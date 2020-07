Salaperäinen boksi, satoja viestejä – entinen pankkivirkailija menetti 90 000 euroa rakkaushuijarille: "Minun jos jonkun olisi pitänyt tajuta"

Aino päätti kertoa oman tarinansa, että joku muu voisi välttyä samalta kohtalolta, jonka hän on joutunut kokemaan.

Petteri Sopanen / Yle

Mies seisoo Ainon eteisessä.

Miehen kädessä on vihreä metallinen laatikko. Boksi, kuten Aino sanoo.

Boksissa pitäisi olla hurjan suuri määrä rahaa.

Käteisenä 809 000 Amerikan dollaria. Niitä rahoja Aino on odottanut puolitoista vuotta.

– Sitten se mies veti sieltä boksistaan 100 dollarin setelin, Aino kertoo.

Miehellä on Ainolle vain yksi toive

Aino oli lukenut uutisia naisista, jotka olivat joutuneet rakkaushuijausten uhreiksi.

– En koskaan uskonut, että itse voisin joutua sellaiseen tilanteeseen.

Aino on eronnut jo kymmeniä vuosia sitten. Ei hän etsinyt mitenkään aktiivisesti mieystävää, mutta jos sellainen sattuisi elämään tupsahtamaan, ei se haittaisikaan, Aino oli ajatellut.

Facebookista Aino ei ikipäivänä ajatellut löytävänsä miesystävää. Ei myöskään silloin, kun hän hyväksyi marraskuussa vuonna 2016 tuntemattoman miehen kaveripyynnön.

– Se oli minun kohtaloni, että avasin sen viestin.

Mies ja Aino alkoivat viestitellä.

Mies kertoi olleensa yli vuoden rauhanturvaajana Afganistanissa. Hän kertoi ansainneensa paljon rahaa, koska oli tehnyt myös turvallisuusalan töitä paikallisessa öljy-yhtiössä.

Mies kertoi, että hänen vaimonsa on kuollut ja hänen kaksi lastaan olivat kotona Amerikassa lastenhoitajan kanssa.

– Se oli sellaista normaalia keskustelua. Ei mitään makeilevaa ja ällöttävää. Sekin lisäsi luottamusta.

Mies ehdotti, että lähettäisi rahat minulle tänne Suomeen ja minä lähettäisin ne sitten lapsille täältä. Aino

Sitten tuli kevät ja ystävänpäivä.

Mies kirjoitti Ainolle, että hän haluaisi lähettää ystävänpäivälahjan. Lahja tai oikeastaan lahjat olivat pakattu matkalaukkuun.

– Mies lähetti kuvia laukusta. Siellä oli laukkuja ja kenkiä.

Miehellä oli vain yksi toive Ainolle.

Mies halusi lähettää lapsilleen rahaa joitakin kymmeniä tuhansia dollareita. Hän kertoi, ettei se onnistu turvallisesti Afganistanista.

– Mies ehdotti, että lähettäisi rahat minulle tänne Suomeen ja minä lähettäisin ne sitten lapsille täältä.

Aino ei innostunut ajatuksesta.

– Kieltäydyin siitä.

Laukku pitäisi saada ulos tullista

Jonkin ajan kuluttua Ainon puhelin soi.

– Minulle soitti mies, joka sanoi olevansa amerikkalaisten rauhanturvaajien yhdysmies Euroopassa. Miehen toimipaikka oli Saksassa. Yhdysmies kertoi, että tämä Afganistanissa oleva rauhanturvaaja oli sittenkin lähettänyt minulle rahat, jotka piti lähettää hänen lapsilleen.

Aino kauhistui, kun kuuli matkalaukun sisältämän rahamäärän.

Yhdysmieheksi esittäytynyt mies kertoi Ainolle, että amerikkalaisen rauhanturvaajan lähettämä laukku oli jämähtänyt tulliin Düsseldorfin lentokentällä, koska sen sisältämästä rahasta ei ollut tehty asianmukaista ilmoitusta.

Aino kauhistui, kun kuuli matkalaukun sisältämän rahamäärän.

– Yhdysmies kertoi, että siellä oli Amerikan dollareina 809 000 euroa.

Rauhanturvaajien yhdysmies sanoi, että laukku saadaan ulos tullista, mutta siihen tarvittaisiin rahaa.

Siitä se kaikki alkoi.

Aino sai puolentoista vuoden aikana noin 350 sähköpostia henkilöiltä, jotka häntä huijasivat. Tässä jutussa on muutamia Ainon saamia sähköposteja. Ilkka Kemppinen / Yle

Ensimmäiset 4 000 euroa

Aino purskahti itkuun, kun hän ajatteli, millaiseen soppaan hän oli joutunut.

Rauhanturvaajan lapset odottivat kaukana Amerikassa isältään rahoja, ja hänen pitäisi auttaa.

– Rauhanturvaajien yhdysmies sanoi, että minun pitäisi lähettää 4 000 euroa, että laukku saadaan pois tullista. Minulle luvattiin, että se maksetaan minulle takaisin.

Ainolla oli käteistä tilillään sen verran, että hän pystyi lähettämään pyydetyn rahan.

– Ne eivät käyttäneet normaaleja pankkeja, vaan Moneygram-systeemiä. Sen kautta rahan piti olla 20 minuutissa Düsseldorfin toimistossa.

Maailmassa on vain yksi erikoisryhmä, joka pystyisi puhdistamaan seteleitä. Ryhmä oli Kiinassa, mutta se voisi matkustaa Saksaan puhdistamaan rahoja.

Kun Aino oli saanut lähetettyä 4 000 euroa, rauhanturvaajien yhdysmiehenä esiintynyt mies soitti jälleen. Hän kertoi, että laukku oli saatu tullista. Mutta nyt oli tullut lisää ongelmia.

– Yhdysmies sanoi, että laukussa olevat setelit olivat värjääntyneet tullissa käyttökelvottomiksi.

Yhdysmies kysyi, haluaisiko Aino tulla hakemaan matkalaukun Saksasta. Aino ei halunnut. Mies lupasi tuoda rahat ja laukun Suomeen.

Sitä ennen rahat pitäisi kuitenkin saada puhdistettua. Mies kertoi Ainolle, että maailmassa on vain yksi erikoisryhmä, joka pystyisi puhdistamaan seteleitä. Ryhmä oli Kiinassa, mutta se voisi matkustaa Saksaan puhdistamaan rahoja.

Se maksaisi tietenkin.

– Tarvittiin 9 000 euroa, että se ryhmä saatiin Saksaan.

Aino lähetti rahat jälleen saman systeemin kautta kuin edellisellä kerralla. Hän ei kertonut kenellekään ulkopuoliselle rauhanturvaajasta eikä operaatiosta, johon hän oli joutunut mukaan.

– Itkin yksin kotona tätä tilannetta.

"Tätä on ollut raskasta kantaa", sanoo Aino puolitoista vuotta kestäneestä piinastaan. Vain hänen poikansa, paras ystävänsä ja poliisi tietävät huijauksesta. Petteri Sopanen / Yle

KRP: Poliisin tietoon on tullut tänä vuonna yli 100 rakkaushuijausta

Poliisille ilmoitetut rakkaushuijausepäilyt päätyvät tutkittavaksi paikallispoliiseille kuten esimerkiksi Helsingin poliisilaitokselle.

Keskusrikospoliisi (KRP) ei tutki rakkaushuijauksia, mutta KRP seuraa rikosilmiöitä kuten myös rakkaushuijauksia niistä tehtyjen rikosilmoitusten perusteella.

KRP kertoo Ylelle aiemmin julkaisemattomia lukuja rakkaushuijausten määristä.

– Tämän vuoden tammi–kesäkuun aikana poliisin tietoon on tullut yli sata rakkaushuijausta. Näiden tapausten rikoshyöty on kokonaisuudessaan lähes 3 miljoonaa euroa, kertoo rikosylikomisario Juha Tompuri Keskusrikospoliisista.

Poliisi uskoo, että uhreja ja menetettyjä euroja on kuitenkin paljon enemmän.

– Läheskään kaikki rikokset eivät valitettavasti tule poliisin tietoon.

Tompurin mukaan rakkaushuijareiden toiminnalle seuraavat asiat ovat tyypillisiä.

Rakkaushuijarit kehittävät omaa toimintaansa jatkuvasti.

Läheisen suhteen muodostaminen uhriin on pitkäjänteistä ja paikoin äärimmäisen taidokasta.

Huijarit osaavat käyttää hyväkseen uhrin yksinäisyyden tunnetta.

Tompurin mukaan Suomeen kohdistuneissa rakkaushuijauksissa uhrilta on pyydetty rahaa esimerkiksi seuraaviin asioihin.

Perinnön lunastamiseen pankista

Ulkomailta Suomeen lähetetyn arvokkaan paketin tullimaksuihin

Rakennusprojekteihin

Leskeksi jääneen yksinhuoltajan lasten opiskeluun tai sairaalamaksuihin.

Ainolla menee hermot, hän haukkuu miehen huijariksi

Kun Aino oli maksanut yhteensä 13 000 euroa rauhanturvaajien yhdysmiehenä esiintyvälle miehelle, tämä jätti Ainon rauhaan joksikin aikaa.

Jonkin ajan kuluttua mies alkoi jälleen lähetellä sähköposteja ja soitella. Keskustelut käytiin aina englanniksi.

– Se mies sai minut ihan hysteeriseksi näillä soitoilla. Hän soitteli usein lauantai-iltoinakin.

Mies kertoi Ainolle, että kiinalainen ryhmä oli saanut putsattua rahat. Ne olisivat siis jälleen käyttökelpoisia. Mutta putsauksen aikana rahoista oli kadonnut jonnekin 50 000 dollaria.

Olin yksin solmussa ajatusteni kanssa. Aino

Tässä vaiheessa yhdysmies alkoi pohtia, miten hän toisi laukun Suomeen. Välillä sovittiin päivämääriä ja lentoja, joilla mies ja laukku tulisivat. Mutta sitten tuli aina joku este.

Aino oli alkanut epäillä yhdysmiehen toimintaa. Hän ei edelleenkään puhunut asiasta kenellekään. Ei pojalleen, eikä edes parhaimmalle ystävälleen.

– Olin yksin solmussa ajatusteni kanssa.

Lopulta Ainolla meni hermot rauhanturvaajien yhdysmieheen. Hän haukkui tämän huijariksi.

– Mies vastasi, että hänen tärkein tehtävänsä on hoitaa luotettavasti rauhanturvaajien asioita. Jos hän olisi epäluotettava, hän menettäisi työnsä.

Aino ottaa ensimmäisen pikavipin

Rauhanturvaajien yhdysmiehenä esiintynyt mies jatkoi pohdintaa, miten laukku saataisiin Ainolle Suomen.

Jossain vaiheessa mies päätti, ettei laukkua ole sittenkään turvallista tuoda lentokoneella. Hän kertoi, että rahat laitetaan pankkiin, josta Aino voisi nostaa ne.

Sitä ennen oli tehtävä muutama asia.

Rahat piti muuntaa euroiksi, ja ne piti suojata terrorismilta. Miten ja miksi, sitä ei kukaan sen tarkemmin selittänyt.

Mutta tämä kaikki maksoi.

– Niihin meni yhteensä yli 25 000 euroa.

Ainolla ei ollut enää rahaa omalla tilillään.

– Otin pikavipin.

Ainon päässä kävi jatkuva taistelu siitä, oliko kaikki huijausta.

Aino sai tilinumeroita ja erilaisia koodilukuja, joilla hän voisi nostaa amerikkalaisen rauhanturvaajan lähettämät rahat pankista. Sitä ennen piti kuitenkin saada saksalaisen tuomarin vahvistus siihen, että pankkiin vietävät rahat olivat käyttökelpoisia.

Tuomarin palkka oli 15 000 euroa.

Ainon päässä kävi jatkuva taistelu siitä, oliko kaikki huijausta. Hän oli kuitenkin jo niin lähellä rahojen saamista, ettei voinut enää perääntyä.

– Otin toisen pikavipin. Maksoin sillä sen 15 000 euroa.

Lievät petokset kasvoivat räjähdysmäisesti alkuvuonna

Rakkaushuijausten määrä on ollut kasvussa viime vuosina.

Poliisihallituksen tuore rikostilasto kertoo, että poliisin tietoon tulleiden lievien petosepäilyjen määrä lisääntyi alkuvuonna räjähdysmäisesti.

Lievät petokset ovat usein juuri rakkaushuijauksia ja muita nettipetoksia.

Poliisihallituksen poliisijohtaja Sanna Heikinheimo kertoi toukokuussa Ylelle tässä jutussa, että lievien petosten määrä lisääntyi ensimmäisten koronakuukausien aikana vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna.

Ainon poika varoittaa huijareista

Aino oli maksanut jo 53 000 euroa siitä, että rauhanturvaajan lapset saisivat isänsä lähettämät rahat. Ainolle oli myös luvattu, että hän saisi takaisin kaikki maksamansa summat.

Viimein tuli se päivä, kun Aino pääsi nostamaan rahoja pankkitililtä.

– Naputtelin koneelle monimutkaisia koodeja juuri kuten minulle oli neuvottu. Kun olin nostamassa rahaa, joku englantia puhuva nainen soitti ja sanoi, ettei rahoja voisi ihan vielä nostaa.

Aino kuunteli hiljaa varoitukset, mutta ei kertonut omasta tilanteestaan mitään.

Eräänä päivänä Ainon aikuinen poika oli käymässä äitinsä luona. Poika näki äitinsä tietokoneella erikoisen pankin nimen. Poika havahtui ja kysyi, miksi se oli siinä.

Aino vastasi, että hänelle on tulossa rahaa ulkomailta.

– Poika varoitti huijareista.

Aino kuunteli hiljaa varoitukset, mutta ei kertonut omasta tilanteestaan mitään.

Kuvituskuva. Ainon saama metalliboksi päätyi poliisille, joka on sen hävittänyt. Ainon mukaan hänen saamansa boksi näytti hyvin samanlaiselta kuin tämän kuvan rahalipas. Ilkka Kemppinen / Yle

Rahat menevät metalliboksiin

Aino sai jälleen viestiä rauhanturvaajien yhdysmieheksi itseään kutsuvalta mieheltä.

Mies kertoi, että terroriuhan vuoksi Aino ei voisikaan nostaa rahoja pankista. Yhdysmies oli ottanut pikaisesti rahat turvaan pankista ja laittanut ne säilöön metalliboksiin.

Pahin oli vielä edessä.

– Mies kertoi, että ne rahat olivat taas värjääntyneet.

Lopulta boksi päätyi Ruotsiin.

Sitten alkoivat jälleen kuukausia kestäneet neuvottelut yhdysmiehen ja Ainon välillä. Mies kysyi Ainolta, voisiko hän tulla Suomeen Ainon luokse puhdistamaan rahoja.

– Sanoin, että ei.

Mies laittoi Ainolle useita viestejä.

– Hän seikkaili boksinsa kanssa missä milloinkin. Hän laittoi viestejä ja rahaa tarvittiin aina vaan lisää. Syitä oli monia.

Lopulta boksi päätyi Ruotsiin.

Viimeinen summa oli noin 6 000 euroa, jonka Aino maksoi. Se oli maksu siitä, että boksi saataisiin Ruotsista Suomeen.

Rakkaushuijausten uhreista lähes 90 prosenttia on naisia

Rikoskomisario Hannu Kortelainen tutkii rakkaushuijauksia Helsingin poliisissa.

Kortelainen kertoo tässä jutussa, että 90 prosenttia rakkaushuijausten uhreista on naisia. Kortelaisen mukaan rakkaushuijarit toimivat usein seuraavilla tavoilla.

Naisia lähestytään lähes aina sosiaalisessa mediassa valeprofiililla.

Uhriin luodaan luottamuksellinen suhde.

Mies kertoo viesteissä olevansa hyvin varakas. Saatetaan lähettää kuvia timanteista, kartanoista ja tiliotteista.

Jossain vaiheessa aletaan suunnitella miehen ensivierailua Suomeen. Juuri ennen matkaa tapahtuuu jokin yllättävä asia, joka estää matkan.

Tekijöitä saadaan vain harvoin kiinni.

Mies saapuu boksin kanssa Ainon luokse

Kun Ainon facebookissa saamasta kaveripyynnöstä oli kulunut puolitoista vuotta, salaperäinen metalliboksi oli viimein saapunut Suomeen.

Ainoon otti yhteyttä mies, jonka hallussa boksi oli. He tapasivat Helsingin keskustassa sijaitsevan hotellin ala-aulassa.

– Sinne tuli mustaihoinen mies. Mutta hänellä ei sitten ollutkaan sitä boksia.

Aino oli väsynyt ja nääntynyt kaikkeen tähän touhuun. Hän ymmärsi, että hänelle oli valehdeltu monessa asiassa. Mies ehdotti, että he tapaisivat uudelleen.

Aino suostui vielä siihen.

He tapasivat jälleen helsinkiläisen hotellin ala-aulassa. Tällöinkään miehellä ei ollut boksia, mutta mies lähti sitä hakemaan kotoaan.

Aino odotti kaksi tuntia.

– Soitin miehelle ja sanoin, että eiköhän tämä ollut tässä. Sitten hän sanoi tulevansa paikalle.

Mies saapui paikalle metallisen boksinsa kanssa. He ajoivat taksilla Ainon kotiin. Ainon piti maksaa kyyti.

Mies seisoi Ainon eteisessä ja alkoi avata boksia. Siellä piti olla nyt se 809 000 Amerikan dollaria käteisenä. Aino yritti kurkkia boksin sisälle. Mies avasi sen niin, ettei Aino voinut nähdä, mitä siellä oli.

– Sitten se mies veti sieltä boksistaan 100 dollarin setelin. Setelissä oli punaista väriä. Mies sai puhdistettua setelin jollain pulverilla, joka hänellä oli mukanaan.

Aino saa voimaa toipumiseensa esimerkiksi kauniista kukista, joita hän näkee ympärillään. Petteri Sopanen / Yle

"Siellä oli paperia ja pulveria, sanoi poliisi ja nauroi päälle"

Lopulta mies häipyi ovesta boksin avaimen kanssa.

Boksi jäi lukittuna Ainon luokse.

– Sillä hetkellä minä sain vihdoin kerrottua itselleni, että tämä kaikki on huijausta.

Aino soitti poliisille, joka haki boksin. Tämän jälkeen Aino kertoi kaiken pojalleen.

– Poika vaan katsoi minua silmät pyöreinä. Oli niin järkyttynyt.

Poliisi pyysi Ainon käymään poliisiasemalle. Poika lähti mukaan, koska halusi tulla tukemaan äitiään.

Poliisiasemalla paljastui boksin sisältö.

– Siellä oli paperia ja pulveria, sanoi poliisi ja nauroi päälle.

Oliko se ilkeää naurua?

– Ei ollut. Poliisi on hoitanut tätä asiaa kiitettävästi ja asiallisesti. Minä ja poika pelkäsimme, että ne voisivat ivata tai nauraa.

Poliisi tutkii Ainon tapausta, mutta ei usko, että tekijää tai tekijöitä voidaan saada koskaan kiinni.

"Ei niillä ole sielua"

Aino menetti rakkaushuijarille puolentoista vuoden aikana yhteensä noin 90 000 euroa. Velkaa hänelle jäi 70 000 euroa.

– Kun kaikki tämä oli ohi, romahdin täysin. Enkä ole vieläkään kokonaan toipunut.

Hän on valvonut öitä ja pohtinut, millaisia ovat ihmiset, jotka näitä huijauksia tekevät.

Siitä on nyt lähes kaksi vuotta, kun Ainon puolitoista vuotta kestänyt piina päättyi.

Hän sai sen aikana noin 350 sähköpostia ja valtaisan määrän puhelinsoittoja henkilöiltä, jotka häntä huijasivat.

Ainolla on ollut aikaa miettiä, miksi tämä kaikki tapahtui. Hän on valvonut öitä ja pohtinut, millaisia ovat ihmiset, jotka näitä huijauksia tekevät. Hän on myös miettinyt sitä, kuinka moni eri ihminen oli mukana huijauksessa.

– Ei niillä ole sielua, ei minkäänlaista. He ovat tunteettomia kuten rikolliset, jotka voivat ampua ihmisen.

Miksi juuri minä?

Aino ei esiinny tässä jutussa omalla nimellään.

Hän on kertonut rakkaushuijauksesta poikansa ja poliisin lisäksi ainoastaan parhaimmalle ystävälleen. Aino pohti pitkään, haluaako hän kertoa tarinansa julkisuuteen.

Hän päätti kertoa sen vain yhdestä syystä.

– Toivoisin, että joku toinen voisi välttyä tältä samalta kohtalolta.

Aino asuu pääkaupunkiseudulla. Hän jäi joitakin vuosia sitten eläkkeelle suuresta pankista, jossa työskenteli pankkitoimihenkilönä. Hän on työskennellyt aiemmin myös arvopaperipörssissä.

Aino maksaa pikavipeistä kertynyttä yhteensä 70 000 euron suuruista velkaansa pienistä tuloistaan. Hän yrittää nyt päästä velkasaneeraukseen.

– Olen soimannut itseäni. Minun jos jonkun olisi pitänyt tajuta, mistä tässä oli kyse. Tämä kaikki tuntuu jälkikäteen yhdeltä helvetiltä.

Mies on vakuuttanut minulle, ettei hän ole huijari. Hän sanoo olevansa itsekin uhri, jota rauhanturvaajien yhdysmies huijasi. Aino

Kaiken tapahtuneen jälkeen Aino on pohtinut eniten yhtä kysymystä.

Miksi juuri minä?

Aino on laittanut viestejä miehelle, joka kertoi olevansa amerikkalainen rauhanturvaaja. Aino on kysynyt mieheltä, miksi tämä valitsi juuri hänet?

Miksi hän tuhosi Ainon elämän?

– Mies on vakuuttanut minulle, ettei hän ole huijari. Hän sanoo olevansa itsekin uhri, jota rauhanturvaajien yhdysmies huijasi.

Uskooko Aino miehen vastausta?

Aino miettii hetken ennen kuin vastaa.

– Ehkäpä hän oli itsekin huijari, Aino sanoo.

