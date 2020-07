Poikien magneettionkeen tarttui käsikranaatti Lahden satamassa – puolustusvoimat raivaa aluetta

Kaksi koulupoikaa löysi käsikranaatin torstaina Lahden satamasta. Lari Tammivuori ja Viljami Juutilainen olivat onkimassa magneettiongella, kuten monta kertaa aiemminkin. Tällä kertaa Vesijärven pohjasta nousi jotain poikkeuksellista.

– Meillä on tällainen magneettionki, jolla me ongitaan romua vedestä. Yleensä on saatu lähinnä pullonkorkkeja ja nauloja. Nyt tuli tällainen. En tiennyt ihan heti, että se on kranaatti, kertoo Lari Tammivuori.

– Me nostettiin se käsin rannalle, mutta sitten me ei enää koskettu siihen, kun tajuttiin mikä se on, jatkaa Viljami Juutilainen.

Viljami soitti löydöksestä ädilleen, joka ei uskonut heti poikia, mutta kiirehti paikalle.

– Se oli vanhannäköinen ja aika ruosteessa. Totesin, että voisi se ollakin kranaatti. Viljamin täti on poliisi, laitoin hänelle muutaman kuvan. Häneltä tulikin selkeät ohjeet pysyä kaukana ja odottaa poliisia paikalle, selittää Maarit Juutilainen.

Juha-Petri Koponen / Yle

Poliisi eristi löytöpaikan sataman ja Pikku-Vesijärven puiston väliseltä hiekkatieltä iltapäivällä klo 13 aikaan. Puolustusvoimilta pyydettiin virka-apua raivaustöihin.

Äiti on pitänyt tähän asti poikien kesäharrastusta harmittomana.

–Nyt alkoi vähän pelottamaan, että mitä he voivat löytää. Mutta eiköhän me anneta poikien silti vielä romuja tuolta keräillä, Maarit Juutilainen naurahtaa.