkoi toukokuun alkupuolella. Osavaltio ei ole velvoittanut asukkaitaan käyttämään kasvomaskeja julkisilla paikoilla.

Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut, että tartuntamäärät kasvavat erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa niissä maissa, joissa rajoituksia on purettu.

Näin on käynyt myös Floridan osavaltiossa. Yhä useampi sairastunut on 20–40-vuotias.

Floridassa raportoidaan nyt keskimäärin miltei 7 000 uutta koronavirustartuntaa (siirryt toiseen palveluun) päivässä. Kuukausi sitten vastaava luku oli 760.

Kehitys on samansuuntaista Texasissa. Eilen keskiviikkona osavaltiossa todettiin yli 8 000 uutta koronavirustartuntaa.

Kesäkuun alkupuolella (siirryt toiseen palveluun)osavaltion republikaanikuvernööri Greg Abott sanoi, että tartuntamäärien kasvusta huolimatta osavaltiossa ei ole syytä rajoittaa rajoitusten purkua.

Yhdysvalloissa on todettu enemmän tartuntoja ja virukseen liittyviä kuolemia kuin missään muualla maailmassa. Yhteensä koronavirustartuntoja on todettu maassa lähes 2,7 miljoonaa. Kuolleita on 128 000.

Viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä pysymään kodeissaan tulevana kansallispäivän viikonloppuna. Esimerkiksi osissa Floridaa rannat pysyvät suljettuina ensi viikonloppuna.

Viimeisimmät tiedot koronapandemiasta löydät tästä jutusta.

Lue myös:

Yhdysvallat ostaa lähes kaikki mahdollisesti toimivat koronalääkkeet – EU vasta päättämässä myyntiluvasta

Yhdysvaltain kujanjuoksu kohti kansallispäivän viikonloppua – osavaltioissa taotaan synkkiä koronaennätyksiä

Lähteet: CNN, New York Times, Reuters