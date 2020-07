Kylän pelastajasta tuli miljoonien eurojen lasku, kun jätefirma hoiti myrkkynsä vaarallisesti – ympäristörikokset lisääntyvät tulevaisuudessa

Padajoelle, kirkkaan Päijänteen rannalle, rantautui kymmenisen vuotta sitten lupaava yritys. Liikeideansa mukaan kierrätysyhtiö PP Recyclingin piti puhdistaa teollisuuden tuottamia nestemäisiä jätteitä.

Kunta otti riemulla yrityksen vastaan ja osoitti tilat tyhjilleen jääneestä tehdashallista.Työpaikkoja tuli kuntaan yli sata. Avajaisiin kutsuttiin silloinen ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

– Pommiinhan se meni koko homma. Eihän siitä tullut kuin konkurssi ja Padasjoen kunnalle seuraamuksia ja satojen tuhansien eurojen menetyksiä, muistelee kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Räsänen (kok.).

Kunnalle alkoi melko pian selvitä, että jokin jätteiden käsittelyssä menee pieleen, kun kunnan jätevedenpuhdistamo lakkasi toimimasta. Vaaralliset kemikaalit olivat sotkeneet puhdistamon mikrobitoiminnan. Puhdistamatonta jätevettä piti johtaa Päijänteeseen.

– Siinä olivat toiveet liian korkealla. Bisnes oli hyvää, mutta sitten huomattiin, että on paljon helpompaa ottaa jäte vastaan eikä tehdä sille mitään. Täysin vastuutonta touhua, sanoo Räsänen.

PP Recyclingin konkurssin jälkeen kiinteistö jäi konkurssipesän vastuulle. Varaton pesä ei pystynyt huolehtimaan kiinteistöstä, ja se joutui säiden ja ilkivallan armoille, kertoo Antti Räsänen. Marjo Pirilä / Yle

Toiminta kuitenkin jatkui jonkin aikaa ennen kuin yhtiö kaatui konkurssiin. Varastosta löytyi kymmenkertainen määrä vaarallisia jätteitä ympäristölupaan nähden.

Kierrätysteknologiaan liittyvä rikollisuus on lisääntymässä

Padasjoen tapaus oli poikkeuksellisen suuri, sillä koko yrityksen toiminta perustui vaarallisten jätteiden vastaanottoon. Yritysten tekemiä ympäristörikoksia tulee Hämeen poliisin tietoon tasaiseen tahtiin, 10–20 tapausta vuodessa. Tästä vuodesta on tulossa poikkeus.

– Tähän mennessä meille on ilmoitettu 16 tapausta ympäristönturmelemis-nimikkeellä. Selvitämme laittomia kaatopaikkoja, vaarallisen jätteen varastointia tuotantolaitoksen tiloissa sekä ympäristöluvan rikkomisia, kertoo rikostarkastaja Minna Riski Hämeen poliisilaitokselta.

Poliisihallituksen tuoreen katsauksen mukaan yritysten tekemät ympäristönturmelemiset ovat hieman vähentyneet viime vuonna. Poliisihallitus kuitenkin ennakoi, että kiertotalousteknologiaan liittyvä rikollinen toiminta tullee lähivuosina kasvamaan.

Järjestäytynyt rikollisuus haistaa alat, joissa on suuret rikoshyödyt vähäisellä kiinnijäämisriskillä. Länsi-Euroopassa on tullut ilmi tapauksia, joissa biopolttoainetta on jatkettu aineilla, jotka eivät niihin kuulu.

Poliisihallituksen rikostarkastaja Arto Hankilanojan mukaan Suomessa viranomaisyhteistyö ennaltaehkäisee ympäristörikoksia. Kiristyvä sääntely lisää kuitenkin yritysten kustannuksia ja houkutusta laistaa määräyksistä.

– Silloin myös rikoshyöty tulee yhä tuottoisammaksi, Hankilanoja sanoo.

Hankilanojan mukaan rikoshyödyksi pitää laskea myös ennallistamiskustannukset, jotka saattavat vähäisiltäkin tuntuvissa ympäristörikoksissa nousta merkittäviksi.

Ympäristörikoksilla tavoitellaan kilpailuetua

Hämeen poliisin esitutkinnassa on parhaillaan Kärkölässä paljastunut vaarallisten aineiden varastointi. Varastossa on säilytetty vaarallista jätettä tuhannen litran muovikonteissa. Huonokuntoisia kontteja on 750, ja ne on kuljetettu Kärkölään Etelä-Suomessa toimintansa lopettaneesta yrityksestä.

– Ne on pienessä tilassa, joka ei mitenkään sovellu jätteen varastointiin. Jos siellä kontit vuotavat, on hyvin suuri vaara, että myrkyt päätyvät suoraan maaperään, sanoo Riski.

Välitön vaara on kuitenkin ohi, sillä ympäristöministeriö on myöntänyt ely-keskukselle yli 300 000 euroa varaston tyhjentämiseen. Puhdistus on alkanut heinäkuun alussa.

Ympäristörikosten seuraukset jäävät usein yhteiskunnan ja veronmaksajien hoidettaviksi.

– Näitä on vuosittain valtakunnallisesti, valitettavasti. Vastuutaho löytyy, mutta siellä ei ole varoja. Meillä on tietenkin kiire saada paikka turvalliseksi ja siivottua. Vaarallisia jätteitä ei voi vaan jättää sinne, sanoo Riski.

Yhteiskunnalle koituneet kustannukset lasketaan yrityksen saamaksi rikoshyödyksi. Summat ovat suuria. Padasjoella myrkkytynnyreiden hävittäminen tuli maksamaan pari miljoonaa euroa.

– Rikoshyöty on hyvä motivaattori. Se on se, mikä houkuttelee vaarantamaan ympäristöä ja rikkomaan lainsäädäntöä, kun hyöty on suuri. Yhtiö saa sen suoraan kilpailuetuna.

Padasjoella valmistauduttiin asukkaiden evakuointiin

Ympäristörikosten riskit ovat suuret, mutta onneksi valvonta toimii. Rikostarkastaja Minna Riskin mukaan kunnalliset ympäristöviranomaiset tuntevat alueensa yritykset ja asiantuntija-apua saa ely-keskuksista. Silti osa ympäristörikoksista tapahtuu viranomaisilta piilossa.

Pidemmän päälle ympäristörikoksia on vaikea piilotella. Kun rikoksesta jää kiinni, vahinko on jo tapahtunut.

Padasjoen kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Räsänen muistelee kauhulla kuinka kunnalle paljastui PP Recyclingin koko toiminta.

– Me emme tienneet, mitä konteissa oli, kun niitä ei ollut merkitty mitenkään. Siellä oli erilaisia happoja ja kemikaaleja. Jos altaat olisivat vuotaneet, aineet olisivat voineet reagoida keskenään ja aiheuttaa hengenvaaran. Silloin kylälläkin olisi jouduttu tekemään evakuointeja.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos oli jo nostanut valmiuttaan kemikaalionnettomuuden varalta.

Konkurssiin menneen ongelmajäteyrityksen tiloissa tapahtui useita kemikaalivuotoja. Pelastuviranomaiset valmistautuvat pahimman varalle. Niko Rönkkö / Yle

Ympäristörikoksista harvoin kovia rangaistuksia

Padasjoella toimineen yhtiön entinen toimitusjohtaja sai tuomion sekä törkeästä varkaudesta että törkeästä ympäristön turmelemisesta.

Käräjäoikeus langetti tuomioksi vuoden ja kymmenen kuukauden mittaisen ehdollisen vankeusrangaistuksen sekä kolmen vuoden liiketoimintakiellon. Jätteet toimitettiin Ekokemille. Varkaustuomio tuli kaukolämmön luvattomasta käytöstä.

Rikostarkastaja Minna Riski arvoi, että yleisesti ympäristörikoksista annetut tuomiot ovat melko lieviä.

–Ympäristörikoksissa yhdistyvät suuret taloudelliset rikoshyödyt ja lievä rangaistuskäytäntö. Se on ehkä sitten se, mikä houkuttaa tähän rikolliseen toimintaan.

Padasjoen kunta on niellyt tappionsa, vaikka saatavia olisi.

– Niitä ei koskaan tyhjätaskuilta saada. Rahat on mennyt, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Räsänen.

