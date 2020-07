Taiwanin ratkaisu koronan aiheuttamaan matkakuumeeseen: supersuositut feikkilennot, jotka eivät nouse ilmaan

Koronapandemian vuoksi moni ulkomaanmatka on jäänyt viime kuukausina tekemättä. Joillakin ihmisillä matkakuume on aiheuttanut jo sen verran vakavia oireita, että he ovat valmiita nousemaan lentokoneeseen, joka ei edes nouse ilmaan.

Taiwanin pääkaupungissa Taipeissa osataan vastata kysyntään. Uutistoimisto Reuters (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että ihmiset ovat tänään torstaina päässeet Songshanin lentoasemalla järjestetylle ensimmäiselle feikkilennolle.

Lentosimulaatioissa "matkustajat" tekevät lähtöselvityksen, kulkevat turva- ja passintarkastuksen läpi ja nousevat lentokoneeseen.

Siellä tovin istuttuaan he sitten nousevat lentokoneesta pois.

Feikkilennot ovat olleet suosittuja matkakuumetta potevien keskuudessa. David Chang / EPA

Kun mahdollisuutta tällaiseen kokemukseen tarjottiin, hakemuksia tuli 7 000. Arvonnan seurauksena 60 ihmistä valittiin "ensilennolle", mutta lisää on myöhemmin luvassa.

– Toivon, että epidemia päättyy pian, jotta voimme oikeasti lentää pois, sanoo Reutersin haastattelema feikkilennolle osallistunut nainen.

Lentoasemalla esitellään tempauksen yhteydessä uudistuksia, joita siellä on pystytty tekemään koronakriisin aiheuttaman matkustajatyhjiön aikana.

Feikkilennon "matkustajat" siirtyivät tuttuun tapaan lähtöselvityksestä kohti turvatarkastusta. David Chang

