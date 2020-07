Tiina Jylhä nosti kanteen Suomen valtiota vastaan Virossa – vaatii kolmea miljoonaa vahingonkorvauksia suojainkaupoissa

Yrittäjä Tiina Jylhä on nostanut kanteen Suomea vastaan. Hän vaatii Huoltovarmuuskeskukselta lähes kolmen miljoonan euron korvauksia suojatarvikkeiden myynnistä syntyneessä riidassa.

Jylhää ja hänen The Look Medical Care -yhtiötään edustava juristi Kari Uoti kertoi asiasta ensin Instagram-tilillään (siirryt toiseen palveluun) ja siitä uutisoi ensin Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).

– Tiina Jylhä jätti kanteen maanantaina Suomeen valtiota ja Huoltovarmuuskeskusta vastaan. Jylhä vaatii kolmea miljoonaa euroa korvausta maskikaupoista. Kanne jätettiin Tallinnassa, koska Suomen valtio ei halua käydä oikeutta Suomessa.

Uoti sanoo, että Jylhän yritys vaatii sopimuksessa sovittua maksua.

Kari Uoti vahvistaa Ylelle, että kanne on nostettu. Uoti arvioi, että Jylhän yrityksen vahingonkorvauskanne yhdistetään Virossa jo käynnissä olevaaan Suomen valtion nostamaan oikeudenkäyntiin.

– Valtio kieltäytyi noudattamasta solmittua sopimusta ja siitä on seurannut vahinko Jylhälle. Huoltovarmuuskeskus kieltäytyy ottamasta vastaan toimitettuja maskeja. Sen jälkeen sopimusta on ollut mahdotonta toteuttaa ja siitä seuraa vahinkoja. Se,mitä vaadimme on kate, joka nyt jää saamatta.

Uotin mukaan tarkoituksena oli aluksi lopettaa Viron oikeudenkäynti.

– Esitimme aiemmin Huoltovarmuuskeskukselle, että palauttaisimme HVK:n maksaman ennakkomaksun. Pyysimme vahingonkorvausoikeudenkäyntiä Suomeen. Tarjous ei kelvannut. Eli meidät tavallaan pakotettiin nostamaan kanne Virossa.

Nyt siis Suomen valtio vaatii Jylhältä suojavarustekauppojen ennakkomaksua palautettavaksi oikeudessa.

– Pyydämme, että käynnissä oleva oikeudenkäynti yhdistettäisiin kanteeseemme.

Huoltovarmuuskeskus tilasi Jylhältä ja yrittäjältä Onni Sarmasteelta keväällä noin 10 miljoonalla eurolla maskeja.

Sittemmin kaupoissa ilmeni lukuisia ongelmia ja Huoltovarmuuskeskus eli HVK on vaatinut kauppojen purkua tai osittaista purkua. Kaupat ovat myös poliisitutkinnassa.

