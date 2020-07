Oikeus esti Venezuelan Maduroa pääsemästä käsiksi miljardin kultavaroihin Britanniassa

Venezuelan tavoin monet muutkin keskuspankit ovat tallettaneet kultavarantoja Bank of Englandin holveihin Lontoossa.

Britanniassa oikeus on estänyt Venezuelan presidentin Nicolas Maduron hallinnon pääsyn miljardin dollarin eli noin 900 miljoonan euron kultavaroihin, jotka ovat säilössä Bank of Englandin holvissa Lontoossa.

Oikeus linjasi, että kullan luovuttaminen Madurolle olisi laitonta, koska Britannia ei enää tunnusta Maduroa Venezuelan presidentiksi. Britannia ja yli 50 muuta maata pitävät Venezuelan laillisena johtajana oppositiojohtaja Juan Guaidóa.

Maduro on vaatinut kultaa käyttöönsä helpottaakseen Venezuelan kassakriisiä, joka on pahentunut entisestään koronaviruspandemian aikana.

Venezuelan keskuspankki ilmoitti, että se olisi myynyt kullan ja ostanut siitä saaduilla varoilla ruokaa ja lääkintätarvikkeita, joista on Venezuelassa paha pula.

Keskuspankki yritti vapauttaa kultavaroja kuitenkin myös jo ennen koronaviruspandemiaa.

Maduron hallinto riitauttaa asian

Maduron hallinto aikoo pyrkiä riitauttamaan oikeuden päätöksen. Jos vetoomus hyväksytään, jatkuu kiistan käsittely vetoomustuomioistuimessa lähiviikkoina.

Guaidó on puolestaan vaatinut Britanniaa pitämään kullan poissa Maduron käsistä. Guaidon mukaan kulta menisi koronakriisin hoidon sijasta korruptioon.

Kulta on jäädytetty Maduron hallinnolle asetettujen pakotteiden takia.

Öljyvarannoista huolimatta Venezuelan talous on romahtanut ja Maduro on pyrkinyt paikkaamaan rahapulaa myymällä kultavarantoja. Tiettävästi kultaa on myyty ainakin Iranille.

Lue tästä juttu Venezuelan talouskurimuksesta: Venezuelasta tuli maa, jossa bensiini muuttui maailman halvimmasta maailman kalleimmaksi.

Venezuelan poliittinen ja taloudellinen kriisi on jatkunut pitkään. Guaidó ja Maduro ovat kamppailleet vallasta yli vuoden ajan.

Guaidó julistautui Venezuelan väliaikaiseksi presidentiksi viime vuoden alussa. Maduro oli julistautunut vilpillisiksi epäiltyjen vaalien voittajaksi vuonna 2018. Suurin osa oppositiopuolueista boikotoi vaaleja.

Venezuelassa oli viime vuonna laajoja levottomuuksia. Armeija ja poliisi tukevat edelleen Maduroa.

Maduron lähettiläs yhä Lontoossa

Guaidón tukemisesta ja Maduron kultavarojen jäädyttämisestä huolimatta Britannia ylläpitää diplomaattisia suhteita Maduron hallintoon.

Venezuelan keskuspankki vetosikin oikeudessa siihen, että Maduron nimittämä Lontoon-suurlähettiläs jatkaa tehtävässään. Maduron hallinnon juristin mukaan tämä on osoitus siitä, että Britannia tosiasiassa tunnustaa Maduron hallinnon.

Britannia ei ole myöntänyt valtakirjaa Guaidón Britanniaan nimeämälle lähettiläälle.

Bank of Englandin holveissa on yhteensä arviolta 400 000 kultaharkkoa. Venezuelan tavoin monien maiden keskuspankit käyttävät Bank of Englandia kullan varastointiin.

Bank of England on maailman toiseksi suurin kullan säilyttäjä. Vain Yhdysvaltain keskuspankissa on enemmän kultaa.

