Patvinsuon kansallispuistossa kuunnellaan säännöllisesti tykkitulta – retkeilijöiden reitti siirretään uusilla pitkospuilla pois ammuntojen alta

Marko Parkkinen tekee pitkospuita Patvinsuolle. Luontoihmiselle työmaa on mieleinen.

Retkeilijä istuu kuksa kädessään Teretin laavulla, kun taivaanrannassa jyrähtää. Kohta jyrisee jo sarjatuli, eikä se ole ukkonen, vaan tykistö. Mielikuva tilanteesta on tuttu pitkospuita rakentavalle Marko Parkkiselle. Hiienvaaran harjoitusalueen naapuruus on ollut ja on jatkossakin osa erikoista äänimaisemaa Patvinsuon kansallispuistossa Pohjois-Karjalassa.

Jatkossa on tavoitteena, että ampuma-alueella käynnissä olevat harjoitukset eivät estä kulkemista kansallispuistossa, niin kuin tähän asti. Tilanteen muuttavat Parkkisen ja yrityskumppani Mika Issakaisen rakentamat pitkokset ja uusi polkulinjaus.

Mika Issakainen vasaroi pitkoksia paikalleen auringon paisteessa ja paarmojen suristessa. Tanja Perkkiö / Yle

Patvinsuon kansallispuiston eteläisin reitti Lahnalammin pysäköintialueelta Pirskanlammen telttailualueelle on linjattu uudelleen. Jatkossa polkua voisi kulkea, vaikka Hiienvaaran harjoitusaluella olisi käynnissä rajavartioston tai armeijan harjoitukset, viimeiset neuvottelut ja varmistukset tehdään heinäkuun aikana.

Hiienvaaran ampuma-alueella on tänä vuonna kymmeniä usean päivän mittaisia harjoitusjaksoja, joista osa oli maalis-toukokuussa ja lisää syys-marraskuussa. Viime kesänä puolustusvoimien Karjalan lennosto teki Hiienvaarassa räjäytyksiä vielä kesäkuun alkupäivinä. Hiienvaaran vaikutus eteläisen polun käyttöön on ollut suuri.

Polku Lahnalammin paikoitusalueelta Pirskanlammelle kuuluu Patvinkierto-reittiin.

Patvinsuolle on valmistunut yli kilometri uusia pitkoksia. Kaikkiaan suon valtatietä on Patvinsuon keidas- ja aapasoilla yli 20 kilometriä. Ari Tauslahti / Yle

Muutoksen myötä polkuosuudelle on valmistunut 1 100 metriä uusia pitkospuita ja kunnostettu 1 500 metriä vanhoja, rakennettu polkusiltoja sekä uusittu Nälmänjoen vetolautan laituri. Urakat on tehnyt Metsähallituksen tilaamana joensuulainen yritys eli Issakainen ja Parkkinen.

ProMaisema tekee Metsähallitukselle hommia myös muissa Itä-Suomen kansallispuistoissa. Kulkijoilta rakenteiden uusijat ja puukuorman tuojat saavat kiitosta.

– Retkeilijöitä on ollut paljon, koronan vaikutus on näkynyt selvästi. Eivät he nyt ihan olalle taputa, mutta melkein, kertoo Mika Issakainen.

Joensuusta on maantiematkaa Patvinsuon kansallispuiston reunalle 80 kilometriä. Tommi Pylkkö / Yle

Pitkospuiden rakentaminen sujuu kaksikolta rutiinilla. Parkkinen nostelee Metsähallituksen talvella paikalle tuomat lankut paikoilleen ja Issakainen vasaroi ne poikkipuihin kiinni. Lankut ovat "Patvinsuo-tyyliä" eli niin leveitä, että yhdestä lankusta tulee kulkuväylä.

Katso videolta, miltä Patvinsuon kansallispuistossa näyttää.

– Sydänpuoli ylöspäin ja kantava kohta mahdollisimman hyvälle mättäälle. Se olisi ihanne, selittää Parkkinen.

Yksi lehtikuusilankku voi painaa jopa 50 kiloa. Maalauksen hoitaa aurinko ja muutaman vuoden päästä pitkokset ovat kauniisti harmaantuneet. Ne kestävät ainakin 15–20 vuotta.

Patvinsuon kansallispuistossa on eniten retkeilijöitä heinäkuussa loma-aikoina. Tänä kesänä uusien pitkosten kulkijoita odottaa myös hyvä lakkasato. Mättäät polun vieressä suorastaan notkuvat.

Patvinsuon kansallispuiston kävijät voivat kokea ylimääräistä aseiden jytinää, jos retki on ajoittuu samaan aikaan kun viereisellä Hiienvaaran alueella ammutaan. Tanja Perkkiö / Yle

– Hyvä on kävellä täyden sankon kanssa pitkoksia myöten suolta pois, neuvoo Mika Issakainen heinäkuun puolivälin jälkeen alueelle saapuvia.

Vielä ei ole lakka kypsää, joten viimeiset sadat metrit pitkospuita saa naulata paikoilleen paarmojen suristessa.

Lakkasato kypsyy Mika Issakaisen työmaalla. Tanja Perkkiö / Yle

