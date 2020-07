Sotilaiden seksuaalirikokset järkyttävät Kolumbiassa – yli sataa epäilty alaikäisten tyttöjen raiskauksista

Kolumbian asevoimissa on vuodesta 2016 eteenpäin tutkittu 118 sotilasta, joita on epäilty osallisuudesta alaikäisten tyttöjen raiskaamiseen. Epäillyistä 45:lle on annettu potkut ja 73:n tutkinta on yhä kesken.

Asiasta kertoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona asevoimien kenraali Eduardo Zapateiro kansainvälisten uutistoimistojen mukaan.

Zapateiron mukaan armeijalla on nollatoleranssi sotilaidensa harjoittamaan seksuaaliseen väkivaltaan.

Asevoimilla oli paineita tuoda tutkintansa julkisuuteen, sillä viime aikoina kolumbialaisia ovat raivostuttaneet useat ilmi tulleet tapaukset, joissa sotilaat ovat käyneet alaikäisten tyttöjen kimppuun.

Kansaa tällä viikolla järkyttäneissä tuoreissa tapauksissa sotilaat ovat epäillysti yksissä tuumin raiskanneet 11- ja 15-vuotiaita tyttöjä. Tytöt ovat kuuluneet alkuperäiskansoihin.

– Sotilaat käyttivät hyväkseen yhtä Kolumbian voimakkainta instituutiota käyttääkseen hyväksi maan heikoimpia naisia, sanoi Human Rights Watch -järjestön Amerikkojen aluejohtaja José Miguel Vivanco.

"Yksittäistapauksia"

Kolumbian presidentti Ivan Duque tuomitsi teot jyrkästi ja vaati tekijöitä tilille. Hän kuitenkin puolusti asevoimia ja sanoi, että kyse on yksittäistapauksista.

Human Rights Watch ja muut ihmisoikeusjärjestöt ovat päinvastaista mieltä. Heidän mukaansa seksuaalirikokset etenkin alkuperäiskansoja kohtaan ovat armeijassa systemaattinen ongelma.

Kenraali Zapateiro kiisti, että armeijassa asiaa katsottaisiin läpi sormien tai yritettäisiin suojella seksuaalirikoksista epäiltyjä sotilaita.

– Ketään kolumbialaista sotilasta ei kouluteta loukkaamaan lasten tai nuorten ihmisoikeuksia. En aio hyväksyä minkäänlaista käytöstä, joka eroaa eettisistä periaatteista, moraalisista arvoista ja hyvistä tavoista. Toista mahdollisuutta ei anneta, kenraali sanoi.

Kolumbian armeijaa on kuitenkin pitkään syytetty ihmisoikeusloukkauksista maan vuosikymmeniä kestäneiden sisäisten konfliktien aikana.

Myös asevoimissa palvelevat naiset ovat viime kuukausina tehneet useita ilmoituksia seksuaalisesta ahdistelusta. Tähän asiaan Zapateiro ei ottanut kantaa.

Lähteet: AP, Reuters