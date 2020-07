Länsirajalla jännitetään, vilkastuuko ruotsalaisten matkustaminen Suomeen heinäkuussa – huoli koronaviruksen leviämisestä kasvaa

Sisärajavalvonta on jatkunut Vaasan satamassa kohta neljä kuukautta.

Vaasan satamassa on jo havaittu, että monet ruotsinsuomalaiset tulevat tänäkin kesänä perinteiseen tapaan lomailemaan ja sukuloimaan Pohjanmaalle.

Ruotsinsuomalaisten matkustamisen Suomeen odotetaan vilkastuvan heinäkuussa. Samalla kasvaa huoli koronaviruksen leviämisestä rajan yli.

Varpaillaan ollaan nyt Länsi-Pohjan tavoin myös kaksikielisellä Pohjanmaalla, jossa ovat monen ruotsinsuomalaisen sukujuuret.

Vaasan sairaanhoitopiiri on jo ehtinyt reagoida lomasesongin alkamiseen. Sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Juha Salosen mukaan terveysviranomaisilla on tällä hetkellä suuri huoli Ruotsista Suomeen suuntautuvan matkailun mahdollisista vaikutuksista koronatilanteeseen.

– Pidimme tärkeänä tiedottaa asiasta ja muistuttaa Ruotsin matkailuun liittyvistä suosituksista juuri nyt, kun perinteinen lomakausi on alkamassa.

Liikenne vilkastumassa

Normaalikesinä heinäkuun ensimmäinen laivavuoro Uumajasta Vaasaan olisi tupaten täynnä Pohjanmaalle sukuloimaan tulevia ruotsinsuomalaisia.

Keskiviikkona Vaasaan tuli alle sata matkustajaa, heistä Ruotsin kansalaisia oli reilu 20. Suuri osa matkustajista oli rekkakuskeja ja muita työmatkalaisia.

Rajatarkastuksia hoitaa Vaasan satamassa Vallgrundin merivartioaseman miehistö. Tarkastuksissa on jo pantu merkille, että henkilöliikenne Ruotsin suunnasta on vilkastumaan päin.

– Jonkin verran enemmän on tullut maahan ruotsalaisia, joilla on esimerkiksi mökki tai kiinteistö Suomessa. Ja tänäänkin nähtiin, että ruotsalaisia oli laivassa, toteaa Vallgrundin merivartioaseman päällikkö Martin Saarinen.

Saarinen pitää todennäköisenä, että ruotsalaisia tulee maahan heinäkuun edetessä enemmän.

Vallgrundin merivartioaseman päällikkö Martin Saarinen tietää, että ruotsinsuomalaisia on jo tullut Pohjanmaan rannikolle viettämään lomaa. Jarkko Heikkinen / Yle

Vain muutama passitettu takaisin

Osalla ruotsinsuomalaisista on Suomen kansalaisuus tai kaksoiskansalaisuus. He pääsevät perheineen maahan sillä perusteella.

Ruotsin kansalaiset joutuvat selvittämään matkansa syyn. Hyväksytty syy on esimerkiksi mökki tai seurustelukumppani Suomessa. Valtaosalla maahan pyrkivistä on ollut hyväksytty syy tulolleen.

Vain muutama Ruotsin kansalainen on Vaasan satamassa passitettu takaisin kotimaahansa.

– Sen jälkeen kun maaliskuun puolivälissä sisärajatarkastukset alkoivat, on tällaisia tapauksia ollut alle 10, toteaa Saarinen.

Martin Saarinen ei allekirjoita ajatusta, että Suomeen pääsee Ruotsista helposti, kunhan osaa asettaa sanansa oikein.

– Selvitämme matkan syyn haastattelemalla ja osaamme sen kyllä tehdä. Ei riitä, että matkustaja kertoo tyttöystävänsä asuvan Suomessa. Niin helpolla ei rajatarkastuksesta mennä läpi.

Saarinen myös kiittelee matkustajia. Tieto rajatarkastuksista on mennyt hyvin perille ja asiakirjat ovat olleet pääsääntöisesti kunnossa.

"Onhan tämä liikenne riski"

Viranomaiset suosittelevat edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista Ruotsiin. Samoin suositellaan omaehtoista kahden viikon karanteenia kaikille, jotka tulevat Ruotsista Suomeen.

Rajatarkastuksessa jokaista Suomeen tulijaa muistutetaan karanteenisuosituksesta. Se on ainut, mitä viranomaiset voivat tehdä sen jälkeen, kun maahan pääsy on selvä.

– Matkustajat ovat suhtautuneet muistutukseen asiallisesti. Tuntuu, että ihmiset ymmärtävät tilanteen vakavuuden ja karanteenin merkityksen.

Kuinka moni vapaaehtoista karanteenia noudattaa, sitä ei tiedä kukaan.

– On se riski. Kun katsoo, kuinka paljon Ruotsissa on tartuntoja verrattuna siihen, kuinka paljon niitä on Suomessa, niin onhan tämä liikenne riski, toteaa Saarinen.

Norjasta Ruotsin läpi Suomeen ajaneet Seppo Mäkinen ja Merja Hakala ottavat karanteenisuosituksen tosissaan. Heillä on suunnitelma valmiina.

– Ajamme tästä satamasta mökille ja olemme siellä karanteeniajan. Siellä kasvihuone odottaa jo kastelijaa, toteaa Hakala.

Seppo Mäkisellä ja Merja Hakalalla on takana onnistunut automatka Norjaan. Edessä on karanteeni. Jarkko Heikkinen / Yle

Testaaminen ei korvaa karanteenia

Vaasan sairaanhoitopiirin kunnissa on jo tullut ilmi tapauksia, joissa Ruotsista tullut matkailija on hakeutunut oireettomana koronatestiin. Tarkoituksena on ollut tällä tavalla välttää karanteeni.

– Nämä perusterveydenhuollosta tulleet viestit ovat saaneet meidät entisestään huolestumaan, toteaa infektioylilääkäri Juha Salonen.

Terveysviranomaiset tähdentävätkin, että oireettoman testaaminen ei anna luotettavaa tietoa tartunnasta eikä ole siksi vaihtoehto omaehtoiselle karanteenille.

Jos testi tehdään taudin itämisaikana, tulos voi olla negatiivinen, vaikka henkilöllä olisi tartunta.

Sama koskee ennen matkaa tehtyjä testejä.

– Negatiivinen tulos ei sulje pois sitä, etteikö koronavirusinfektio voisi olla kehittymässä tai henkilö voi saada tartunnan testauksen jälkeen, huomauttaa Salonen.

Salosen mukaan paras keino ehkäistä mahdollisia tartuntoja on välttää matkustamista ja noudattaa annettuja suosituksia omaehtoisesta karanteenista sekä turvaväleistä.

